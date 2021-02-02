Bol oksijen ve sonsuz huzurun adresi: Bayramiç Ayazma

Bayramiç ismini, ‘bayram için’ sözünün zaman içinde değişmesinden çıktığı söylenir. Eskiden çevre köylerden bayram arifesinde bu ilçeye alışverişe gelirmiş. Bahar ve harman panayırları, ayazma festivali gibi geleneksel ve kültürel değerlerini yıllardır ödün vermeden yaşatan neşeli insanların olduğu, kendi deyimleriyle gırnata (klarnet) ve davulsuz oynayamayan insanların yaşadığı, Ege ve Trakya şivelerinin birbirine karıştığı özellikle Ayazmasını gördükten sonra, acaba yeryüzündeki cennet burası dedirten güzel memleketim.







Hemen hemen bölge çevre köy ve ilçelerden yazın insan akınına uğrayan Bayramiç Ayazma, bahar ve kış mevsimlerinde de gizli bir mabede dönüşüyor. Özellikle kış mevsiminde tercih etmemin nedeni, yazın insan kalabalığının olmayışı. Ve yanı sıra o güzelim alanda piknikçilerin mangal dumanına maruz kalmak istemeyişim.

Su kaynağına giden engebeli ve bol merdivenli yol hariç engelliler için son derece rahat ve keyifli yürüyüş parkurları var. Ayazmaya engelliler ve yanında bir refakatçisi de dahil olmak üzere, ücretsiz giriş yapabiliyor. Bu ücretsiz hakkınızdan yararlanabilmeniz için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan alınmış engelli kartınızın olması yeterli olacaktır.









Ayazma Çanakkale ve Balıkesir sınırları içinde yer alıyor. Çanakkale İzmir yolunu takip edin. 50 km sonra Ezine merkezinden çıkışa doğru sola sapın. Bayramiç merkezde Ayazma tabelasını takip ettikten sonra 20 kilometrelik gerçeği hayalden daha güzel olan bir yoldan Ayazma’ya varıyorsunuz. Ayazma’ya giderken sağınıza solunuza çok dikkat edin. Yola paralel akıp giden billur gibi nehir üzerinden masal kitabından çıkmış gibi bir değirmen görebilirsiniz. Ya da eğer hasat mevsimiyse hummalı bir çalışmayla kamyonlara yüklenen kasa kasa elmaları görebilirsiniz. Çünkü Ayazma’nın bağlı olduğu Evciler Köyü Türkiye’nin elma üretiminin büyük bir kısmının sağlandığı alan. En kaliteli golden elmalar bu topraklarda yetişiyor. Ve bu güzellikler eşliğinde bereket dağıtan topraklardan hiç bitmesini istemeyeceğiniz bir yol. Ben deneyimledim mest oldum. Sıra sizde…







