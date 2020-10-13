Akdeniz’de cennetten bir köşe: Kalkan

Patara ve Kalkan arasında Patara'nın doğu sırtından ilerleyerek vadiye bakan manzara eşliğinde sağınızda antik çağdan kalma kaya mezarını alacak şekilde, Kalkan'a doğru ilerlediğinizde karşılaşacağınız olağanüstü manzarada iki adet ada size merhaba diyecek. Buradan Kalamar Koyu'nun üzerindeki dik kayalıklar sizi Kalkan'a götürür ancak zorlu yürüyüşlerden hoşlanmıyorsanız Kalkan'a aracınızla geçmenizi öneririm.

Güzeller güzeli: Kalkan

Meis Adası’ndan gelen tüccarların kurduğuna inanılan, Kaş'a 27 km uzaklıkta Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan; renkli villaları, dik yokuşları, dar sokakları, teraslı restoranlarıyla daha çok İngilizlerin gözdesi. Etrafında bulunan cam berraklığında zümrüt yeşilinden, turkuaz mavisine çalan plajları, mağaraları, batık şehir ve antik kentleriyle tam bir cennetten köşe diyebilirim. Gelmişken Kalkan Halk Plajı’nda yüzebilir begonville bezenmiş ara sokakları minik butikleri keşfedebilirsiniz.









Kalkan’dan Kaş'a ‘S’ virajlı yollarından geçe geçe Kaputaş Plajı’nı görmenizi, ayrıca Fırnaz Koyu'nun plajında çamur banyosu yapmanızı öneririm. Sadece Kalkan'dan tekneyle ulaşabileceğiniz, zaman zaman fok balıklarına da ev sahipliği yapan Mavi Mağara, içerisinde güvercinleri barındıran ve yüzerek ulaşılabilen Güvercinlik Mağarasını da keşfedilecek yerlerden…









‘Bezirgan Yaylası’nda tarihi buğday ambarları

Kalkan'ın kıyısından yukarı bölümünde Roma Yolunu kullanarak Bezirgan Yaylası'na mutlaka çıkmalısınız. Uçsuz bucaksız manzaraya şöyle bir bakın ve ovada bulunan ahşaptan yapılmış yaklaşık 350 yıllık tahıl ambarlara uğramalısınız. Korunması ve desteklenmesi gereken ambarlar maalesef sayıca günümüze gelene kadar azalmış. Ayrıca bu yol üzerindeki Bezirgan, Sarıbelen ve Gökçeören köyleri de sizlere gerçek köy hayatını yaşatacak güzellikler.







Dereköy Vadisi’nin güney kenarında bulunan eskiden kalma mabet ve ev tipi mezarların bulunduğu Phellos'a geçip Meis ve etrafına serpiştirilmiş adacıkları da mutlaka fotoğraflamalısınız. Kaş'a doğru ana yolda ilerlerken virajlı yolda solunuzda Kaş Yarımadası, Limanağzı Koyu, adacıklar, Meis, İnce Burun ve Ulu Burun'u görebileceğiniz solda ise kayalara yerleşmiş mağaraları görüntüleyebileceğiniz harika bir manzara noktasında mola vermek tüm yorgunluğunuzu unutturacak. Güzel bir poz vererek günün yaşam enerjisini burada depolamak size iyi gelecek. Bu bölgedeki tekne turu önerim ise Kaş-Limanağzı-Boğazcık-Üçağız rotaları. Bu rotaya da size bir sonraki yazımda anlatacağım.







