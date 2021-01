Londra’ya yakın masal köyler

Birbirinden güzel taş evlerin yemyeşil bir doğa ile sarmalandığı bu köyler İngiltere'de ‘Olağanüstü Doğal Güzellik Alanı’ (Area Of Outstanding Natural Beauty) ilan edilmiş olan ‘Cotswold’ bölgesinde yer alıyor. Hugh Grant, Elizabeth Hurley ve Kate Moss gibi ünlülerin de kır evlerinin bulunduğu bölge İngiliz sosyetesinin de hafta sonu şehirden kaçış rotası konumunda.









İngiltere'nin en güzel köyü olarak bilinen Bibury, Forbes dergisi tarafından Avrupa’da yaşanacak 6. güzel yer seçilen Burford, nehir etrafında kurulmuş huzur dolu Bourton on the Water ve butik antika dükkânları ile meşhur Stow on the Wold köylerinden her biri Instagram’da muhteşem görseller sunuyor. Londra'ya iki saat sürüş mesafedeki bu köyleri gelin kısaca tanıyalım.



BURFORD

Forbes dergisi tarafından Avrupa’da yaşanacak altıncı güzel yer seçilen Burford Cotswolds’un kapısı olarak biliniyor. Ortaçağdan kalma bu kasabada ana caddenin iki tarafına dizilmiş rustik taş evler ziyaretçileri büyülüyor. Ana caddesinde antikacı ve hediyelik eşya dükkânları sıralanırken, daracık arka sokaklarında bahçeleri çiçeklerle dolup taşan kulübeler gizleniyor.









BIBURY KÖYÜ

Cotswold köyleri arasında en çok sevilen ve en masalsı görsel sunan Bibury, İngiltere’nin en güzel köyü olarak nam salmış. Londra’nın kuzeybatısında, Oxford yakınlarındaki Gloucestershire kontluğu sınırlarındaki Bibury yemyeşil doğası ve 17. yy’da bal rengi taşlarla inşa edilmiş masal tadındaki taş evleri ile kitleleri kendine çekiyor.









Thames Nehri’nin kolu olan Coln Nehri’nin iki kıyısında kurulmuş olan bu köyün her köşesinden ayrı özellikte, kartpostal güzelliğinde fotoğraflar çekmek mümkün. Bridget Jones’un Günlüğü ve Stardust gibi filmlerin de çekildiği Bibury’de yürüyüş yapmak ve fotoğraf çekmek dışında oldukça etkileyici bir mimariye sahip St. Mary Kilise’sini ziyaret edebilir ve 1902'den beri faaliyetini sürdüren alabalık çiftliğinde balık tutabilirsiniz.









BURTON ON THE WATER

Ortasından geçen Windrush Nehri ve nehir kenarlarında kuğuları, kazları ve etrafında bolca yeşil alan ile tam bir hafta sonu rotası olan Burton On The Water “Huzurun resmini çizebilir misin Abidin?” sorusuna yanıt oluyor.









Bourton-on-the-Water’da yapılacak en güzel aktiviteler seyyar dondurmacıdan dondurma alıp nehir boyunca yürümek, ayaklarını nehre sokan, piknik yapan kalabalığa karışmak, çimlere uzanmak, klasik arabaların sergilendiği Motoring Museum’u gezmek, önündeki sarmaşıklarla dolu araba ile fotoğraf çektirmek sayılabilir.









STOW ON THE WOLD

Stow on the Wold da yine Gloucestershire’a bağlı, yaklaşık 2000 kişi nüfuslu, masal tadında diğer bir Cotswold kasabası. Diğer Cotswold kasabaları gibi muhteşem görsellikte taş evlere, pek çok butik antika dükkanına, sanat galerisine, şık kafelere ve hediyelik eşya dükkanlarına sahip Stow On The Wold’un en önemli noktası merkezindeki Pazar Meydanı. Bu meydandaki 'TEA ROOM' adı verilen tatlış kafelerde sütlü çayınızı yudumlamak bu kasabanın olmazsa olmazı.