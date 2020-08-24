Karadeniz'in en güzel 10 adresi
Şu sıralar Karadeniz'de en güzel yemekleri tadıp, birbirinden güzel kasaba ve özellikle yaylalara tarih ve kültür gezileri yapabileceğiniz günlerdeyiz. İşte hâlâ tatil yapmadıysanız Karadeniz'in yeşilliğinde keşfe çıkacağınız en güzel 10 adres...
Kümbet Yaylası / Giresun
1640 metre rakımda bulunan bu yayla Doğu Karadeniz’in en meşhur yaylası. Giresun'un 50 kilometre güneyinde yer alır ve ulaşım asfalt olduğu için kolaydır.
Aybastı - Perşembe yaylası / Ordu
Doğal gölü ve şelalesiyle oldukça dikkat çekiyor. Her yeri çim kaplı bu yayla 500 metre rakımda yer alıyor. Birbirinden ilginç menderesleriyle insanı adeta büyülüyor. Çevrede konaklamak için tesisler de mevcut.
Erfelek şelaleleri / Sinop
2 kilometre uzunluğunda bir vadinin içinde 28 tane irili ufaklı şelalelerin muhteşem görüntüsüne bayılacaksınız. Karadeniz’in cennet doğasını yansıtan manzaraların içindeki göletlere girerek serinleyebilirsiniz. İlk şelaleden son şelaleye tam iki saatte ulaşacağınız muhteşem bir zirve.
Daday / Kastamonu
Dört mevsim doğanın tüm renklerini bulunduran saklı bir cennet gibidir. Tedavi edici oksijene sahip ormanları barındırır. Kanyon, mağara, şelale gibi doğal oluşumları gezmek görmek için ideal adrestir.
Valla Kanyonu / Kastamonu
Dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak adlandırılıyor. Riskli ve çok yüksek olduğu için rehbersiz gezmek yasak. Mutlaka görülmesi gereken doğa harikalarından. Heyecan adrenalin seviyorsanız tek adres burası…
Pınarbaşı / Kastamonu
Amasra'ya 2 saat uzaklıkta hem mağaraları hem de Ilıca Şelalesi ile ünlü her tarafı yeşilliklerle çevrili saklı bir cennet gibi burası…
Pokut Yaylası / Rİze
Çamlıhemşin’de bulunan bu yaylaya 2100 metre yükseklikte ve zorlu yollardan geçerek ulaşabiliyorsunuz. 4x4 arabalar haricinde zirveye çıkmak oldukça zor. Manzara ise her zorluğa değer. Etrafı çam ormanlarıyla çevrili gökyüzü ve yeşilliğin buluştuğu bir noktada yer alıyor.
Ayder Yaylası / Rize
Çamlıhemşin'in en popüler yaylalarından biri. Turistlerin uğrak noktası. Ulaşım oldukça kolay. 1350 mt yükseklikte şahane bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Konaklama ve restoran tesisleri civarda fazlasıyla mevcut
Huser Yaylası / Rize
Her köşesi tablo gibi olan bu yaylayı herkes bilmiyor. Rize'ye adım attığınızda ilk durağınız olmalı. Zirvedeki salıncakta uçurumun kenarında bulutların arasında sallanıyor gibi hissedeceksiniz. Gün batımı ise tarifi olamayacak güzellikte…
Borçka Karagöl Yaylası / Artvin
Artvin’in en önemli yaylasıdır. Heyelan sonucu oluşan doğal göl yaylanın değerini oldukça arttırmış durumda. Konaklayabilecek tek bir tesis mevcut. Tam bir doğa harikası…
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle