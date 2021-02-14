Karlar diyarında ne güzellikler saklı...

Kışın karın yerden kalkmak bilmediği, alabildiğine beyaz bir örtüyle kaplanmış hissi veren Erzurum, Doğu Anadolu’nun kış sporları merkezi olarak ön plana çıksa da bilinen yüzünden çok daha fazlasını vaat ediyor ziyaretçilerine... Misafirlerini ilk görüşte büyüleyen Tortum Gölü, yaz-kış ayrı güzelliğe bürünen Tortum Şelalesi, şehir merkezinde birbirine çok yakın tarihi yapıları, renginden dolayı ‘kırmızı periler diyarı’ olarak anılan Narman Peribacaları bu güzelliklerden sadece birkaçı...



Dolayısıyla Erzurum’da kayak sporu için ayırdığınız günlerden birini Uzundere’ye uğramak için kullanırsanız hiç pişman olmazsınız. Uzundere ilçesi sınırlarındaki Tortum Gölü, bir heyelan set gölü... Dağların adeta ayna gibi suya yansıyan görüntüleri, etrafın muhteşem yeşilliğiyle birleşince ortaya görülmeye değer manzaralar çıkıyor. Ayrıca Uzundere Türkiye’nin 11’inci sakin şehri. Tortum Gölü’nün sonunda, Tortum Çayı’nın üzerinde bir de şelale var. 22 metre genişliğindeki şelale oldukça heybetli. 50 metreden dökülen sular ışığın durumuna göre zaman zaman gökkuşağı oluşturuyor. Şelalenin altına merdivenlerle iniliyor.









Kızıl peribacaları



Halk arasında Doğu’nun Kapadokya’sı olarak anılan Narman Peribacaları Erzurum’un bir diğer doğa harikası... Ancak buradaki peribacalarının oluşum biçimleri yönünden Kapadokya’dakilerden farklı olduğu söyleniyor. Yine de bu doğal kayalıklar biçim açısından birbirini andırıyor ve burası da tıpkı Kapadokya gibi fotoğraf tutkunlarının favorilerinden. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nca Dünya Geçici Miras Listesi’ne de alınan ‘kırmızı periler diyarı’ Erzurum-Ardahan karayolu üzerinde... Uğramanızı tavsiye ederim.









Ne alınır?



Erzurum’da hediyelik eşya denince akla ilk olarak oltutaşı, oltutaşı denince de Taşhan geliyor. Burada envai çeşidini bulmak mümkün. Tespih, yüzük, kolye gibi ürünler alabilirsiniz.



Ne yenir?



Erzurum’un en ünlü lezzeti şüphesiz ‘cağ kebabı’... Bu kebap o kadar ünlü ki Doğu Ekspresi yolcuları tren Erzurum garına gelmeden sipariş verip mola esnasında afiyetle yiyorlar. Erzurum’da pek çok yerde yemek mümkün. En ünlüleri Koç ve Gel Gör. Bu enfes lezzetin çıkış yeri Tortum ilçesi. “Üşenmem giderim; ilk yapıldığı yerde de denemek isterim” derseniz aklınızın bir köşesine not edin. Ayranaşı çorbası ve kadayıf dolması da Erzurum’un yerel lezzetlerinden bazıları.









Görmeden dönmeyin



Şehri ayaklarınızın altına seren manzarasıyla Erzurum Kalesi.



Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese,



Üç Kümbetler ve Yakutiye Medresesi.



Milli Mücadele’de Erzurum



Kongresi’nin yapıldığı kongre sarayı.



Atatürk’ün 1919’da kullandığı, şu anda müze statüsünde olan Atatürk Müze Evi.



İspir’e yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Yedigöller.



Kırmızı periler diyarı Narman.