Beyaza yolculuk: 'Serhat Şehri' Kars

Kars’ın merkezinde ise muhteşem bir karma var. Yaklaşık 40 sene boyunca Rus hakimiyeti altında kalan Kars’ta Rus dönemi ile birlikte Ermeni ve Osmanlı mimarilerinin etkilerini göreceğiniz harika yapılar var. Kars kesinlikle bir kış şehri. Bu güzellikleri kış mevsiminde görmelisiniz. Beyaza bürünen bu şehirde yaşayacağınız benzersiz deneyim hafızanızdan silinmeyecek.

KARS'TA GEZİLECEK YERLER

ANİ HARABELERİ

Tarih boyunca birçok farklı kültüre ev sahipliği yapan Ani Harabeleri’ne hayran kalacaksınız. Ani Antik Kenti, Ermenistan sınırında Apraçay Nehri boyunca uzanıyor. İpek yolu üzerinde olması nedeniyle dönemin zengin kentleri arasında yer almış. En parlak dönemini Bagratlı Krallığı döneminde yaşamış. Kentin en sağlam kalmış yapıları Büyük Katedral, Abughamret Kilisesi, Ebul Manuçehr Camisi, Aziz Prkitch Kilisesi.









ÇILDIR GÖLÜ

Kars’a 70 km uzaklıktaki Çıldır Gölü Ardahan’a bağlı. Tüm fotoğraflarınızın kartpostal güzelliğinde olacağı bir yer Çıldır Gölü. Göz alabildiğine bir beyazlık, donmuş bir göl ve üzerinde atlı kızaklar. Türkiye’nin en güzel donmuş gölü Çıldır’da kendinizi bir kış masalının ortasında bulacaksınız. Göl üzerinde mutlaka atlı kızak turu yapın. Bembeyaz gölün üzerinde renkli aksesuarlarla süslenmiş atlar harika manzaralar sunuyor. Gölde yapacağınız bir başka ilginç aktivite balık tutmak. Buzu kırıp açılan deliklerden Eskimo usulü balık avlayın. Gölün fenomeni Tekin amcayla tanışmayı da unutmayın. Bir türkü söylesin size. Göl kenarındaki Atalay’ın Yeri’nde göl balığı yiyin.









SARIKAMIŞ

Sarıkamış’a giderken yol üzerinde karşınıza Allahuekber Dağı Şehitliği çıkacak. Soğuktan donarak hayatını kaybeden askerlerimiz için yapılmış anıtı göreceksiniz. 19. yüzyıl Baltık mimarisinin Kars’taki en güzel örneklerinden biri olan Katerina’nın Av Köşkü ve Zivin Kalesi Sarıkamış’ta görmeniz gereken başlıca yerlerden. Sarıkamış kar kalitesi ve doğasıyla kayak tutkunlarının da gözdesi. Eğer kayak yapıyorsanız Sarıkamış’ta en az bir gece konaklayın. Çam ağaçları arasındaki pistleriyle ülkemizin en güzel kayak merkezlerinden birine sahip. Ayrıca kristal karıyla Türkiye’de kar kalitesinin en iyi olduğu merkez.









BOĞATEPE KÖYÜ

Orijinal Kars gravyerinin üretildiği tek yer olan Boğatepe Köyü, Malakanların Karslılara mirası. Kars’taki peynirin tarihi Malakanlar’a uzanıyor. Malakanlar kim diye soracak olursanız 1876-1877 Rus-Türk Savaşı sonunda Ruslar tarafından Kars’a yerleştirilen etnik bir grup. Rusça’da ‘moloko’ süt demek. Molokan diğer adıyla malakan ‘süt içen’ anlamına geliyor. Bu nedenle Malakanlara Kars’ın süt kokan insanları deniliyor. Kars’ın mandıra kültürünün tarihiyle ilgili bilgi sahibi olacağınız ve peynir tadımı yapacağınız Peynir Müzesi’ni mutlaka ziyaret edin. Boğatepe Kars merkeze 50 km uzaklıkta.

KARS MERKEZ

Kars merkezde Rus döneminin izlerini göreceğiniz çok sayıda tarihi yapı var. Öyle ki, bir ara şehirde tarihi binaların arasında yürürken kendimi Rusya’nın St. Petersburg şehrinde hissettim. Gördüğünüz zaman hayran kalacağınız yapılar şöyle:



Rus döneminin Alexader Nevski Katedrali, şimdinin Fethiye Camisi,









Şehirdeki Baltık mimarisine sahip en iyi durumda olan binalardan biri olan ve daha önce Hükümet Konağı olarak kullanılan Defterdalık Binası,



1921 yılında Kazım Karabekir’in Kars Antlaşması’nı imzaladığı Valilik Binası,



Taş mimarisindeki ahşap ve kırmızı renkli detaylarıyla şehrin en güzel yapılarından Kars Sanayi ve Ticaret Odası,



Kubbesinde 12 insan figürü olan, 932-937 yılları arasında Ermeni kilisesi olarak inşa edilen, eski 12 Havariler Kilisesi, Kümbet Cami,



Rus Cheltikov ailesi tarafından yaptırılan, Kars’ta otel olarak hizmet veren en güzel binalardan biri olan Cheltikov Otel,









Namık Kemal’in Kars Valisi olan dedesiyle bir süre yaşadığı Namık Kemal Evi,



Osmanlı dönemi mimarisi örneklerinden Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı,



Türkiye’nin en güzel konservatuvar binalarından Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı,



Yapılışı 1153 yılına uzanan, hala sağlam kalabilen ve tüm ihtişamıyla şehri güzelleştiren Kars Kalesi.

Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi (Kanlı Tabya)

19.yüzyılda Rus istilasına karşı şehrin savunulmasında önemli rol oynayan kanlı tabya binası, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’ne dönüştürülmüş. Müzedeki sekiz ana salonda 1828 yılından Cumhuriyetin ilanına kadar gerçekleşen önemli olaylar interaktif olarak sergileniyor. Savaş yıllarının canlandırılması çok etkileyici.









Kars Müzesi

Bu kadar zengin bir tarihi olan bir şehrin elbet arkeolojik değerleri de zengin olacaktır. Bu arkeolojik değerleri, etnografik ve taş eserleri Kars Müzesi’nde görebilirsiniz.

KARS’TA NE YENİR?

Kars Gravyeri ve Kars Kaşarı

Kars’ta en iyi gravyer alabileceğiniz yer Boğatepe Köyü. Ancak Kars merkezde de hem peynir tadımı yapabileceğiniz hem de satın alabileceğiniz çok sayıda dükkân var. Dünyanın en iyi peynirleri arasına giren gravyerden almadan Kars’tan dönmeyin.

Kaz Eti

Kars denince akla gelen ilk lezzet Kaz eti. Kars’a kadar gelmişken deneyin. Tandırda pişirilen kaz etini Kars Kaz Evi ve Hanımeli ev yemeklerinde deneyebilirsiniz.









Hangel

Hangel benim en çok sevdiğim lezzetlerinden oldu. Mantıya benziyor. Kare kare olan hamur parçalarının üzerine sarımsaklı yoğurtlu sos dökülerek servis ediliyor.

Piti

Aynı zamanda Azerbaycan mutfağı ile de özdeşleşmiş bir yemek piti. Bol yağlı, kuzu etli ve nohutlu karışım güveçte pişiriliyor. Pitinin tabanını oluşturan lavaşlar ayrı bir tabakta servis ediliyor. Yemeden önce lavaşların üzerine sulu yemek dökülüyor. Benim damak tadıma pek uymuyor ancak Kars’ın soğuğunda ısınmanıza faydası olacak bir lezzet.

KARS’TA NEREDE KALINIR?

Kars’ta konaklama için önerim müthiş mimarileriyle Katerina Sarayı, Cheltikov Otel ve Kar-s Hotel.