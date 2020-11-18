 Evliya Çelebi'nin ‘Ruhaniyetli Şehir’ dediği adres: Bursa

Bursa’ya Ulaşım



Bursa’ya, İstanbul’dan ortalama 2 saatlik kara yolu yolculuğu ile veya Yenikapı- Mudanya feribotları ile rahatça ulaşılabilirsiniz. Bu iki alternatif ile Bursa’ya ulaştığınız noktalarda merkeze toplu ulaşım imkanı bulunuyor. Yazımda Bursa’nın en merkezi noktalarından birisi olan Heykel Meydanı’ndan ve bu noktadan yürüyerek rahatlıkla ulaşabileceğiniz yerlerden bahsedeceğim.









Bursa’nın kalbi: Heykel

Bursa’nın en merkezi noktası, Atatürk heykelinin bulunduğu meydan. Bu meydandan Ulu Cami’ye, Kapalı Çarşı’ya, Hanlar’a, Kent Müzesi’ne, Bursa’nın en eski yerleşim yerlerinden birisi olan ve Uludağ’ın eteklerinde yer alan Setbaşı ve Namazgah’a rahatlıkla ulaşabilirsiniz.









Ulu Cami

Bursa’ya gelip Ulu Cami’ye uğramadan bir tur atarsanız eksik kalırsınız. Türkiye’deki en büyük namaz kılma alanına sahip olan Ulu Cami, 1396 yılında Yıldırım Bayezid tarafından yapılmış. Çok kubbeli anıtsal bir yapı olarak anılan camide tam 20 kubbe bulunuyor. Cami dışarıdan olduğu kadar içeriden de oldukça büyüleyici. 1889 yılında ciddi bir yangına maruz kaldıktan sonra yeniden restore edilen caminin duvarlarını dokuz ayrı yazı karakteri ve 21 sanatkarın 132 adet yazısı süslüyor. Evliya Çelebi’nin deyimiyle “Bursa’nın Ayasofya’sı Ulu Cami”yi ziyaret etmeden dönmeyin.









Kapalı Çarşı

Ulu Cami’nin hemen alt kısmında yer alan Kapalı Çarşı Bursa’nın her daim cıvıl cıvıl olan noktalarından birisi. Şehri ziyaret ettiğinizde havlu, eşarp gibi hediyelik eşyalar almak isterseniz burası çok doğru bir nokta. Kapalı Çarşı içerisinde keyifle turunuzu atarken gördüğünüz simitçilerden mutlaka simidinizi alın ve az sonra detaylarını paylaşacağım hanlardan birisinde çay ile simit keyfinizi yapın, pişman olmayacaksınız.

Bursa’nın Hanları

Bursa denildiğinde akla ilk gelenler arasında yer alan ipek, rivayete göre Bursa’ya gelen keşişlerin bastonlarının içine sakladıkları ipek böceği kozaları ile Bursa’ya gelmiş. İpek yolu ticaretinin kıymetli ürünlerinden birisi olan ipek sayesinde Bursa uzun yıllar ticaretin merkezi olmuş. Bursa’da ticaret süresince yolcuların konaklaması için organize edilen ve şu an Bursa’nın vazgeçilmezi olan hanların sayısı oldukça fazla. Bursa turunuz esnasında, Kapalı Çarşı yorgunluğunu atabilmeniz ve keyifli bir kahve içebilmeniz için Koza Han veya Emir Han oldukça güzel iki alternatif. 1300-1400’lü yıllarda yapılan hanların ortasındaki alanlar günümüzde kafe olarak işletiliyor. Çevreleyen bina bölümünde ise ipek eşarp, şal, havlu gibi ürünler satan dükkanlar yer alıyor.









Eski Aynalı Çarşı

1339 yılında külliyenin hamamı olarak inşa edilen yapı yıllar içerisinde geçirdiği yangınlar sonucu tekrar tekrar restore edilmiş. Ulu Cami’nin hemen yan kısmında yer alan bu minik çarşının içerisinde antika dükkanlar yer alıyor.









Irgandı Çarşılı Köprü

Dünyada Floransa, Venedik ve Bulgaristan’da örneklerini görebileceğiniz çarşılı köprülerin ilki Bursa’daki Irgandı Köprüsü’dür. 1442 yılında yapılan bu köprü, iki büyük deprem ve savaş dönemindeki bombalara rağmen ayakta kalmayı başarmış.





Bursa’nın en değerli yapılarından birisi olan köprünün üzerindeki dükkanlar şu an sanat atölyesi olarak işletiliyor. Heykel meydanından Setbaşı’na doğru yürüyüş mesafesinde yer alan ve dünyadaki dört örnekten birisi olan bu köprüyü turunuza mutlaka ekleyin.









Tophane

Ulu Cami’den Altıparmak semtine doğru yürürken sol taraftaki tepede bir saat kulesi göreceksiniz. Gördüğünüz o noktaya yani Tophane’ye ulaşabilmek için alt kısmında yer alan merdivenleri kullanabilir veya kıvrılan yoldan yürüyerek rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Seyir bölümünde her geçen yıl genişleyen Bursa’nın ne kadar büyük bir alana yayıldığını, kapalı çarşının kubbelerini, Uludağ’ın eteklerini, her daim cıvıl cıvıl olan Bursa trafiğini izlerken saatlerin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.









Tophane meydanda göreceğiniz saat kulesi yaklaşık 6 katlı ve 65 metre uzunluğunda. 1900’lerde yıkıldıktan sonra aslına uygun şekilde restore edilen kule 1905’te tekrar hizmete açılmış. Dilerseniz Tophane’nin giriş kısmında bulunan, Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi’nin türbelerini de gezebilirsiniz.









Bursa Kalesi, Saltanat Kapısı, Bursa Surları

Bursa’nın en eski yapılarından birisi; Bursa Kalesi. M.Ö. 2.yy’da yapılan ve birçok farklı uygarlığın katkısıyla Osmanlı Dönemine kadar gelen yapı 1326 yılında Bursa Osmanlı topraklarına katıldıktan sonra burçlarla desteklenerek dayanıklı hale getirilmiş. Yaklaşık 3,5 km uzunluğundaki surlarda kalenin 5 kapısı ve 14 burcu bulunuyor. Tophane’ye çıkış yolunda bir bölümünü görebileceğiniz bu tarihi yapının ayakta kalan kısımlarının tamamını gezmek isterseniz izlemeniz gereken rota kapının alt kısmında yer alan bilgilendirme tabelasında detaylı şekilde anlatılıyor.









Balibey Han

Tophane yokuşundan aşağıya inerken göreceğiniz Balibey Han’ın kafe olarak işletiliyor. Soluklanmak isterseniz burada ufak bir mola verebilirsiniz. Bursa’nın Altıparmak, Tophane bölgesinin zeminin altında mağaralar olduğu söylenir. Bu hanın zemin katından ulaşılan mağaralar son yıllarda ziyarete açıldı. İlginizi çekerse mutlaka uğrayın.









Bursa’da ne yenir?

Yazımın bu bölümünde turumuzda bahsettiğim noktalar üzerinde gidebileceğiniz yerlerden bahsedeceğim.

İskender Kebap

Bursa’nın olmaza olmazı İskender kebabı Tayyare Kültür Merkezi yanındaki mavi köşe dükkânda yiyebilirsiniz. Önünde oluşan sıra gözünüzü korkutmasın oldukça hızlı ilerliyor.









Aynalı Çarşı Pidecisi

Aynalı çarşı içerisinde yer alan salaş pidecide bizim favorimiz kuşbaşı kaşarlı pide. Burada mutlaka Bursa’ya özgün bir tat olan Cantık’ı da deneyin.

Pideli Köfte

Kesinlikle İskender kebapla yarışacak bir lezzet. Benim favorim Kayhan bölgesinde yer alan Hacıbey Kebapçısı. Kuşaktan kuşağa devrolarak bugüne gelen kebapçı, pideli köftenin lezzetinden vazgeçemeyen birçok ünlü ismin de tercih ettiği bir mekân. Denenmesi gereken bir lezzet, pişman olmayacaksınız.









Mahfel

1800’lü yıllarda yapılan ve tarihe şahitlik eden yapı yıllar içerisinde farklı amaçlarla kullanılmış. Kurtuluş döneminde Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle kurulan Türk Ocaklarının Bursa’daki binası burasıymış. Günümüzde yüzyıllık ağaçlarının gölgesinde kafe olarak hizmet veren yapı oldukça keyifli bir mola noktası olacaktır.

Karyoka

Bursa’nın kestane şekerinin bilmeyen yoktur. Karyoka bu şekerin çikolata ile kaplanmış hali ve kesinlikle çok lezzetli. Minik paketlerde satılan karyoka hediye için de güzel bir alternatif olabilir. Bursa merkezde 1 güne sığdırabileceğiniz turumuzu umarım seversiniz. Dilerseniz bu noktalara bir vasıta ile ulaşabileceğiniz Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Emir Sultan Cami’yi de ekleyebilirsiniz.