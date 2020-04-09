Yeşil doğası, mavilikleri ve huzurlu atmosferiyle Amasra

Batı Karadeniz'in ve Bartın'ın şirin ilçelerinden Amasra… Yemyeşil doğası ve doğal güzellikleriyle bölgenin incisi konumunda. Ufak bir yer olsa da 1942 yılında Türkiye’nin ilk turizm beldesi olma özelliğini taşıyor. Amasra özellikle dönemin ünlü siyasi isimleri ve sanatçılarının vazgeçilmez yazlığıymış. İsmet İnönü’den, Zeki Müren’e kadar birçok isim için önemliydi burası. Hatta Fatih Sultan Mehmet, ‘dünyanın gözü’ olarak nitelendirir Amasra’yı… Balığa ve özel yapım salatasına mis gibi havasını ekleyerek adeta sizi kendine çeken bu sevimli ilçe keyifli ve samimi bir sahil kasabası olarak size huzur bulacağınız harika bir atmosfer sunuyor. Amasra 3 bin yıllık bir tarihe sahip… Farklı balık restoranları, tarihi yerleri, yerel sanat objeleri ve minik pansiyonlarıyla tam bir dinlenme ve huzur noktası. Ankara'dan özel araçla dört saat, İstanbul'dan ise yaklaşık beş-altı saat mesafede…









Peki koronavirüs sonrası iki günlük bir Amasra gezisine neler sığdırılır? İşte gezilecek yerler…



Öncelikle Küçük Liman’daki çay bahçelerinde çayınızı kahvenizi içip manzaranın tadını çıkarmalısınız. Bu bölge özellikle gündüzleri kadar akşamları da keyifli ve eğlenceli… Özellikle gün batımını seyretmek istiyorsanız burası çok ideal… Harikalar fotoğraflar çekeceksiniz… Sonraki durağınız ise Küçük Liman’daki ‘Direkli Kaya’ olmalı… Eskiden Kraliçe Amatris’in deniz hamamı olan bu antik havuz, mermer iskelesi ve kayaya oyulu basamaklarıyla görülmeye değer. Eğer tarihe meraklıysanız, Arkeoloji Müzesi’ne uğramayı ihmal etmeyin. Müzede Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı eserlerini görebilirsiniz.





Gelelim mutlaka görmeniz gereken yerlere



1- Amasra Kalesi

İlçenin simgelerinden olan Amasra Kalesi’nin tarihi Bizanslılara kadar dayansa da kale sonrasında Osmanlılar tarafından fethedilip onarılmış. Sormagir ve Zindan adında iki bölümden oluşan bu kalede beldenin hoş manzarasını seyre dalabilir ve bolca fotoğraf çekebilirsiniz.









2- Kuş Kayası Anıtı

Milattan sonraki yüzyıllarda kayalar oyularak yapılan bu şaheser Amasra'ya giderken yol üzerinde dinlenme noktası olarak kullanılıyormuş. Yeşilin her tonunu görebileceğiniz bu yol anıtında durarak soluklanmak oldukça iyi fikir. Ayrıca Amasra-Çakraz arasında yaklaşık 120 adet mağara bulunuyor. Bunlar arasında en ünlüsü olan Gürcuoluk Mağarası’nda eski çağlardan izler bulabilirsiniz.



3- Çekiciler Çarşısı

Amasra Kalesi’nin hemen yanı başında bulunan Çekiciler Çarşısı Amasra'ya özgü el işi, tel kırma ve ağaç işçiliği objelerini bulabileceğiniz hediyelik eşyalarla dolu bir çarşı. Rengârenk stantlarda adeta kendinizi kaybedeceğiniz bu çarşıda ayrıca ayaküstü yöresel lezzetlerin de tadına bakabilirsiniz.









4- Göldere Şelalesi

Doğayla iç içe birkaç saat geçirmek için yolunuzu bu şelaleye düşürmelisiniz. Özellikle yaz aylarında buz gibi akan suyuyla oldukça ferah bir ortama sahip olan bu şelale kışın da görsel açıdan size çok güzel kareler sunacak. Amasra'da görülmesi gereken doğal güzelliklerden birisi...