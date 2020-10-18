Sonbaharın uçsuz bucaksız renk denizi

Yaz sıcakları henüz bizleri terk etmek istemiyor gibi... Buna rağmen yavaş yavaş dallarına veda edip yere düşen yapraklar sonbaharda olduğumuzu hatırlatıyor... Sonbahar da görsel güzelliğiyle ‘içimizde bahar’ duygusu yaşatıyor adeta. Boşuna mı diyor şair “Sonbahar sanattır, diğerleri mevsim!” diye... İşte bu sanatsal güzelliği görmek isteyenler için Yenice Ormanları en güzel adreslerden biridir...



51 endemik bitki



Mengen-Devrek üzerinden Yenice’ye doğru yol alırken kilometrelerce uzanan vadinin renk cümbüşü bu coğrafyanın ziyaretçilerine ilk hediyesidir. Yolun sonunda yalçın zirveleriyle Türkiye’nin en büyük blok ormanları karşılar sizi... Subatan Seyir Terası, Kızılkaya Vadisi, Göktepe Yaylası ve Göleti’ne uğrarsanız, gökkuşağını andıran pastoral renk geçişleriyle bir masal diyarındaymışçasına büyülenirsiniz. Zaman zaman vadileri saran sis yerini güneş ışıklarına terk ederken, bu güzellik karşısında gözleriniz kamaşır.









Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik açısından en değerli ve acil korunması gereken 100 orman alanı içinde Yenice Ormanları... İğne ve geniş yapraklı ağaçların olduğu el değmemiş ormanlarıyla biyolojik çeşitlilik bakımından son derece zengin olan bölgede gezinirken buna hiç şaşırmıyorsunuz. Karabük il sınırlarında 88’i endemik 990 bitki çeşidi görülüyor. Bunun 51’i endemik olmak üzere 312’si bölgede barınıyor.



Yenice Ormanları’nın en önemli bölümü, anıt ağaçların bulunduğu ‘Tabiat Koruma Alanları’ ve Arboretum (Açık Hava Ağaç Müzesi) sahası... Çeşitli ağaç türlerinin dünyada ender görülen çap ve boya ulaşmaları, kaybolmaya yüz tutmuş nadir ekosistem örneklerinin olması ve yaban hayatı çeşitliliği bu doğa harikasının en değerli hazineleri arasında sayılıyor.









396 kilometrelik yürüyüş rotası



Son yıllarda bilinirliği artınca yerel yönetimler de doğaseverler için yatırımları arttırmış. Bölgedeki yürüyüş rotasının uzunluğu

396 km’ye ulaşıyor. 210 km’si uluslararası platformda ‘grande randonnee’ olarak bilinen sisteme uygun kırmızı-beyaz boyayla işaretlenmiş. 292 km’lik bisiklet rotası da mevcut. Rotalarla ilgili bilgilere internette www.yenice.web.tr adresindeki ‘Yenice ormanları doğa yürüyüş parkurları bölümüne girerek ulaşabilirsiniz. Bu arada bölgenin ziyaretçi akınına uğraması nedeniyle 2018’de Yenice Kent Ormanı’nın yanına inşa edilen Ihlamur Teras, hem konaklama hem de restoran hizmeti sunuyor. Seyir terasından, Yenice Ormanları’nın dört mevsim büyüleyici güzelliğini seyretmek, fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirmek inanılmaz keyifli...