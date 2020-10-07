Çanakkale Savaşı’nın seyrini değiştiren Anadolu Hamidiye Tabyası

Tabyalar, Çanakkale Savaşı’nın farklı bir konseptle yeniden anlatılması için tasarlanmış. Bu tasarım yapılırken, alan içinde ziyaretçilerin yararlanabilmesi için otopark, yaya ve bisiklet yolu, çocukların eğlenebilmesi için oyun alanı en ince detayına kadar düşünülmüş. Aynı alan içerisinde mescid, seyir terası, amfi tiyatro, tören alanı ve kafeteryada unutulmamış. Ayrıca Çanakkale Boğazı’nın Marmara Denizi’nden Ege Denizi’ni kadar uzanan su yolunun minyatürü görülmeye değer. Çanakkale Savaşları sırasında kullanılan bir tarihi top da cephanelik arasındaki top atış alanına yerleştirilmiş.









HES kodu zorunlu

Engelliler ve yanında bir refakatçisi de dâhil olmak üzere, ücretsiz giriş yapabiliyor. Bu ücretsiz hakkınızdan yararlanabilmeniz için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan alınmış engelli kartınızın yanında ayrıca HES kodunuzun olması gerekiyor. Bu arada HES kodu tüm ziyaretçiler için zorunlu. 18 yaş ve altı, 65 yaş ve üstü, gaziler ve gazi yakını kimlik kartı sahipleri, şehit yakını kimlik kartı sahipleri, ICOM, ICOMOS ve UNESCO kart sahipleri, 12 yaş ve altı yabancı uyruklu çocuklar ve devlet okulları öğretmenleri ücretsiz giriş yapabiliyor. 18 yaş ve üzeri T.C Vatandaşı öğrencilere ise yüzde 50 indirim uygulanıyor. Ücretli giriş ise 15 TL.







Dünya tarihine yön veren Birince Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşları’nın neden başladığını, neler yaşandığını, askerlerin cephanede yakınlarının evde neler hissettiğini anlatan müze girişi, üzgünüm ama bir engelli olarak beni çok zorladı. Dik bir yamaçtan yukarı çıkarken destek alabileceğiniz bir pervaz yok. Basamak yapılmamış.







Tabya girişlerinde inanılmaz zorlandım. Merdivenler hem çok yüksek hem de çok dik. Üstelik sağlı sollu destek alabileceğiniz bir şey yok. Merdivenlerden iniş çıkışlarda çok dikkat edin lütfen, deme ihtiyacı bile duymuyorum. Özellikle ortopedik engellilerin yanında mutlaka kendisine yardımcı olabilecek biri olması iyi olur. Ya da kullanmıyorsanız bile yanınıza destek amaçlı değnek alabilirsiniz. Bu size, o dik ve yüksek merdivenlerden inip çıkarken çok destek olacaktır. İşiniz bir nebze kolaylaşacaktır.











Örneğin 1. Tabyada 13 tane dimdik ve epey yüksek basamak var. 2. Tabyada girişten sol taraftaki merdivenler inanılmaz yüksek. Çok zorlandım. İnerken ve çıkarken düşmemek için destek alabileceğim bir pervaz olmadığı için tırnaklarımla duvara tutundum desem abartmamış olurum. 3. Tabyada 26 basamak var. En ama en çok zorlandığım alan oldu. Tabya 5 diğerlerine göre nispeten daha kolay. En rahat inip çıkabildiğim 8. Tabya oldu. Bu alanda basamak sayısı fazla fakat diğer tabyalardaki merdivenlere göre çok daha alçak. İnip çıkarken daha rahat ettim. Diğer iki tabyalar boş alan olduğu için sadece ilk basamaktan içeri bakıp çıktım.









Dünyada eşi benzeri çok az bulunan bir müze



Müzeye girişten itibaren gün gün Çanakkale Savaşları anlatılıyor. Bu anlatım zaman zaman video zaman zaman seslendirme ile karşınıza çıkıyor. Ama özellikle kullandıkları müzikleri duyduğunuzda duygulanmamak mümkün değil. Tüm bu bilgi ve belgeler böyle tarihi bir mekânda bir araya geldiğinde bir an tarihin içinde kaybolup gidiyorsunuz. Ruhunuza dokunuyor. Dolaysıyla tüm bu zorluklarına rağmen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bin bir emekle hizmete sunduğu dünyada eşi benzeri çok az bulunan bir müze olduğunu söyleyebilirim. Tabyalar, bir eksik iki fazla Çanakkale’de hem tarihi hatırlayıp vakit geçirebilecek aynı zamanda koşu ve yürüyüş yapılabilecek en güzel alanlardan biri. Zira gezinizi bitirip seyir terasına çıkıp boğaz manzarasını izlediğinizde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Kalabalık şehirlerin curcunasından uzak, sessiz sakin huzurla, dalga sesini rahatlıkla duyabileceğiniz bir alanda tarihin içinde kaybolmak büyük bir şans. Özellikle de sonbaharda tadı bir başka oluyor.









Nasıl gidilir?



Toplu taşıma ile gelmek isterseniz Atatürk Caddesinden geçen otobüslere binebilirsiniz. Pazar pazarı durağında indikten sonra yeni kordon tarafına beş dakika yürüme mesafesinde. Şayet özel araçlarınızla gelmek isterseniz; Çanakkale iskeleden çıktıktan sonra ilk trafik ışıklarından sağa döndükten sonra İzmir tabelasını takip edin. 10dakikalık bir mesafeden sonra tabyaların bulunduğu alanda olacaksınız.







