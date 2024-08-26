Putin'in başını ağrıtacak görüntüler Batı medyasında! Ukrayna'dan Belarus'a çok sert uyarı: Hedef alınırsınız...

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Şubat 2022’den bu yana savaşın devam ettiği Ukrayna güne siren sesleri ile başladı.Rusya'ya ait Tu-95 tipi bombardıman uçaklarının havalanması nedeniyle Ukrayna genelinde hava saldırısına karşı uyarı sirenlerinin çalmaya başladığı bildirildi.Kiev Şehri Askeri İdaresinin Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusuna ait Tu-95 tipi savaş uçağından seyir füzesi fırlatma tehdidi dolayısıyla ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Ukrayna'daki çeşitli Telegram kanallarından Harkiv, Mikolayıv, Dnipro ile Vinnitsa bölgelerinde yaşayan insanlara sığınaklara inme çağrısı yapıldı.Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv'e saldırı düzenlediğini duyurdu. Ukrayna basını da ülkenin bazı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

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BATI MEDYASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ



Bölgedeki tansiyon adım adım yükselirken, Kiev'in bu ayın başında ani bir kararla başlattığı Kursk operasyonunun yankıları da devam ediyor. ABD'li Washington Post Gazetesi , 6 Ağustos'ta başlayan saldırıdan bu yana çekilen 130'dan fazla fotoğraf ve videoyu inceledi; bunların çoğu Ukraynalı askerler tarafından filme alınmış ve sosyal medyada paylaşılmış görüntüler.

Gazetenin doğruladığı görüntülere göre operasyon sırasında 240'tan fazla Rus askeri Ukrayna güçleri tarafından esir alındı. Videolarda genç Rus askerlerinin herhangi bir direnç göstermeden teslim olduğu görülüyor.



WP tarafından doğrulanan yedi videoda, mahkumlar kendilerini zorunlu askerlik hizmeti yapan 18 ila 30 yaş aralığındaki erkekler olarak tanımlıyor. Zorunlu askerlik hizmeti yapan askerlere ödeme yapılmıyor, kısa süre eğitim alıyorlar. WP'ye göre bu durum Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için politik açıdan hassas bir sorun yaratıyor.

Bir yıl zorunlu askerlik hizmetini yapan erkekler, Rus yasalarına göre dört aylık temel eğitim aldıktan sonra savaşa gönderilebiliyor ancak ancak Putin bunun olmayacağı yönünde bir söz vermişti.



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Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nın Rusya ve Avrasya Programı'ndan Dara Massicot gazeteye yaptığı açıklamada "Rus askerlerinin toplu halde teslim olduğu bir videoyu uzun zamandır görmemiştim" dedi ve ekledi;

"Videoları gördüğümde bu askerlerin Ukrayna içinde savaşmış, savaş deneyimi olan birlikler olmadığını düşündüm."

ESİR DEĞİŞİMİ YAPILDI

Putin, Kursk işgali öncesinde Rusya'nın 6.465 Ukrayna askerini, Ukrayna'nın ise 1.348 Rus askerini esir tuttuğunu açıklamıştı. Bu da, Kursk taarruzu sırasında alınan yeni esir sayısının, Ukrayna'da tutulan tüm Rus esirlerin önemli bir kısmını temsil edebileceği anlamına geliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı dün Kursk bölgesinde esir alınan 115 Ukrayna askeri ile 115 esir Rus askerinin takas edildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapılan müzakereler sonucunda Kursk bölgesinde esir alınan 115 Rus askeri personelinin Kiev’in kontrolündeki bölgelerden iade edildiği belirtildi. Karşılığında 115 Ukrayna askerinin teslim edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, değişimin insani arabuluculuk yapan Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, “Değişimin ardından tüm Rus askeri personeli Belarus'ta bulunuyor ve burada akrabalarıyla temas kurma fırsatına sahip oluyor. Askerler tedavi ve rehabilitasyon için Rusya’ya gidecek.” ifadeleri kullanıldı.



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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, tatbikat adı altında sınırda asker ve teçhizat topladığını belirttiği Belarus'a sınır ihlali durumunda tüm askeri birliklerinin ve tesislerinin orduları tarafından hedef alınacağı uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna istihbaratına göre, Belarus silahlı kuvvetlerinin tatbikat adı altında Ukrayna'nın kuzey sınırına yakın Gomel bölgesinde asker, teçhizat, tank, top ve hava savunma sistemleri topladığı kaydedildi.



Söz konusu bölgede Rus "Wagner" Grubu paralı askerlerinin de tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devlet sınırı ve Çernobil Nükleer Santrali yakınlarında tatbikatların yapılması Ukrayna'nın ulusal güvenliğine ve genel olarak küresel güvenliğe tehdit oluşturuyor. Belaruslu yetkilileri, Moskova'nın baskısı altında ülkeleri için trajik hatalar yapmamaya ve silahlı kuvvetlerini de düşmanca eylemlerini durdurmaya ve birliklerini Ukrayna devlet sınırından Belarus'taki mevcut ateş sistemlerinin menzilini aşan bir mesafeye çekmeye çağırıyoruz."

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Ukrayna'nın Belarus halkına yönelik hiçbir zaman dostane olmayan eylemler yapmadığı ve yapmayacağı vurgulanan açıklamada, "Sınırın ihlali durumunda Ukrayna'nın kendini savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacağı ve Belarus'taki tüm askeri birliklerin, tesislerin ve tedarik yollarının Ukrayna silahlı kuvvetlerinin meşru hedefleri haline geleceği konusunda uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.