Anne babasının kafasını kesti, yakalandığında aşk şarkıları söylemeye başladı! ABD bu görüntüyü konuşuyor...

Haberin Devamı

Kan donduran olay, 9 Temmuz'da Kaliforniya'nın San Juan Capistrano bölgesinde meydana geldi. Aile içi bir şiddet ihbarı alan Orange County polisi olay yerine gittiğinde 77 yaşındaki Ronald Gerdvil ve 79 yaşındaki Antoinette Gerdvil'in cansız bedenleri ile karşılaştı.



Talihsiz çiftin ve chihuahua cinsi köpeklerinin başları kesilmişti.CBS News'e göre polisler geldiğinde kesilen kafalardan biri bir tezgahın üzerindeydi.

Cinayetin çiftin 41 yaşındaki oğlu Joseph Gerdvil tarafından işlendiği düşünülüyordu.

OLAY YERİNE YAKIN BİR SOKAKTA BULUNDU

Polisler sabahın erken saatlerinde evdeki incelemelerini devam ettirirken, arka sokaklardan birinde kanlar içindeki bir adamın, bir bakım görevlisini kovaladığı ihbarı geldi.

Olay yerine giden polisler anne babasını öldüren Joseph Gerdvil'i kanlar içinde ve tutarsızca konuşurken buldu. Polislere küfürler savuran Gerdvil çevresinde gördüğü her şeyi onlara fırlatmaya başladı. Polis memurları ona geri çekilmesini emretti ancak öfkeli adam bunu ciddiye almadı.



Haberin Devamı

Polislerin vücut kamerasından yayınlanan görüntülerde bir polis memurunun Gerdvil'e yaklaşık 3 metre uzaklıktan 5 el ateş ettiği görülüyor.

Videoda ilk üç kurşunun 41 yaşındaki adam üzerinde çok az etkisi olmuş gibi görünüyor ancak dördüncü kurşundan sonra yere yığılıyor.

Saldırganın yere düşmesi ile polisler müdahale etmek için Gerdvil'in yanına geliyor ancak adamın dengesiz olan davranışları iyice garip bir hal almaya başlıyor.



Görüntülerde adamın “Seni seviyorum... Ölmek zorunda olduğun için üzgünüm” dediği duyuluyor. Sonrasında polislere yalvarmaya başlayan adam "Kafama bir tane sık lütfen. Size yalvarıyorum, işimi bitirin" diyor.



Haberin Devamı

Polisler tıbbi yardım gelene kadar saldırganın kanamasını yavaşlatmak için yaralarını kapatmaya çalışırken Gerdvil bir anda aşk şarkıları mırıldanmaya başladı.

Bugün ABD medyasında dikkat çeken görüntülerde anne babasını korkunç bir şekilde öldüren adamın Tina Turner'ın 1984 tarihli “What's Love Got to Do With It” şarkısını söylediği görülüyor.

Polisin müdahalesi devam ederken Tina Turner'dan Stevie Wonder'a geçen saldırgan bu kez de 'I Just Called to Say I Love You' şarkısını söylemeye başladı.

Sağlık ekiplerinin gelmesi ile yakındaki bir hastaneye kaldırılan adamın durumunun stabil olduğu ve çifte cinayet suçlaması ile karşı karşıya kalacağı öğrenildi.