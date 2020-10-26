Yaza badem tadında veda etmeye ne dersiniz? İşte size keşfedilecek yerlerden tadılacak lezzetlere kadar Datça gezi rehberi...

Datça’nın zorlu yolları sizi ürkütmesin. Datça’ya Bodrum’dan bir buçuk saatlik keyifli bir feribot yolculuğu ile de gidilebileceğinizi unutmayın. Hem biraz da Bodrum havası almış olursunuz, fena mı? Datça Marina’dan merkeze ücretsiz servisler var. 15 dakika gibi kısa bir sürede merkeze ulaşıp kendinizi Datça sokaklarına atabilirsiniz.









Keşfetmeye Eski Datça’dan başlayın

Datça’ya giderseniz bence önceliğiniz Can Yücel’in evinin de olduğu, her sokağında fotoğraf çekilmek isteyeceğiniz Eski Datça’yı görmek olmalı. Begonvillerin arasından göz kırpan taş evleri, renkli panjurları, nostaljik dükkanları ile kendinizi bir film stüdyosunda gibi hissedebilirsiniz Eski Datça sokaklarında gezerken.









Eski Datça’nın lezzet durakları

Eski Datça gezinize minik bir mola vermek isterseniz renkli masaları ile insanın içini açan Art Olive’de bir kahve molası verebilirsiniz. Oturmuşken bir şeyler de atıştıralım diyenlere arası bol yeşillikli lor peynirli ‘Datça Dürmesi’nin tavsiye ederim. Ardından ‘Dondurmam Gaymak’a uğrayıp Ulalı Ali Usta’nın keçi sütlü efsane dondurmasından tadabilirsiniz.

Ege sofraları mezesiz olmaz

Kumların üzerine atılan masalarda dalga sesleri eşliğinde bir akşam keyfi yapmak isterseniz Datça merkezde deniz kenarına sıralanmış pek çok restoran sizi bekliyor. Benim önerimse Ada Balık. Özellikle bademin başrolde olduğu mezelerinden bademli Girit ezmesi, humus, fava ve tam tadında pişirdikleri balığı bence enfes. Şansınıza bir de dolunay zamanına denk gelirseniz keyfinizi yakamoz manzarası ile de ikiye katlayabilirsiniz.





Denizi tepeden görmeyi sevenlerdenseniz de tazecik mezeleri ve ahtapot ızgara, kalamar tava, karides gibi deniz ürünleri ile gönülleri fetheden ‘Emek Restoran’ güzel bir alternatif olacaktır.

İtalyan mutfağı sevenlere

Gününüz fazla ise ve bir akşamınızda da kendinizi İtalyan mutfağının lezzetleri ile şımartmak isterseniz Cafe Inn’e bir şans verin derim. Pizza ve makarnaları ile öne çıksa da Cafe Inn’in menüsünde yoğurtlu kebap, ciğer ızgara, karides tava gibi farklı lezzetler de sizi bekliyor. Son olarak Cafe Inn’in ev yapımı reçellerin, tazecik Ege otlarının, yöresel peynir ve zeytinlerin başrolde olduğu nefis bir kahvaltısı olduğu da aklınızda bulunsun.



Ev yemeğinden vazgeçemeyenlere

Tatilde de olsanız ev yemeği özleyenlerdenseniz de öğlen yemeği için Zekeriya Sofrası Ev Yemekleri’ne mutlaka uğrayın derim. Tazecik sebzeler ile hazırlanan zeytinyağlılardan etli yemeklere pek çok lezzet Zekeriya Sofrası’nda tadılmayı bekliyor. Yalnız öğlen saatlerinde kapısında her daim kuyruk oluyor. Zekeriya Sofrası’nın karşı konulmaz lezzetlerini tatmak istiyorsanız biraz sıra beklemeyi göze almalısınız.









Almadan dönmek olmaz

Datça’da olmak doya doya badem ve bademli ürünler yemeyi gerektirir diye düşünenlerdenim. Siz de bana katılıyorsanız istikametiniz tatlı sohbeti güler yüzü ile sizi karşılayan Nazmi Bey’in dükkânı Datça Kaya Yöresel ürünleri olsun. Çeşit çeşit bademden Nazmi Bey’in kendi yaptığı badem ezmesine, kekik balından keçiboynuzuna pek çok lezzet Datça Kaya Yöresel ürünlerinde sizi bekliyor. Özellikle kaşık kaşık yemek isteyeceğiniz şekersiz badem ezmesi bence efsane.









Doyma hissinizi kaybettirecek bir lezzet: Badem Kurabiyesi

Datça’da mutlaka tatmalısınız dediğim lezzetlerden biri de tabi ki o kocaman bademlerle yapılan ve ağızda dağılan badem kurabiyesi. İnsanın aklını başından alan bu kurabiyenin en lezzetlisini bence sokağa yayılan kokuları takip ederek bulabileceğiniz Datça Badem Kurabiyecisi yapıyor. Sadece kurabiye beni kesmez biraz daha tatlı bir şeyler de tadalım derseniz badem ezmesinin de tadına doyum olmuyor, benden söylemesi. Datça Badem Kurabiyecisi’ne giderseniz yolluk niyetine birkaç kutu badem ezmesi ve bolca badem kurabiyesi almayı da ihmal etmeyin.





Datça Merkez’de konaklama

Datça merkezde kalırsanız güne muhteşem bir kahvaltı ile başlayıp, kendine ait iskelesinde denizin tadını gönlünüzce çıkarabileceğiniz, güler yüzlü çalışanları ve tertemiz odalarıyla kendinizi evinizde gibi hissedeceğiniz Uslu Otel’de kalmanızı öneririm. Üstelik Datça merkezin en hareketli noktası Kumluk Plajı’na yürüme mesafesinde. Ege ve Akdeniz’in birleştiği, tarihi ve doğal güzellikleri bütün cömertliği ile sunan Datça’ya giderseniz meşhur bademli gazozundan ve badem kahvesinden içmeden, mis kokulu kekik balından, badem ve bademli ürünlerden bir kaç paket almadan dönmeyin derim.