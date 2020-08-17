Zehirli deniz kestaneleri, DoÄŸu Akdeniz turizmini tehdit ediyor

Mersin Ãœniversitesi Su ÃœrÃ¼nleri FakÃ¼ltesi Ä°ÅŸleme Teknolojisi Anabilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Deniz Ayas, "DoÄŸu Akdeniz'in tamamÄ±na yayÄ±ldÄ±. Akdeniz'in ekosistemi iÃ§in ciddi bir tehdit.Â Akdeniz zaten deÄŸiÅŸiyor, tropikleÅŸiyor. Sadece dikenli deniz kestaneleri gelmiyor, bunlarla birlikte ortak yaÅŸayan tÃ¼rler de geliyor.Â Turizm iÃ§in ciddi bir tehdit" dedi.ÂSÃ¼veyÅŸ KanalÄ±'nÄ±n 1800'lerin sonunda aÃ§Ä±lmasÄ±yla KÄ±zÄ±l Deniz'deki pek Ã§ok tropik tÃ¼r, Akdeniz'e yerleÅŸti. VahÅŸi ve istilacÄ± olarak kabul edilenler bazÄ± tÃ¼rler, diÄŸer tÃ¼rlerin popÃ¼lasyonunu olumsuz etkiledi.Â Son yÄ±llarda su sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artmasÄ±Â balon ve aslan balÄ±ÄŸÄ± ile zehirli deniz kestanesinin de Akdeniz'e gÃ¶Ã§ etmesine neden oldu.Â









Mersin Ãœniversitesi Su ÃœrÃ¼nleri FakÃ¼ltesi Ä°ÅŸleme Teknolojisi Anabilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Deniz Ayas, zehirli deniz kestanesinin Ã¶zellikle kayalÄ±k bÃ¶lgelerde kendini gÃ¶sterdiÄŸini belirterek, "DoÄŸu Akdeniz'de deniz kestaneleri mevcut ancak son dÃ¶nemlerde gÃ¶rÃ¼lenler uzun dikenli deniz kestanesi olarak biliniyor. Bu kestaneler KÄ±zÄ±ldeniz'den gelerek, Hint Okyanusu'ndan Avustralya'ya kadar yayÄ±ldÄ±. SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±'ndan ise Akdeniz'e geÃ§ti. Ãœlkemizin Akdeniz sahillerinde de bu tÃ¼r mevcut. Ä°lk olarak KaÅŸ sahillerinde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Åžu anda Mersin sahillerinde de bu tÃ¼r ile karÅŸÄ±laÅŸmak mÃ¼mkÃ¼n. Daha Ã§ok kayalÄ±k bÃ¶lgeleri tercih ediyor. Denize girenlerin, dalgÄ±Ã§larÄ±n, tatilcilerin deniz kÄ±yÄ±sÄ±nda denize girmeleri halinde bu deniz kestanelerine dikkat etmesi gerekir. Mersin sahilinde Erdemli'den Anamur'a kadar bu tÃ¼rÃ¼n yerleÅŸtiÄŸini sÃ¶yleyebiliriz" dedi.









'TURÄ°ZM Ä°Ã‡Ä°N BÄ°R TEHDÄ°T'



TÃ¼rÃ¼n kumluk alanda yaÅŸamayÄ± tercih etmediÄŸini ifade eden DoÃ§. Dr. Deniz Ayas, "Bu tÃ¼rler kumlu alanlarda yaÅŸamayÄ± tercih etmiyor.Â TÃ¼r, DoÄŸu Akdeniz'in tamamÄ±na yayÄ±ldÄ±. Akdeniz'e kÄ±yÄ±sÄ± olan MÄ±sÄ±r, Suriye, LÃ¼bnan sahillerinde de var. Turizm iÃ§in ciddi bir tehdit. Tatilcilerin kayalÄ±k yerlerde denize girerken dikkatli olmalarÄ± gerekir. Zehri Ã§ok fazla etkili deÄŸil. ÅžiÅŸme, kÄ±zarÄ±klÄ±k, aÄŸrÄ± gibi hafif belirtileri var. Dikenler et iÃ§erisinde kolayca kÄ±rÄ±labiliyor. O bÃ¶lgenin hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde temizlenmesi gerekir. EÄŸer yapÄ±labiliyorsa cÄ±mbÄ±z benzeri bir ÅŸey ile dikenin Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ± gerekir. Et iÃ§erisinden dikeni Ã§Ä±kartmak zor, bu nedenle en yakÄ±n saÄŸlÄ±k kuruluÅŸuna baÅŸvurulmalÄ±" diye konuÅŸtu.









'AKDENÄ°Z TROPÄ°KLEÅžÄ°YOR'



TÃ¼rÃ¼n yayÄ±lmacÄ±, istilacÄ± olduÄŸuna dikkat Ã§eken Deniz Ayas, "DoÄŸu Akdeniz ekosistemindeki kÄ±sa dikenli kestanelerin yerine bu tÃ¼rler yerleÅŸti.Â Akdeniz'in ekosistemi iÃ§in bu ciddi bir tehdittir. Bu yerleÅŸimle birlikte bir deÄŸiÅŸimden bahsedebiliriz. Akdeniz zaten deÄŸiÅŸiyor, tropikleÅŸiyor. Sadece dikenli deniz kestaneleri gelmiyor, bunlarla birlikte ortak yaÅŸayan tÃ¼rler de geliyor. Bunun da Akdeniz ekosistemi Ã¼zerinde ciddi bir etkisi olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz" dedi.