Karadeniz'in en güzel 10 adresi

Kümbet Yaylası / Giresun

1640 metre rakımda bulunan bu yayla Doğu Karadeniz’in en meşhur yaylası. Giresun'un 50 kilometre güneyinde yer alır ve ulaşım asfalt olduğu için kolaydır.

Aybastı - Perşembe yaylası / Ordu

Doğal gölü ve şelalesiyle oldukça dikkat çekiyor. Her yeri çim kaplı bu yayla 500 metre rakımda yer alıyor. Birbirinden ilginç menderesleriyle insanı adeta büyülüyor. Çevrede konaklamak için tesisler de mevcut.









Erfelek şelaleleri / Sinop

2 kilometre uzunluğunda bir vadinin içinde 28 tane irili ufaklı şelalelerin muhteşem görüntüsüne bayılacaksınız. Karadeniz’in cennet doğasını yansıtan manzaraların içindeki göletlere girerek serinleyebilirsiniz. İlk şelaleden son şelaleye tam iki saatte ulaşacağınız muhteşem bir zirve.









Daday / Kastamonu



Dört mevsim doğanın tüm renklerini bulunduran saklı bir cennet gibidir. Tedavi edici oksijene sahip ormanları barındırır. Kanyon, mağara, şelale gibi doğal oluşumları gezmek görmek için ideal adrestir.

Valla Kanyonu / Kastamonu

Dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak adlandırılıyor. Riskli ve çok yüksek olduğu için rehbersiz gezmek yasak. Mutlaka görülmesi gereken doğa harikalarından. Heyecan adrenalin seviyorsanız tek adres burası…

Pınarbaşı / Kastamonu

Amasra'ya 2 saat uzaklıkta hem mağaraları hem de Ilıca Şelalesi ile ünlü her tarafı yeşilliklerle çevrili saklı bir cennet gibi burası…









Pokut Yaylası / Rİze

Çamlıhemşin’de bulunan bu yaylaya 2100 metre yükseklikte ve zorlu yollardan geçerek ulaşabiliyorsunuz. 4x4 arabalar haricinde zirveye çıkmak oldukça zor. Manzara ise her zorluğa değer. Etrafı çam ormanlarıyla çevrili gökyüzü ve yeşilliğin buluştuğu bir noktada yer alıyor.









Ayder Yaylası / Rize

Çamlıhemşin'in en popüler yaylalarından biri. Turistlerin uğrak noktası. Ulaşım oldukça kolay. 1350 mt yükseklikte şahane bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Konaklama ve restoran tesisleri civarda fazlasıyla mevcut

Huser Yaylası / Rize

Her köşesi tablo gibi olan bu yaylayı herkes bilmiyor. Rize'ye adım attığınızda ilk durağınız olmalı. Zirvedeki salıncakta uçurumun kenarında bulutların arasında sallanıyor gibi hissedeceksiniz. Gün batımı ise tarifi olamayacak güzellikte…

Borçka Karagöl Yaylası / Artvin

Artvin’in en önemli yaylasıdır. Heyelan sonucu oluşan doğal göl yaylanın değerini oldukça arttırmış durumda. Konaklayabilecek tek bir tesis mevcut. Tam bir doğa harikası…