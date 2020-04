Koronavirüs döneminde Çanakkale

İstanbul gibi bir metropolde yaşıyorsanız Çanakkale gibi bir inci tanesi şehre yakın yaşıyor olmanız şans. İstanbul yönünden bu şehre doğru yol alırken tatil heyecanı en zirveye ulaşır. Feribotla, Eceabat’tan Çanakkale’ye giderken efil efil esen rüzgar yorgun bedeninizi derin uykusundan uyandırır. Her türlü karamsar ruh halinizi de siler süpürür. O rüzgar ki hem ruhunuza hem de bedeninize ilaç olur.







Günün hangi saatinde bu şehrin sokaklarına çıkarsanız çıkın her daim cıvıl cıvıldır. Öğretmeni öğrencisi, esnafı memuru, emeklisi ve çalışanını her daim görebileceğiniz huzurun diğer adı Çanakkale. Özellikle iskele tarafı hem yerli halkı hem de misafirleriyle 7/24 yaşayan en işlek yeri.







Assos’u, Bozcaada’sı, Gökçeada’sıyla insana aitlik duygusu hissettiren şehirden ayrılırken; “bir gün bir daha dönmemek üzere tekrar geleceğim” der ve ani bir kararla oraya yerleşirsiniz. Çanakkale sokakları, caddeleri bugünlerde tüm Türkiye tüm dünya şehirleri gibi derin bir sessizliğe gömülmüş durumda. Meydandaki şehrin simgesi haline gelen Truva atı yalnızlaştı. Süzüle süzüle karşıdan karşıya geçen feribot yalnızlaştı.







Ama bu sessizlik Çanakkale’nin ya da Çanakkalelinin karamsarlığından değil daha güzel günler için gösterdiği sabırdan ve kurallara gösterdiği riayetten geliyor. Bunu öyle uzaktan serçe köşkünde oturup nasihat veren biri olarak değil, hayatının ilk 20 yılını sağlık sorunları nedeniyle hastane, ev ve okul üçgeninde geçiren biri olarak söylüyorum.









Çokça sabır, bolca dua ve kuracağınız uçsuz bucaksız hayaller bu karantina zamanını daha az stresle geçirmek için birkaç öneri. Evde kaldığınız sürece hobilerinizi geliştirin. Bolca kitap okuyun, teknolojinin nimetlerinden yararlanarak eşinizi dostunuzu arayın. Yarınlara olan inancınızı asla kaybetmeyin. Ve hastanede değil de evde olduğunuz için çokça şükredip, bu pandemi döneminde çalışmak zorunda kalanlar için bolca dua edin. Sosyal mesafe kurallarına sıkıca uyun. Böylece hem kendinizi bu salgından korumuş olacak hem de sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırmış olacaksınız. Tıpkı Çanakkale ve Çanakkaleli gibi...