Bahar AKINCI
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2017’nin en güzel yurt içi ve yurt dışı balayı rotaları
BALİ / Tapınak ve gün batımı meraklılarına
Bir çok din, medeniyet, egzotik meyve, ulu ağaç, yemyeşil pirinç tarlaları ve olağanüstü gün batımlarına ev sahipliği yapan tapınaklar adası Bali. ”Tanrı, Himayalar’da oturur ama tatil için Bali’ye gelir” cümlesini boşa çıkarmayan bir yeryüzü cenneti. 17 bin adaya sahip Endonezya’nın en ünlüsü Bali; kültürü, dansları, lüks otelleri, internet üzerinden kiralayabileceğiniz uygun fiyatlı villaları, etnik restoranlarıyla aşıkları her mevsim kendine çekiyor.
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