Sonbaharın en güzel yürüyüş rotası: Likya Yolu

Eylül ayının gelişi, doğada değişimleri de beraberinde getiriyor. Özellikle de Fethiye, Antalya gibi Güney Ege ve güney bölgelerimizde havanın nispeten daha güzel olduğu, sıcağın etkisini azaltması ile keyifli seyahatler yapılabilecek bir döneme girmiş olduk. Elbette pandemi riskini göz önüne alarak sosyal mesafemizi koruyacak, maskelerimizi takacağız. Size tavsiye edeceğim seyahat, benim de mart ayında deneyimlediğim Likya Yolu doğa yürüyüşü…

Likya yolu Fethiye-Ovacık’tan başlayıp, Antalya-Geyikbayırı mevkiinde biten, toplamda 539 km. olan dünyanın en iyi 10 yürüyüş parkurundan biri kabul ediliyor. Toplamda 7 etap olarak gerçekleşiyor ve hava koşullarının uygunluğu nedeniyle genellikle ilkbahar ya da sonbaharda yapılabiliyor. Ben size Likya-1 yolu etabını ve orada gerçekleştirdiğim deneyimi paylaşacağım. Siz dilerseniz birinci parkuru yaptıktan sonra diğer parkurlar için de tura kaydınızı yaptırıp devam edebilirsiniz.









Likya Yolu-1 etabına gelecek olursam, bu etap 539 km’lik toplam 7 yürüyüş yolu içerisinde yürüyüşe yeni başlayanlara da uygun olacak şekilde, en uygun parkur diyebilirim. Yürümeyi kesinlikle reddeden biri olmadığınız müddetçe rahatlıkla parkuru sorunsuz tamamlayabileceğinizi söyleyebilirim. Likya Yolu etkinliğinin 1.etap parkuru toplamda 65 km. Kafanızda bazı soru işaretleri olması muhtemel, bu sebeple keyifli yürüyüş rotamız için size değerli bilgiler vereceğim. Yürüyüşünüz boyunca ağır sırt çantası taşımayacaksınız, ağır çantalarınızı ve bagajlarınızı organizasyonu yapan Artemis Outdoor ekibin aracı ile taşınacağını söylemiş olayım. Size tavsiyem en küçüğünden bir sırt çantası almanız, içinde ıslak mendil, 1,5 litrelik su şişesi (Yarım dolu olsa bile yeterlidir, zira yol üzerinde bazı noktalarda su doldurabiliyorsunuz.), fotoğraf makineniz, el dezenfektanınız ile maskeniz yeterli olacaktır. Çok terleyen biriyim derseniz, sırt çantanıza 1 adet yedek t-shirt koyabilirsiniz. Bir de yol üzerinde verilecek kısa molalarda atıştırabileceğiniz yer fıstığı, fındık, ceviz, badem, kuru kayısı gibi yemişleri de yanınızda bulundurmanızı öneririm. Günde ortalama 10-16 km arasında yürüyeceksiniz. Bu yürüyüşlerinizi yaparken uçurumlardan geçmeyeceksiniz, korkulacak tehlikeli hiçbir koşulla karşılaşmayacaksınız, tabii bu söylediğim Likya 1 etabına özel. Bu turun dışındaki diğer parkurların daha zor olduğunu belirtmeliyim, o nedenle yürüyüşe başlamak için de en ideal rota olduğunu düşünüyorum.









Size kısaca rotadan da bahsedeyim. İster uçakla Dalaman’a gidin, isterseniz kendi aracınızla gidin, turun buluşma yeri Fethiye Otogarı. Otogara vardığınızda sizi özel bir araçla alıp, ilk gece Fethiye’de konaklayacağınız otele getiriyorlar. Burada değişik illerden gelen turun katılımcısı olan ve seyahatinizin 5 gününü birlikte geçireceğiniz arkadaşlarla tanışıp, ilk akşam yemeğinizi tanışma eşliğinde koyu bir sohbetle yiyorsunuz. Konaklamanın sabahında, araçlarla Fethiye Ovacık bölgesine geliyorsunuz ve instagramda da sıklıkla görmüş olduğunuz Lycian Way (Likya Yolu) tabelası önünde grupla ve münferiden fotoğraflarınızı çektiktirdikten sonra, yürüyüş başlıyor. Tur kalabalık mıdır diye endişe etmeyin, 10-15 kişilik küçük gruplarla yapılıyor ve doğa içerisinde olduğunuzdan sosyal mesafeyi koruma konusunda da hiç sorun yaşamayacaksınız. Zaten yürüyüş turunun başında, deneyimli rehberler bilgilendirmede bulunarak, her misafir arasında en az 2 metre olmasını öneriyorlar. Bu pandemiden de ziyade herhangi bir tökezleme, denge kaybı vs. olması halinde katılımcıların birbirine takılıp düşmemeleri için alınmış bir önlem!









Bahsettiğim gibi Fethiye Ovacık’tan başlayan yürüyüş, Kirme, Faralya (Kelebekler Vadisi), Kabak Koyu, Alınca, Gey Köyü, Bel Köyü, Gavurağılı ve Patara olmak üzere 5 günde toplam 65 km. yürüyüp bitiriyorsunuz. Patara’da Letoon Antik Kenti ve Xanthos Antik Kenti’ni de ziyaret edebiliyorsunuz. Kelebekler Vadisi-Faralya koyunda ve Patara Plajında denize girme imkanınız da olabiliyor, o nedenle seyahate katılırken yanınıza mayo ve havlu almayı unutmayın.



Ayrıca yürüyüşlerinizi konforlu bir şekilde yapabilmeniz için size tavsiyem yanınıza 2 adet trekking (Outdoor tarzı yürüyüş) ayakkabısı alın. Ayakkabılardan biri bilekli olsun, diğeri bileksiz olsun. 65 km ve 5 gün boyunca ortalam her gün 13 km. yürüyeceğinizden, bazen aynı ayakkabı rahatsızlık yaratabiliyor. O sebeple biri bilekli, diğeri bileksiz daha önceden giyip de konforuna emin olduğunuz iki ayakkabı ile gelin. Ayakkabıların vurma ihtimaline karşı yanınıza birkaç paket yara bandı ve hijyenik pedlerden almanızda fayda var. Herkesin ayağı yara olacak diye bir şey elbette söz konusu değil ancak seyahat yürüyüşle olduğundan, sonrasında keyfiniz kaçmaması adına bu önlemleri almanızı öneririm. Ayrıca güneşten koruyacak bir şapka ve buff da yanınızda bulundurmakta fayda var. Oldu ki, bir gün ekstrem bir rahatsızlığınız oldu, elbette 15 km dağ-bayır yürümek zorunda değilsiniz. Organizasyon firmasının aracı böyle bir durumda sizi direkt otele götürmek suretiyle destek veriyor, tabii sadece gerçekten de yürüyemeyeceğiniz durumlarda! Zaten işin mantığı şöyle, siz sabah kahvaltıdan sonra yürüyüşe başlıyorsunuz toplam 15 km civarı yolu, dağ-patika yollardan (Emniyetli) yürürken her gün ortalama 3-5 saat arası yürüyüp, konaklayacağınız otele veya kamp yapacağınız çadır alanına geliyorsunuz. Yol üzerinde öğle yemeği molası vereceğiniz yere 2 saatlik yürüyüşten sonra vardığınızda, Artemis Outdoor’un deneyimli rehberleri ve mutfak personeli sizin yemeğinizi varışta yiyeceğiniz şekilde yapmış oluyor. Bu arada oteller ve yemek konusundan da bahsetmiş olayım. Oteller, 2-3 yıldız standartlarında sadece otel değil, bungalov ve pansiyonlardan da oluşuyor. Bu seyahatte 2 gece çadırda kalınıyor, diğer günler butik pansiyon-bungalovlarda konaklama oluyor.







Yemekleri organizasyon sahibi Artemis’in özel aşçısı yapıyor. Mesela bir gün öğle yemeğinde; Etli kuru fasulye, pilav, cacık ve meyve olurken, akşam yemeğinde domates çorbası, makarna, salata ve tatlı oluyor. Seyahatin en güzel yanlarından biri, bir kere para veriyorsunuz bir daha hiçbir şey için para istenmiyor. Gerek dinlenme alanlarında gerekse konaklama yapacağınız yerlerde, organizasyon firması her an çay-kahve hazır bulunduruyor, bittikçe çayı tazeliyor, kahve için su kaynatıyor. Tabii böyle bir seyahatte filtre kahve de aramazsınız değil mi?









Size şunu belirtmek isterim, dünyada 100’ün üzerinde ülke 500’ün üzerinde şehir gezmişimdir, yaptığım en iyi seyahatleri soranlara hep aynı cevabı veriyorum. Destinasyondan ziyade yaptığım en güzel seyahatler hep doğa ile ilintili olanlar… Tanzanya’da büyük göçe katılım, savanahta balon safarisi, Kuzey Avrupa fiyortları arasında gemi seyahati, Baltıklarda buzul balıkçılığı, Laponya’da kuzey ışıkları ve kar motoru ile safari, Tayland’da yağmur ormanları arasında bambu sallarla doğa safarisi diye sayınca anladım ki, aklıma ne Milano, Prag ,Roma, Barselona, ne Dubai, Pekin geliyor! İşim icabı seyahatlerimin çoğu yurt dışına olduğundan, Likya turu yürüyüşünü hep merak ederdim, deneyimlediğimde o kadar çok hoşuma gitti ki 539 km’yi de 7 ayrı zaman diliminde yapıp bitirmeye karar verdim.









Bu seyahatte en çok neleri sevdim derseniz; kuş sesleri içerisinde muhteşem bir manzaraya karşı saatlerce doğa içinde sakin bir yürüyüş yapmak, molalarda yeni tanıştığınız arkadaşlarla yürüyüşün de verdiği yakınlık sonucu neredeyse kardeş ilişkisi içinde yediklerinizi paylaşmak, bir tur esnasında sıcacık yeni yapılmış ve gerçekten çok leziz ev yemeklerinden yiyebilmek, seyahatim boyunca her an elimin altında bir bardak çay ve kahve olması, her gidilen tesiste şömine yakılıp veya kamp alanında kamp çadırı yapılıp değerli dostlarla hoş sohbetler yapmak, gün doğumlarında güneşin yansımalarına hayran olmak, gün batımlarında ise bulutların senin altında kaldığını gözlemlemek, çadırın yanında doğanın sessizliği içinde yıldızları seyretmek, çadır kurmayı öğrenmek, ilk defa çadırda yatmak ve varılan her noktada katılımcı tüm arkadaşların yaptığı gibi ayakkabıyı-çorabı çıkarıp toprağa basmak benim için seyahatime keyif katan en önemli unsurlardı. Bu seyahatimi mükemmel bir deneyime dönüştüren başta Artemis Outdoor’un lideri Ali Ulucan olmak üzere, Enes Cücen’in leziz yemekleri ve her an hazır demli çayları için çok teşekkürler…









Fiyatına gelecek olursak; dolu dolu 5 günlük bir seyahat 1.875 TL kişi başı ücreti var. Bu ücrete Profesyonel Rehberlik, Ev Yemekleri (3 öğün/her gün) hatta meyve suyu, gazlı içeceğinize kadar veriyorlar. Çanta ve bavulunuzun araçlar ile transferi, 2 gece çadır konaklama 1 gece otel, 1gece bungalov, 1 gece pansiyon konaklama, eğlenceli faaliyetler, Profesyonel fotoğraf çekimi (Seyahatinizde fotoğraflarınızı çekip seyahatten sonra sizinle paylaşıyorlar.), Temel Kampçılık ve Doğa Yürüyüşü Eğitimi, sabah sporları, Çadır, Uyku Tulumu ve Mat Temini, Kamp Alanı Ücretleri, Seyahat Sağlık Sigortası, Fethiye-Ovacık(otel) Ulaşım dahil üstelik seyahate katılanlara da tur sonunda Likya Yolu 1. Etap Katılım belgesi de veriyorlar.









Gerçekten de doğa içinde muhteşem bir deneyim yaşamak, sıra dışı dostluklar kurmak ve ruhunuzu yenilemek istiyorsanız kabuğunuzdan çıkın, Likya Yolu 1.Etap ile bu keyifli yürüyüşe bir adım atın. Şuna eminim ki, seyahatin ikinci günü 2. etap turunuz ne zaman diye sormaya başlayacaksınız… Hepinize keşif tutkusu ile dolu keyifli seyahatler diliyorum.