Kışın tadı Bodrum’da bir başka güzel

Bodrum Merkez

Bodrum Kalesi’ni karşınıza alıp bir İtalyan keyfi yapmamak olmaz. İtalyan Mutfağı başlı başına mutluluk kaynağıyken bu lezzetli yemeklere bir de tüm ihtişamı ile Bodrum’u kucaklayan bir kale manzarası parıldayan kış güneşiyle ışıldayan bir deniz manzarası eşlik ediyorsa bence değmesinler keyfinize.









İtalyan Mutfağı dendiğinde benim için Bodrum’da akla gelen ilk yer Arka Pizzeria. Bence Arka Pizzeria’nın tüm pizzaları güzel ama ‘Carpaccio’ pizzası bir başka güzel. Bu güzel yemeğe tatlı bir son yakışır derseniz de tiramisu yemenizi şiddetle tavsiye ederim.

Tatlı için bir başka öneri daha verecek olursam yine bir Bodrum klasiği olan Tarihi Yunuslar Karadeniz Pastanesi’ne mutlaka uğrayın derim. Rengârenk tatlılarla dolu vitriniyle hem göze hem de damaklara hitap eden Yunuslar Pastanesi uzun yıllardır Bodrum’un en sevilen tatlıcılarından biri. Yunuslar Pastanesi’ne gittiğinizde hangi tatlıyı seçeceğinize karar vermekte zorlanırsanız tercihinizi eklerinden ya da çilekli milföy pastasından yana kullanın derim.

Kumbahçe

Güneşi merkezin kalabalığından uzakta nispeten daha sakin bir yerde batırmak isterseniz de masanızı Bodrum’un en keyifli noktalarından biri olan Kumbahçe’de kurun derim. Yemek için adresinizse ‘Havandan’ olsun.

Günlük taze hazırlanan birbirinden lezzetli zeytinyağılar, salatalar ve tabi ki ana yemekler eşliğinde keyifli bir öğlen yemeği yiyebilirsiniz. Özellikle de insana işte bu dedirten kinoalı brokoli salatasını denemenizi şiddetle tavsiye ederim.

Bitez

Kahve içmeden ayılamayanlardansanız Bitez’deki ilk durağınız Hey Joe Bodrum olsun. Bitez’in en yeni mekânlarından biri olan Hey Joe’dan taze demlenmiş filtre kahvenizi alıp öğlen yemeği saatine kadar Bitez Köyiçi’nin keyifli sokaklarında mini bir sabah yürüyüşü yapabilirsiniz.









Ardından Bodrum’un en iyi burgercilerinden biri olan Vula’nın tadını trüflü mayonezden alan enfes burgerlerinden alıp kendinizi Bitez’in sahiline atın derim. Sonuçta yürüyüşün hakkını vermek lazım! Böyle keyifli deniz manzarasını bulmuşken uzun uzun keyif yapalım derseniz de Bodrum Mezecisi’nden alacağınız mezeler eşliğinde güneşi deniz kenarında batırabilirsiniz.

Özellikle hafif acılı bal kabaklı mezesini asla es geçmeyin derim, yok böyle bir lezzet. Meze fikri size cazip geldiyse bir önerim daha var. Dilersen de köy içindeki Ggc Cook’a bir gece önceden sipariş vererek en sevdiğiniz mezeleri özel olarak hazırlatıp keyfinize keyif katabilirsiniz.

Yalıkavak

Pek çok kişi için bir Yalıkavak klasiğidir Kavaklı Köftecisi. O kızarmış ekmeğin, piyazın ve köftenin tadı senelerdir hiç değişmedi. Eğer köfte seviyorsanız Yalıkavak’a gittiğinizde Kavaklı Köftecisi’ni asla es geçmemelisiniz. Köftenizi alıp kendinizi deniz kenarına atın ve anın tadını çıkarın.

Bir şeyler yemek istemezseniz de tadı damağınızda kalacak tatlılar için istikametiniz Deniz Pastanesi olmalı. Özellikle incecik tabanı ve tazecik kreması ile insanın aklını başından alan limonlu tartı bence efsane mutlaka denemelisiniz.

Limonlu tatlılarla pek aranız yoksa da çileklisi de harika. Her ne kadar Deniz Pastanesi tartları ile meşhur olsa da farklı tatlı ve tuzlu çeşitleri olduğunu da söylemeden geçmek olmaz.









Gümüşlük

Bir yandan öğlen güneşi içinizi ısıtsın diğer yandan dalga sesleri içinizi huzurla doldursun istiyorsanız istikametiniz Gümüşlük olmalı. Gümüşlük Fırını’ndan çayınızı ve kahvaltınızı alıp sahilde gözünüze kestirdiğiniz bir köşeye yerleşin derim.

Özellikle ıspanaklı ev böreği efsane. Kahvaltıyı tatlısız edemem derseniz de Gümüşlük Fırını’nın elmalı cevizli kurabiyesinden ya da biscottisinden mutlaka tadın derim. Güne ışıl ışıl parlayan masmavi bir denizin kenarında başlamaktan daha keyifli ne olabilir ki?

Yalıçiftlik

Bir cuma gününüzü de Yalıçiftlik’e ayırın derim. Neden özellikle cuma derseniz de cuma günleri Bodrum merkezin pazarı var. Tazecik meyvelerin sebzelerin yanı sıra incecik el açması bol otlu börekler kalem gibi sarılmış zeytinyağlı sarmalar gibi pek çok lezzet bulabilirsiniz. Hatta biraz meyve ve kuruyemiş almayı da ihmal etmeyin.

Sonrası Yalıçiftlik’e doğru yol alma vakti… Ben her zaman deniz kenarında keyif yapmaktan yanayımdır ama Yalıçiftlik’te sandalyelerinizi tepelerde ağaçların altında da kurabilirsiniz.









Kışın tadı Bodrum’da öyle güzel çıkıyor ki insan şaşırıyor. Yaşadıkça güzelleşiyor, keşfettikçe yenileniyor sanki Bodrum. Siz de Bodrum’un güneşi ile içinizi ısıtmak Ege Denizi’nde mutluluğu ve huzuru bulmak istiyorsanız kapın kamp sandalyenizi masanızı atın kendinizi Bodrum’a.