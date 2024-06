'Artık Bay X'in bir adı var' | Neredeyse 50 yıl önce işlenen cinayetin gizemi bir podcast sayesinde çözüldü

Yıllar önce işlenmiş cinayetleri konu edinen bir gerçek suç podcast'inin yapımcısı olan Brad Willis, dramatik ve sürükleyici anlatılar bağlamında fazlasıyla tecrübeli bir insan. Ancak Willis geçtiğimiz günlerde bugüne kadar daha önce hiç tecrübe etmediği bir şey yaptı: Anlatının bir parçası haline geldi.

ABD'nin South Carolina eyaletine bağlı Greenville şehrinin şerif departmanı, Willis'in hazırlayıp sunduğu MurderETC isimli podcast sayesinde, 1975 yılında meydana gelen cinayet dosyasının yeniden açıldığını duyurdu. Yetkililer, Willis'in podcast'inin kurbanın kimliğinin tespit edilmesinde kritik rol oynadığını bildirdi.

MurderETC gibi araştırmaya dayalı gerçek suç podcast'leri son yıllarda çok popüler bir hal aldı. Milyonlarca dinlemeye ulaşan podcast'ler, kurbanların acılarını sömürdükleri ve yapımcıların etik anlamda şüpheli yaklaşımları nedeniyle eleştirilerin de hedefi oldu.

Ne var ki, Greenville Şerif Departmanı'ndan yapılan açıklamada, MurderETC'nin Ocak 1975'de dövüldükten sonra boğularak öldürülmüş halde bulunan Oscar James Nedd cinayetini yeniden kamuoyunun gündemine taşımakla çok önemli bir iş yaptığı belirtildi. Yetkililer podcast sayesinde kurbanın ismini ve kim olduğunu öğrendiklerini de vurguladı.

Daha önce televizyon muhabiri olarak çalışan Willis, X hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatım boyunca bu gibi durumlarda hep kadrajın dışında kameranın arkasında oldum. Bu sabah Şerif beni diğer tarafa davet etti. Hem bunun için hem de ekibinin bu gizemi çözme çabaları için kendisine minnettarım" derken Greenville Şerifi'nin basın toplantısının haberini paylaştı.

Most of my life has been spent facing the opposite direction from off-camera at these things. This morning, the Sheriff invited me to the other side. I'm grateful for that and his team's efforts to solve this mystery.https://t.co/HKUTOE12Rb