Yılbaşıyla birlikte üç günlük tatil fırsatı... Kışın keyfini yaşayacağınız huzurlu adresler | 9 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Uzun tatilleri genelde yazın yapmaya alışkın olduğumuz için kış tatillerine fazla ilgi göstermiyoruz. Halbuki ülkemizde kışın gitmeye değer pek çok yer bulunuyor.



Üstelik bu yıl yılbaşı tatilinin pazartesi gününe denk gelmesi, ortaya hafta sonuyla birlikte üç günlük bir tatil fırsatı çıkarıyor. Peki nereye gitmeli, neler yapmalı?



Bu soruyu gezgin ve seyahat yazarları Nurgül Büyükkalay, Özlem Köseoğlu, Sıla Uçan ve Erdoğan Gümüş’e yönelttik. 9 şehirden tam da şu sıralar kış huzurunu yakalayacağınız birbirinden güzel 10 adresi önerdiler.



Keyifli bir kış adresi: BODRUM / MUĞLA



Bodrum denince akıllara hemen deniz, kum ve güneş üçlüsü geliyor. Halbuki ilçede kışın da oldukça keyifli bir hayat var. Peki kış aylarında Bodrum’da neler yapılır? İşte Sıla Uçan’ın önerileri:



-- Güneşli bir Bodrum sabahında güne mandalina bahçesinde, mis kokulu ağaçların altında güzel bir kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Ardından yaz aylarında sıcaklar nedeniyle çok tercih edilmeyen tarihi yerleri keşfe çıkabilirsiniz. Örneğin Bodrum Kalesi’ni ziyaret edip Bodrum’a tepeden bakabilir, Sualtı ve Arkeoloji Müzesi’nde antik gemi enkazından çıkan eserleri inceleyebilir, harika parçaların yer aldığı cam eserler bölümünü gezebilirsiniz.



-- Yürüyüşün bol olduğu bir rota isterseniz de Pedesa Antik Kenti’ne çıkabilir, güneşi bu müthiş tepede batırabilirsiniz. Bodrum merkezin taş evlerle süslü dar sokaklarında gezebilir, bir Bodrum klasiği olan Denizciler Kahvesi’nde bol köpüklü bir Türk kahvesi molası verebilirsiniz. Sonrasında da Zeki Müren Sanat Müzesi’ni gezebilirsiniz. Akşam ise Bodrum Çarşı’da yerel bir restoranda bol mezeli keyifli bir akşam yemeği yiyebilir ya da Bodrum’un Michelin yıldızlı restoranlarından birini keşfedebilirsiniz.





Bodrum



Kar diyarında damak çatlatan lezzetler: KARS



Kars, karın keyfini doyasıya çıkarabileceğiniz en keyifli rotalar arasında ilk sırada yer alıyor. Şehre uçakla gidebileceğiniz gibi biletinizi önceden alıp son yılların en popüler seyahatlerinden biri olan Doğu Ekspresi ile de yola çıkabilirsiniz.

“Kars şehir merkezinde dolaşırken Rus mimarisinin izleri sıkça karşınıza çıkacak” diyen Sıla Uçan, “Kars sokaklarında keyifli bir yürüyüş yaptıktan sonra gözünüze kestirdiğiniz bir restorana oturup, şehrin mutfağının karşı konulmaz lezzetlerini tatmanızı öneririm. Evelik otu ile yapılan evelik çorbası, etsiz mantı diyebileceğim hangel, tandırda kaz eti yanında kazın suyuyla pişirilen bulgur başlıca lezzetlerden” dedi.





Çıldır Gölü

Kars’ta şehir merkezinin dışında görülecek ve yapılacak çok fazla aktivite olduğuna dikkat çeken Uçan, “UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ani Harabeleri ve Çıldır Gölü, bu yerler arasında ilk sırada yer alıyor. Kışın buz tutan Çıldır Gölü’nde kızakla gezebilir, balık tutabilir ya da göl kenarındaki restoranlardan birine oturup gölden tutulan sarı sazan balığının tadına bakabilirsiniz. Kars kayak severler arasında da oldukça popüler bir rota. Çünkü Sarıkamış’a benzerinin sadece Alplerde görüldüğü ‘toz kristal kar’ yağıyor. Kayak yapmayı seviyorsanız ilginç bir deneyim olabilir” ifadelerini kullandı.





Ani Harabeleri

Şehre yakın yeni yıl coşkusu: AĞVA / İSTANBUL

Ağva ve çevresinde hem kış huzurunu yaşayacağınız hem de yeni yılı karşılayacağınız çok güzel mekânlar var. Özellikle İstanbul’a yakın olması şehirde yaşayanlar için avantaj…

Ağva’nın harika bir doğa içinde yer aldığını söyleyen Didem Mutçalıoğlu, “Bu şirin adres, Göksu ve Yeşilçay derelerinin denize döküldüğü yerde konumlanıyor. Hem dere yanında hem de sahile doğru farklı bütçe ve zevke uygun birçok konaklama seçeneği mevcut. En güzel tarafı da hepsi yılbaşı için özel programlar sunuyor. Özetle yılbaşı coşkusunu güzel bir şekilde yaşayacağınızı garanti ederim” dedi.

Ağva’nın olanaklarının bu kadarla sınırlı olmadığını vurgulayan Mutçalıoğlu, “Bölgede nehir üzerinde tekneyle gezinti, sahil ve ormanda yürüyüş gibi birçok doğa aktivitesi yapılabiliyor. Ayrıca en lezzetlisinden balık ekmek yiyebilir ya da şirin restoranların birinde yemek keyfi yapabilirsiniz. Üstelik Şile de çok yakın. 'Biraz arabayla gezelim' derseniz Şile Saklıgöl’e gidip göl kenarında yürüyüş yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.





Göksu Deresi



Kartpostal gibi: GÖLCÜK TABİAT PARKI / BOLU

Gölcük, güzelliğiyle Türkiye’nin en çok ziyaret edilen göllerinden biri. Karlar altındayken eski yılbaşı kartpostallarında gördüğümüz manzaraları sunuyor. 1200 metre rakımda, yüksek bir bölgede olduğu için bolca da kar düşen bir yer.

Gölcük’e ulaşımın kolay olduğunu söyleyen Didem Mutçalıoğlu, “Bolu'ya 13 kilometre uzaklıkta, Seben yolu üzerinde yer alıyor. Her türlü arabayla kolaylıkla ulaşılabilecek bir konumda ve yol koşulları gayet iyi” dedi.

Mutçalıoğlu, şu önerilerin altını çizdi:



“Gölcük aslında suni bir göl. Gölün yanı başındaki fotojenik ev ise çok dikkat çekiyor. Birçok fotoğrafa da konu olan bu şirin göl evi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın misafirhanesi. Kendinizi her açıdan bu evi çekerken bulursanız şaşırmayın. Gölün çevresi çeşit çeşit ağaçlarıyla tepelere doğru uzanan çok güzel bir ormanla çevrili. Bu ormanda bolca göknar çamı bulunuyor. Göknarlar karla buluştuğunda yılbaşı ağacı ormanı içindeymişsiniz hissi veriyor.”



Bolu’ya kadar gelmişken çevrede yapılacak çok şey olduğuna da değinen Mutçalıoğlu, “Kayak severler için Gölcük Tabiat Parkı’na bir saat uzaklıkta Türkiye’nin en popüler kayak merkezlerinden Kartalkaya’ya gidilebiliyor. Yine bir saat uzaklıkta Abant Gölü var” ifadelerini kullandı.





Gölcük Gölü



Kış eğlencesi: Erciyes Kayak Merkezi / KAYSERİ



Erciyes Dağı’nın eteklerinde konumlanan Kayseri; binlerce yıllık geçmişi, doğası, tarihi ve lezzetleriyle çok sayıda seçenek sunuyor. Bölgeyi özel kılan bir başka değer ise kayak merkezi… Tepesinden kar eksik olmayan Erciyes, hem kar kalitesi hem de pistleriyle ülkemizin en iyi kayak merkezlerinden biri.

Nurgül Büyükkalay, “Hem profesyonel hem de amatör kayakçılar için her zorluk seviyesine uygun pistler var. Farklı eğimlerdeki 34 pistin toplam uzunluğu 102 kilometre. Kayak merkezinin pistlere çıkabileceğiniz noktaları Hacılar, Develi, Tekir ve Hisarcık. Dağda kayak ya da snowboard yapmasanız bile kızak ve karda yürüyüş yapabileceğiniz yerler var” dedi.

Mimar Sinan’ın memleketi Kayseri’de çok sayıda han, medrese, cami ve müze olduğuna da dikkat çeken Büyükkalay, şu önerilerin altını çizdi:



“Kurşunlu Cami, Kayseri Arkeoloji Müzesi, Hunat Hatun Külliyesi, Atatürk Müzesi görülmesi gereken önemli tarihi duraklar. Kayseri doğaseverler için de harika güzellikler sunuyor. Kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı yüzlerce kuş türü ve Anadolu’da yabani at olarak bilinen yılkı atlarına yaşam alanı sağlıyor. Arka planda Erciyes Dağı ile sazlıkta koşan yüzlerce yılkı atının sunduğu manzaralar muhteşem.”





Erciyes Kayak Merkezi



Kışın harika manzaralar sunuyor: KÜMBET YAYLASI / GİRESUN



Yemyeşil yaylaları, Karadeniz kıyı şeridi boyunca uzanan plajları, doğası, yöresel lezzetleri ve sımsıcak insanlarıyla Giresun, Karadeniz’in en güzel şehirlerinden biri. Kümbet Yaylası ise Giresun’a yolunuzu düşürmek için en güzel sebeplerden...

“Uçsuz bucaksız ladin ve çam ormanlarıyla kaplı Kümbet, Türkiye’nin en güzel yaylalarından” diyen Nurgül Büyükkalay, “1800 rakımlı Kümbet Yaylası, iklimiyle Giresun’un oksijen deposu. Yayla, Dereli ilçesi sınırları içerisinde, Giresun’a 60 kilometre mesafede yer alıyor. Her mevsim bir başka güzel ama özellikle kış mevsiminde beyaza bürünmüş haliyle muhteşem manzaralar sunuyor” dedi.

Kümbet’in zengin bitki örtüsüyle beraber, tertemiz su kaynaklarına sahip olduğunu da vurgulayan Büyükkalay, “Yaylada konaklamak için harika ahşap dağ evleri var. Kümbet’e 5 kilometre mesafedeki Koçkayası, manzarası ve mesire alanlarıyla meşhur Aymaç Tabiat Parkı, civardaki Yavuzkemal Obası ve Melikli Obası gezilecek yerlerden birkaçı… Giresun’un mutfağı da harika… Mısır ekmeği, karalahana çorbası ve karalahana sarması, Görele pidesi, hamsi böreği ve fındıklı tel kadayıf mutlaka tatmanız gereken lezzetler” ifadelerini kullandı.

Geçmişe yolculuk: SAFRANBOLU / KARABÜK

Karabük iline bağlı bir ilçe olan Safranbolu, Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor. Tarihi, doğası, kendine özgü etkileyici mimarisiyle ‘En iyi korunan kentler’ arasında gösteriliyor.



İlçe kış aylarında huzurlu bir hafta sonu için oldukça ideal. Gezilecek yerler açısından da bir hayli zengin…

Erdoğan Gümüş, “Safranbolu’yu yakından tanımanın en doğru yöntemlerinden biri dar ve dik inen sokaklarında doyasıya dolaşmak… Kenti izleyebileceğiniz Hıdırlık Tepesi’ne çıkarak, Eski Rum mahallesi Kıranköy’ü dolaşmanızı öneririm. Kent Tarihi Müzesi, Cinci Han ve Cinci Hamamı, Saat Kulesi, daha önceleri Rum Ortodoks Kilisesi olan ve günümüzde cami olarak hizmete açılan Kıranköy’deki Ulu Cami gezilecek yerlerden birkaçı…” dedi.



Safranbolu’nun sadece Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örnekleri sayılan evleriyle ve bozulmamış kent dokusuyla değil, çok yakın çevresinde yer alan doğal ve kültürel değerleriyle de dikkat çektiğinin altını çizen Gümüş, “Dünya mağara literatürüne girmiş Bulak Mağarası, Tokatlı Kanyonu ve kanyonu seyretmek üzere yerden yaklaşık 80 metre yükseklikte, kristal camdan yapılmış olan seyir terası, adrenalin sevenlerin mutlaka uğraması gereken yerlerden... Safranbolu’ya 11 kilometre mesafede bulunan Yörük köyü ise tam bir açık hava müzesi…” ifadelerini kullandı.





Safranbolu

Sakinliğin adresi: DOĞANBEY KÖYÜ / AYDIN



Aydın’ın Söke ilçesine bağlı olan Doğanbey köyü; yemyeşil doğası, sakinliği ve hayran bırakan taş evleriyle dikkat çekiyor.

Doğanbey için “Kalabalıktan ve yüksek sesten izole, huzur bulacağınız bir adres” diyen Özlem Köseoğlu, “Köydeki evler çok güzel. Restorasyon gören bu evler, dar ve eski tip taş döşenmiş mistik sokakların etrafında sağlı sollu olarak yayılıyor. Bazıları hafta sonu için kiralanıyor. Böylece gelen misafirler, tarihi ortamda konaklamanın tadını çıkarıp, rengârenk çiçeklerin süslediği Doğanbey köyünde eşsiz gezintiler yapma şansına sahip oluyor” dedi.

Köseoğlu, “Geçmişi MÖ 7’nci yüzyıla kadar uzanan bu köye gelmişken, Yaban Hayvanları Müzesi’ni ziyaret etmelisiniz" dedi ve ekledi:



"Müze oldukça etkileyici…Müze dışında köye 6 kilometre uzaklıkta bulunan Karina sahiline gitmeyi de ihmal etmeyin. Denize nazır konumlanmış restoranlarda, Ege’nin leziz mezelerinden tadıp günün yorgunluğunu çıkarabilirsiniz.”

Kışın vazgeçilmezi: ULUDAĞ / BURSA



Marmara Bölgesi’nin en yüksek dağı olan Uludağ’da kış eğlenceleri asla bitmez. Özellikle yeni yıla girerken yapılan birbirinden güzel partiler ve gece eğlenceleri dünya çapında üne sahip.

“Uludağ’da genellikle kar yağışı Kasım’da başlar ve Şubat’ta en yüksek seviyelere ulaşır” diyen Özlem Köseoğlu, “Uludağ kayak meraklıları için tam bir cennet. Her seviyede kayak tutkunlarına özel yaklaşık 24 adet pist bulunuyor. Kayak dışında snowboard, kar motosikleti, buz pateni gibi aktiviteler de yapılabiliyor” ifadelerini kullandı.

Uludağ’a kadar gelmişken, Bursa’da görülmesi gereken yerlerle ilgili de önerilerde bulunan Köseoğlu, “Ulu Cami, Osmanlı’dan kalma Tophane Saat Kulesi, doğa yürüyüşü sevenlerin tutkunu olacağı Softaboğan Şelalesi, göz alıcı doğal güzelliğiyle Buzlu Göl görülmesi gereken adresler. Ayrıca dünyaca meşhur Bursa İskender kebabını ve meşhur pideli köftesini yemeden sakın dönmeyin” dedi.





Uludağ



Geri dönmek istemeyeceksiniz: DATÇA / MUĞLA



Dondurucu kış şartlarında bile ılıman bir havaya sahip olan Datça, kışın en huzur veren noktalarından biri olarak ön plana çıkıyor. Peki kış aylarında Datça’da neler yapılır? İşte Özlem Köseoğlu’nun önerileri…



“Turkuaz suları ve dalış için en ideal noktalardan biri olan Ovabükü, gün batımından ismini alan Kızılbük, huzur dolu atmosferi ile Datça Aktur, tekne ve çam ormanı tutkunlarının uğrak yeri Hayıtbükü, dağlarla çevrili Kargı Koyu, Can Yücel Evi ve Knidos Antik Kenti görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Bölgede birbirinden güzel butik oteller bulunuyor ama daha ekonomik olan pansiyonları da tercih edebilirsiniz. Datça’daki pansiyonlar genel olarak çok temiz ve şirin.”

Fotoğraflar: Alamy