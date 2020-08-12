Zor olanı başardı...Dağ keçilerini görüntüleyebilmek için tırmandı

Sivas kent merkezinde yaşayan yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, doğada her geçen gün sayıları azalan dağ keçilerini görüntülemeyi başardı. Keçilerini görüntülemek için Sivas’ın kuzeyinde bir bölgede adeta keçi gibi dağa tırmanan Aslan, yaklaşık bir haftada dağ keçilerinin bir birinden güzel anlarını kayda aldı. Görüntülerde ise yavru bir dağ keçisinin annesinden süt emmesi ve bir dağ keçisinin iki ayaküstünde ağaçtan yiyecek yemesi dikkat çekti.





Yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, kaçak avcılara yer göstermemek için konumu gizli tuttuğunu belirterek, “Geçen günlerde Sivas’ın kuzey doğusunda yaban keçilerini görüntüledim. Tam olarak yer vermiyorum avcılara yer göstermemek için. Türkiye’de yaban hayatı her geçen gün daha da kötüye gidiyor, daha fazla kayıp veriyor. Devletin aslında kaçak avcılara karşı mücadelesi var ama bu önlemlerin artırılması lazım. Bu hayvanların daha fazla korunmaya ihtiyacı var, sayıları zaten fazla değil bu önlemlerin artırılarak bu hayvanların sayısının artırılması hedeflenmesi gerekiyor, bunun için çalışmalar yapılması gerekiyor“ dedi.

