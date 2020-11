Balat’ta mutlaka uğramanız gereken 10 adres

Popstel Balat

Balat’ın en yeni işletmelerinden biri olan Popstel’in kısa zamanda sadece Balat’ın değil şehrin en önemli restoranlarından biri olacağına eminim. Sadece manzarasına güvenmeyip mutfağına ve personelinin kalitesine de önem vererek çok hoş bir atmosfer yaratmışlar. Asansör olmayan tarihi binanın en üst katı ve terası restorana ayrılmış, rezervasyonsuz gitmemeniz gereken restoranın Fener Rum Erkek Lisesi’ne (Kırmızı Mektep), Bulgar Kilisesi’ne ve Haliç’e bakan huzur dolu bir manzarası var. İlk gidişimde avokadolu ve yumurtalı kruvasan tercih ettim, çok da beğendim. Avokadolu yumurtalı kruvasanın fiyatı ise 32 TL.









İncir Ağacı Kafe



Kafenin rengarenk boyanmış merdivenleri ve ahşap pencereleri her daim bir Instagram fotoğrafı çekilmesine sebep oluyor. Balat’ta eğer kısa bir mola verip sadece bir çay içeceksem genellikle burayı tercih ediyorum. Mutfağı iddialı değil ancak çay ve incirli kek molası için keyifli bir durak.









1200 Derece



Sadece yeme-içme mekanı değil aynı zamanda bir cam sanatı merkezi olan 1200 Derece’de Hidayet Merve Araslı eşliğinde cam atölyeleri yapılıyor. Sıcak ve soğuk olarak iki farklı atölye bulunuyor. Üç saat süren atölye pandemi döneminde sadece dört kişiyle yapılmaya başlanmış. Pandemi sonrasında menüsünden cheesecake ve kendi keklerini çıkarma kararı alan 1200 Derece'de şimdi sıcak ve soğuk içeceklerinizi yudumlayıp bir atölye içinde bulunma keyfini çıkarabilirsiniz.









Fındık Kabuğu Restoran



Demir Kilise olarak da bilinen Bulgar Kilisesi’nin karşısında bir yerel restoran burası. Defalarca gidip zeytinyağlılarından köftesine, kurufasulyesinden tatlısına birçok ürününü tattım ve her defasında memnun ayrıldım. Özellikle terasta yiyorsanız Bulgar Kilisesi’ne ve Haliç’e karşı manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. Ben genellikle acılı köfte tercih ediyorum (30 TL) Kaşarlı köftenin de ücreti aynı, sade köfte ise 25 TL. Kurufasulyenin ücreti ise 16 TL. En son aile yemeğimizi burada yemiştik. Kalabalık etkinlikleriniz için de uygun, 3 katı restoran olarak hizmet veren işletmenin toplam kapasitesi 100 kişi.









Iceberg Antik Kafe



Balat aynı zamanda antikacılarıyla meşhur bir semt haline geldi. Iceberg Antik’te İbrahim Çallı tablosundan birkaç asırlık gümüş ve pırlanta İngiliz yapımı kaşıklara birçok farklı antika bulabilirsiniz. Kafe aynı zamanda semtin en iyi kahvelerinden birini yapıyor, burada bir mola verip espresso kahve çeşitlerinden içmenizi tavsiye ederim. Kafenin web sitesinde antika koleksiyonuna da ulaşabilirsiniz.









Köfteci Arnavut



Müdavimleri arasında ünlü isimlerin de olduğu ancak bu isimlerin fotoğraflarının mekan duvarlarında yer almadığı için çoğu kimsenin bilmediği bir köfteci burası. Rezervasyona gerek yok ancak siz yine de yoğun günlerde gitmeden önce Hakan Bey’i arayarak bilgi alabilirsiniz. 0553 869 96 74. Dükkanın Pazar günleri kapalı olduğunu unutmayın, diğer günler ise sabah erken vakitte açılıyor ve 17.00 gibi kapanıyor. Köftenin porsiyonu 25 TL. Salı ve cuma günlerine özel ciğer de servis ediliyor, ciğerin de porsiyonu 25 TL. Piyaz 11, işkembe 15 TL. Mekana gelen müdavimlerin en sevdikleri şeylerden biri de yıllardır değişmeyen su şişeleri. Yeşilçam filmlerinde birçok sahnede gördüğümüz Özpınar markasına ait su şişelerinde su içmek zamanda yolculuğa çıkarıyor insanı.









Fetih İşkembe



İstanbul’da sakatat severlerin vazgeçilmez mekanlarından birisi Fetih İşkembe Salonu. Sabah 7.30’da açılıp servise başlayan esnaf lokantası 21.30’a kadar hizmet veriyor. Mekanın öne çıkan tabaklarından ayak parça çorbası 12 TL ancak sınırlı üretildiği için genellikle öğle saatlerinde bitiyor. İşkembe 12 TL. Benim sevdiğim Arnavut ciğeri ise 20 TL. Yemek sonrasında zerde tatlısı sipariş etmeyi unutmayın.









Sevda Gazozcusu



Her vatandaşın Balat’a gelip memleket havası alacağı tek ortak yer burası. Türkiye’nin her şehrinden gelen toplamda 120 çeşit gazoz var. Mekanın bir diğer özelliği ise gazozdan başka bir şey satılmaması. Gazozların her biri 5 TL, Balat sokaklarında yürürken özlediğiniz memleketin gazozunu yudumlayabilirsiniz.









Tarihi Balat Merkez Şekercisi



Şekercinin bulunduğu bina 800 yıllık bir Doğu Roma yapısı, eskiden bir ahır olarak kullanılan yapı 1879 yılından beri Tarihi Balat Merkez Şekercisi olarak hizmet veriyor. 40 çeşit akide şekerinin satıldığı dükkanda şekerler asıl tarifine uygun şekilde mazot ve odun ateşinde pişiyor. Mekanın öne çıkan özelliklerinden biri de üst katta bulunan 100 yıllık tek parça şeker mermeri, UNESCO tarafından koruma listesinde yer alıyor.









Midyeci Zübeyir



İstanbul’daki çoğu midyeci gibi toptan üretim yerine sadece aile üyelerinin çalıştığı ve midyenin ev ortamında hazırlandığı temiz bir işletme. 3 kuşaktır midyeyle ilgilenen ailenin 20'li yaşlardaki torunları şu an dükkanı açan ve siftah yapan personeli durumunda. Midyeler 1 TL’den başlıyor ve büyüklüğüne göre 1.5 ve 2 TL olarak devam ediyor. Burada sadece midye satılıyor, siz de benim gibi midyeyi kokoreçle yiyenlerdenseniz hemen köşe başındaki Makam-ı Balat’tan kokoreçinizi alıp midyeyle beraber yiyebilirsiniz.



Bonus; Sago Dondurma



Hiçbir katkı maddesi ve koruyucu madde içermeyen Sago’nun dondurmaları da harika. Tezgah küçük olduğu için 16 çeşit sergileniyor fakat günden güne farklı tatları tezgahta görebilirsiniz. Kış itibariyle de kruvasan ve tatlı menülerine ağır vererek misafirlerini ağırlama devam edecekler.