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Seyahat
Bahar AKINCI
Haber Giriş: 29.05.2017 - 09:00,Son Güncelleme:

2017’nin en güzel yurt içi ve yurt dışı balayı rotaları

Bahar AKINCI
Bahar AKINCI
baharakinci@hurriyet.com.tr
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Bahar AKINCI
Bahar AKINCI
baharakinci@hurriyet.com.tr
2017’nin en güzel yurt içi ve yurt dışı balayı rotaları
BALİ / Tapınak ve gün batımı meraklılarına

Bir çok din, medeniyet, egzotik meyve, ulu ağaç, yemyeşil pirinç tarlaları ve olağanüstü gün batımlarına ev sahipliği yapan tapınaklar adası Bali. ”Tanrı, Himayalar’da oturur ama tatil için Bali’ye gelir” cümlesini boşa çıkarmayan bir yeryüzü cenneti. 17 bin adaya sahip Endonezya’nın en ünlüsü Bali; kültürü, dansları, lüks otelleri, internet üzerinden kiralayabileceğiniz uygun fiyatlı villaları, etnik restoranlarıyla aşıkları her mevsim kendine çekiyor.

Romantizmden adrenaline, sıcak kumlardan karlı zirvelere, dünyanın ve Türkiye’nin en romantik ve heyecan verici balayı rotalarını sizin için derledik. Biletlerinizi şimdiden alın, planınızı yapın, aşkınızın elinden tutun ve kendinizi bize bırakın. Çünkü hayatta hep olmak istediğiniz o yere gidiyoruz… Balayına! İşte o adresler...

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Bahar AKINCI
Bahar AKINCI
baharakinci@hurriyet.com.tr
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