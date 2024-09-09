14 yaşındaki kız annesini vurdu: Cesedi göstermek için arkadaşına mesaj attı

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ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşayan 14 yaşındaki kız çocuğu Carly Madison Gregg, 40 yaşındaki annesi Ashley Smylie ve 38 yaşındaki üvey babası Heath Smylie'yi vurdu.

Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Gregg, üvey babanın kaçmayı başarmasının ardından arkadaşına acil durum olduğunu söylediği ve yanına gelmesini istediği bir mesaj attı.

Arkadaşına hiç ceset görüp görmediğini soran Gregg, hayır cevabını alması üzerine ölen annesini gösterdi ve cinayeti işlemek için kullandığı silahı ortaya çıkardı.

40 yaşında ölen anne Ashley Smylie

Gregg, arkadaşına, dedesi için üç kurşunu daha olduğunu söyledi.

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İlçe Polis Müfettişi Zachary Cotton, Gregg'in üvey babası tarafından vurulduğu ihbarı üzerine polis memurlarının eve gittiğini ancak olay yerine varan memurların kapıda yaralı bir adam ve yatak odasında ölü bir kadın bulduklarını söyledi.

Polis Müfettişi Cotton, annesini öldüren Gregg'in, cinayeti işlediği sırada evde olmayan üvey babasına bir mesaj göndererek ne zaman döneceğini sorduğunu ve üvey babanın yaklaşık 45 ila 50 dakika sonra eve geldiğini belirtti.

14 yaşındaki Carl Madison Gregg

Cotton ayrıca, Gregg'in, annesini iki kez yüzünden bir kez de çenesinden vurduğunu ve üvey babasına ateş ettiği sırada bir arkadaşının arka bahçede olduğunu belirtti.

"ŞEYTAN GÖRMÜŞ GİBİYDİ"

Gregg'in mesajı ile eve giden üvey baba, eve girer girmez vurulduğunu söyledi. Omzundan vurulduğunu belirten üvey baba, Gregg'in gözlerinin “gerçekten büyük” olduğunu ve “sanki bir şeytan görmüş gibi” göründüğünü ifade etti.

Gregg'in tutuklanma anı

Cinayet mahallinden kaçan Gregg, yaklaşık 1 km uzakta bulundu ve gözaltına alındı.

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Tutuklanan Gregg'in avukatı, annesini vurduğu sırada Gregg'in anti-depresan etkisi altında olduğunu ve ateş ettikten sonra köpeklerine şarkı söylediğinin güvenlik kameralarına yansıdığını söyledi.