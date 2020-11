Kütahya’nın saklı güzellikleri sonbaharda bir başka güzel

Sonbaharda Kütahya’da Domaniç’e gelmeye aslında bir sene önce bir gezimizden dönerken bu renklerin içinden geçerken karar vermiştik. Durmaya vaktimiz yoktu ama bir sonraki sonbahar için sözleştik Domaniç ile. Sözümüzü de tuttuk. Kocayayla bölgesi özellikle çok güzel. Rakımı nedeniyle ağaç yapısı değişiyor burada, zaten yolda giderken tabelalara bakmasanız bile bir anda turuncu ve sarıdan oluşan rengârenk bir tünele girdiğinizde buraya geldiğinizi anlarsınız.









Topuk Yaylası ve Palazoğlu Göleti

Kocayayla bölgesinde sonbahar renklerinin en güzel izlenebileceği yer bizce Topuk Yaylası. Burada bulunan Palazoğlu Göleti ve göleti çevreleyen kayın ormanı inanılmaz güzel bir görüntü veriyor. Gölet yolun hemen yanında olmasına rağmen yoldan görünmüyor; siz Topuk Yaylası tabelasını görünce girin içeriye… Giriş ücretli, kişi başı 4 TL. Bu cüzi ücreti ödemenize fazlasıyla değiyor. Burası fotoğrafçılar için tam bir cennet. Rengârenk ağaçların gölete yansıması zaten başlı başına bir şölen. Biz gittiğimizde göletin çevresine kamelyalar yapılıyordu, çevre düzenlemesinin de yakında tamamlanacağını öğrendik.





Kayın Ormanında Sonbaharın Renklerinde Kaybolmak

Göletin çevresinde her bir noktadan farklı manzaralar çıkıyor karşımıza. Çevresinde tur atıp bolca fotoğraf çektikten sonra dalıyoruz yanı başındaki kayın ormanının derinliklerine. Yürürken ayaklarımızın altında üzerine basmamaya çalıştığımız sonbahar çiğdemleri, sonbahar yapraklarından çıkan çıtırtı ve ağaçların rüzgârda çıkardığı sesler sarı ve turuncunun en güzel tonlarına karışıyor.



Kayın ormanları bizce sonbaharda en güzel olan ormanlardan. Mesela meşe ormanları daha kirli kahve olur sonbaharda ama kayın ağacı neon ışıkları gibi parlak renkleriyle adeta aydınlatıyor her yeri. Hem göl kıyısında hem de orman içinde serpiştirilmiş ahşap piknik masaları da var. Bunlardan birinde oturup ormanın içinde biraz kendimizle kalıp doğayı izliyor ve dinliyoruz. Doğanın güzelliği karşısında büyülenmiş gibi gördüklerimizi hafızamıza kazımak istercesine dalıp gidiyoruz manzaraya...









Biz hep sonbahar dedik ama aslında Domaniç Ormanları her mevsim ayrı güzel. Rakımından dolayı karın erken düştüğü ve kışın karlı geçen bir bölge. Karlar içinde bembeyaz da çok güzel olacaktır. Bahar aylarında taze yapraklarıyla mayıs gibi yine çok güzel olacağını tahmin ediyoruz. Tüm bu güzellikler İstanbul’a 2,5, Bursa’ya ise sadece 1 saat uzaklıkta. Biz buraya her mevsim geleceğiz o kesin, doğada olmayı seven herkese de tavsiye ederiz.









Peki "buraya kadar gelmişken başka nereleri görelim" derseniz önermek istediğimiz iki adres daha var. Birisi İnegöl Oylat bölgesi diğeri ise Domaniç Ilıcaksu’daki Sarıkız Mesire Yeri.



Oylat Mağarası



Bursa İnegöl Oylat Kocayayla’ya sadece yarım saat uzaklıkta. Aslında kaplıcalarıyla meşhur ama Oylat Mağarası ve Oylat Şelalesi de kesinlikle görülmeye değer. 3 milyon yıllık bir oluşum olan Oylat Mağarası Oylat yolunun başında.







Burası Türkiye’nin ikinci büyük mağarası. İçinde bir platform üzerinde gezebiliyor ve 750 metre uzunluğundaki platformun sonuna kadar giderseniz 40 katlı bir binaya tırmanmış kadar oluyorsunuz.









Ancak ilginç bir şekilde merdiven çıkarken ve yürürken yorulma ve nefes nefese kalma gibi bir durum olmuyor. Bunun da içeride sürekli 18 derece olan havadan ve nemli ortamdan kaynaklandığını söylüyorlar. Hatta içerdeki havanın astım ve bronşit hastalığına da iyi geldiği söyleniyor.









Suyun en berrak hali ve anıt ağaçlar: Sarıkız Mesire Yeri

Kocayayla yakınında önereceğimiz ikinci yer ise buraya 20 dakika uzaklıkta yine Kütahya Domaniç’e bağlı Ilıcaksu köyündeki Sarıkız Mesire Yeri. Burada yerden gözelerden kaynayan doğal su kaynağı ve onun oluşturduğu gölet çok güzel bir ortam oluşturmuş. Kaynağın hemen yanında 800 yaşındaki anıt Çınarın ve 300 yıllık anıt Kavak ağacının altında çay keyfi yapabilirsiniz. Ya da hemen ilerisindeki Alabalık tesislerinden birinde yine suyun yanı başında kiremitte alabalık yiyebilirsiniz. Unutmadan Sarıkız’a giderken yol üzerinde karşınıza Mızık Çamı Tabiat Anıtı tabelası çıkacak. Burada da karşınıza şimdilerde devrilmiş durumda korumaya alınmış olan 700 küsur yıllık bir Karaçam çıkıyor tüm ihtişamıyla.









Kısaca, biz bu çevreye bayıldık. İstanbul ve Bursa’ya bu kadar yakın, doğası bu kadar güzel bir yere niye daha önce gelmedik dedik. Siz de doğayı, doğada olmayı seviyorsanız, hafta sonu için doğayla baş başa kalabileceğiniz böyle bir kaçamak arıyorsanız Kütahya Domaniç ve çevresi tam size göre… Eminiz siz de niye daha önce gelmedik diyeceksiniz.