'Artık Bay X'in bir adı var' | Neredeyse 50 yıl önce işlenen cinayetin gizemi bir podcast sayesinde çözüldü

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Yıllar önce işlenmiş cinayetleri konu edinen bir gerçek suç podcast'inin yapımcısı olan Brad Willis, dramatik ve sürükleyici anlatılar bağlamında fazlasıyla tecrübeli bir insan. Ancak Willis geçtiğimiz günlerde bugüne kadar daha önce hiç tecrübe etmediği bir şey yaptı: Anlatının bir parçası haline geldi.

ABD'nin South Carolina eyaletine bağlı Greenville şehrinin şerif departmanı, Willis'in hazırlayıp sunduğu MurderETC isimli podcast sayesinde, 1975 yılında meydana gelen cinayet dosyasının yeniden açıldığını duyurdu. Yetkililer, Willis'in podcast'inin kurbanın kimliğinin tespit edilmesinde kritik rol oynadığını bildirdi.

MurderETC gibi araştırmaya dayalı gerçek suç podcast'leri son yıllarda çok popüler bir hal aldı. Milyonlarca dinlemeye ulaşan podcast'ler, kurbanların acılarını sömürdükleri ve yapımcıların etik anlamda şüpheli yaklaşımları nedeniyle eleştirilerin de hedefi oldu.

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Ne var ki, Greenville Şerif Departmanı'ndan yapılan açıklamada, MurderETC'nin Ocak 1975'de dövüldükten sonra boğularak öldürülmüş halde bulunan Oscar James Nedd cinayetini yeniden kamuoyunun gündemine taşımakla çok önemli bir iş yaptığı belirtildi. Yetkililer podcast sayesinde kurbanın ismini ve kim olduğunu öğrendiklerini de vurguladı.

Daha önce televizyon muhabiri olarak çalışan Willis, X hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatım boyunca bu gibi durumlarda hep kadrajın dışında kameranın arkasında oldum. Bu sabah Şerif beni diğer tarafa davet etti. Hem bunun için hem de ekibinin bu gizemi çözme çabaları için kendisine minnettarım" derken Greenville Şerifi'nin basın toplantısının haberini paylaştı.

Most of my life has been spent facing the opposite direction from off-camera at these things. This morning, the Sheriff invited me to the other side. I'm grateful for that and his team's efforts to solve this mystery.https://t.co/HKUTOE12Rb — Brad Willis (@BradWillis) June 11, 2024

ASLINDA BİR BABA-OĞULUN ÖLDÜRÜLMESİNİ İŞLİYOR

Yayın hayatına 2019 yılında başlayan MurderETC'in asıl odağını 31 Ocak 1975'te Greenville'deki evlerinin garajında infaz edilerek öldürülen narkotik polisi Frank Looper ile babası Rufus Looper'ın cinayetleri oluşturuyor.

Cinayetlerle ilgili olarak Charles Wakefield isimli bir kişi 1976 yılında yargılanıp cezaevine gönderilmişti. Ancak 2010'da tahliye edilen Wakefield'ın gerçekten suçlu olup olmadığıyla ilgili tartışmalar o zamandan bu yana devam ediyordu. MurderETC podcast'inin çıkış noktasını da bu tartışmalar oluşturuyor.

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Podcast'in "Greenville, Bir Sorunumuz Var" isimli bölümünde, Willis, bir avcının 4 Ocak 1975 günü yani Looper'lar öldürülmeden sadece birkaç hafta önce Greenville'de bir battaniyeye sarılı halde bulduğu bir cesetten bahsediyordu. O dönemde polisler kurbanın boğularak öldürüldüğünü, vücudunun çeşitli yerlerinde künt travma izleri bulunduğunu ve cesedinin yakılarak imha edilmeye çalışıldığını bildirmişti. Kimliği tespit edilemeyen kurban, resmî belgelerde Bay X olarak geçiyordu.

İlerleyen dönemde, Greenville'de faaliyet gösteren bir organize suç örgütünün tetikçiliğini yaptığı öne sürülen bir kişi hakkında Bay X cinayetiyle alakalı iddianame hazırlandı. Ancak dava delil yetersizliği nedeniyle düştü. (Greenville Şerif Departmanı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu şüphelinin Bay X'in ölümünde rol oynadığına artık inanmadıkları belirtildi.)

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PODCAST DNA TESTİNİ, DNA TESTİ CEVAPLARI GETİRDİ

Greenville Şerifi Hobart Lewis, 2020 yılında göreve geldiğinde kurumun çözülememiş dosyalardan sorumlu birimine, yeni teknolojileri kullanarak eski suçları yeniden gözden geçirme emrini verdi. Şerif Lewis, Bay X cinayetiyle ilgilenmeye MurderETC'nin "Greenville, Bir Sorunumuz Var" bölümünü dinledikten sonra başladığını söyledi.

Lewis'in liderliğinde Greenville Adli Tıp Birimi'nin de desteğiyle Bay X'in mezarı açıldı. Mezardan çıkarılan kemikler, DNA testi için Ulusal Kimliği Belirsiz ve Kayıp Kişiler Sistemi'ne gönderildi. Bu sayede kurbanın kimliği oluşturuldu.

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Ardından Şubat ayında New York eyaletine bağlı White Plains şehrinden polisler, Greenville Şerif Departmanı'na ulaşarak sisteme yüklenen DNA profilinin 1975 yılında kaybolan bir kişiyle eşleştiğini bildirdi. Bu kişi Oscar James Nedd'di.

2005 yılında New York Times'da yayımlanan bir habere göre, genç bir gazeteci adayı olan Nedd, üniversite kaydı için gerekli 1.500 doları biriktirebilmek için aynı anda iki işte birden çalışıyordu. Nişanlı olan Nedd'in kayıp ihbarını aile üyeleri yapmıştı. Greenville Şerif Departmanı'nın açıklamasında, aile üyeleriyle yapılan görüşmeler sonucunda Bay X'in gerçekten Nedd olduğunun teyit edildiği belirtildi.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜNDE HENÜZ 23 YAŞINDAYMIŞ

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Müfettişler, Georgia eyaletinde doğup büyümüş olan Nedd'in öldürüldüğünde 23 yaşında olduğunu, eğitim amacıyla gittiği New York'ta öldürüldüğüne ve cansız bedeninin South Carolina'ya getirildiğine inanıldığını aktardı. Cinayet New York eyaleti sınırları içinde işlendiğinden, soruşturma da New York makamlarına devredildi.

New York'taki yetkililer Nedd'in öldürülmesiyle ilgili herhangi bir şüphelinin adını vermedi. Ancak ABD'nin dört bir yanından 16 bin civarında çözümsüz dosyanın kaydının tutan Charley Projesi'nin internet sitesinde, Nedd'in yeğenlerinden birinin yanına taşınmasına izin verdikten sonra ortadan kaybolduğu belirtildi.

Aktarılanlara göre, kız kardeşi daha önce Nedd'i yeğeninin başka birini vurduğu şüphesiyle gönderildiği cezaevinden kaçtığı konusunda uyarmıştı. Nedd'in kaybolmasını soruşturan polisler, genç adamın yaşadığı dairenin her yerinde kan izleri bulmuştu.

Polisin konuştuğu görgü tanıklarından biri de Nedd'in yeğenini insan vücuduna benzeyen halıya sarılı büyük bir nesneyi zorlukla taşırken gördüğünü söylemişti. Tanık, Nedd'in yeğeninin halının içindeki nesneyi apartmandan dışarı çıkardığını, bir otomobilin bagajına koyup hızla uzaklaştığını anlatmıştı.



Oscar James Nedd

"NEREDEYSE 50 YILDIR GİZEMİNİ KORUYAN BİR DOSYA KAPANIYOR"

Yeğen bir süre sonra New Mexico eyaletinde Nedd'in arabasının direksiyonunda yakalandı. Kaçırma, tecavüz ve silahlı banka soygununun da aralarında olduğu birçok suçtan hüküm giyerek federal cezaevine gönderildi ve resmi kayıtlara göre 2015 yılında tahliye edildi.

Nedd, cesedi bulunamamasına karşın 2005 yılında resmen ölü ilan edildi. Kız kardeşi o dönemde New York Times'a yaptığı açıklamada, en büyük arzusunun Nedd'i Georgia'ya annelerinin yanına defnedebilmek olduğunu söylemişti.

Şerif Lewis, Nedd'in kimliğinin ortaya çıkmasında oynadığı rol için Willis'e teşekkür etmenin yanı sıra, çözülememiş dosyalar birimini de tebrik etti. Lewis, "Müfettişlerimizin yılmaz çabaları ve yaratıcı yaklaşımları sayesinde, neredeyse 50 yıldır gizemini koruyan bir dosya kapanıyor. Ekibimizin kurbanlar ve aileleri adına sürdürdüğü adalet arayışı tam anlamıyla takdire şayan" diye konuştu.

MurderETC'in X hesabında dinleyicilere Nedd'in kimliğinin bulunduğu duyuruldu ancak Şerif Lewis'in podcast'in süreçte oynadığı rolle ilgili övgü dolu sözlerine yer verilmedi. Paylaşımda, "Eğer 'Greenville, Bir Sorunumuz Var' bölümümüzü dinlediyseniz Bay X dedikleri adamdan haberdarsınız demektir. Artık Bay X'in bir adı var" ifadeleri kullanıldı.

The Guardian'ın "Who is Mr X? How a true crime podcast helped identify a 1975 murder victim" başlıklı haberinden derlenmiştir.