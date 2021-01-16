Tarihi KemeraltÄ± Ã‡arÅŸÄ±sÄ±â€™nda lezzet turu

Â Ä°stanbulâ€™dan sonra TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¶nemli pazarÄ± olan tarihi KemeraltÄ± Ã‡arÅŸÄ±sÄ± iÃ§inde hikayesi olan onlarca harika mekanÄ± barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Ä°ÅŸte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±m lezzet turunda keyifle yemek yediÄŸim mekanlarâ€¦







Lezzet yolculuÄŸuma kahvaltÄ±yla baÅŸladÄ±m. Her zaman iyi bir kahvaltÄ±nÄ±n gÃ¼ne iyi baÅŸlamak iÃ§in ÅŸart olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. EÄŸer tercihinizi gÃ¼zel bir Ã§ay ve bÃ¶rekten yana kullanmak isterseniz, meÅŸhur Antalya BÃ¶rekÃ§isiâ€™ni tercih etmenizi Ã¶neririm. Her sabah kapÄ±sÄ±nda kuyruk olan Antalya BÃ¶rekÃ§isiâ€™nin iÅŸletmecisi Osman Bey, iÅŸinin ustasÄ±. BÃ¶rekler her zaman taze ve sÄ±cak. Osman ustanÄ±n yerinde klasik boyozun yanÄ± sÄ±ra kÄ±ymalÄ±, otlu ve patatesli hazÄ±rlanan gÃ¶zleme de bulunuyor. Ben Ã§ayla birlikte gÃ¶zlemeyi tercih ettim. KÄ±ymalÄ± gÃ¶zlemeyi mutlaka denemenizi tavsiye ederim tadÄ±na doyum olmuyor. KahvaltÄ±dan sonra gÃ¼zel bir kahve iÃ§mek iÃ§in KÄ±zlaraÄŸasÄ± HanÄ±â€™na mutlaka uÄŸramalÄ±sÄ±nÄ±z.







Burada yan yana hizmet veren tarihi kahvehanelerin birinde kahvenizi iÃ§ebilirsiniz. Hepsinin kahvesi taze ve ortamÄ± sÄ±cakâ€¦ AyrÄ±ca isterseniz kahve falÄ±na bile bakÄ±yorlar. Kahvenizi yudumlarken gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam koÅŸuÅŸturmacasÄ±nda olan esnafÄ± izlemek bir baÅŸka nostalji yaÅŸatÄ±yor. Ã‡arÅŸÄ±nÄ±n en lezzetli eti 50 yÄ±llÄ±k bir iÅŸletme olan Doyuran Manisa Kebapâ€™ta sunuluyor. Et sevenlerin mutlaka uÄŸramasÄ± gereken bir mekÃ¢n. IzgaranÄ±n baÅŸÄ±ndaki Ali usta kullandÄ±klarÄ± ÅŸiÅŸlerin tam elli yÄ±ldÄ±r aynÄ± ÅŸiÅŸler olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Etin yanÄ±nda sunduklarÄ± piyaz ve bir bardak ev yapÄ±mÄ± ayran keyfinize keyif katÄ±yor. DiÄŸer bir et mekÃ¢nÄ± ise Ã§arÅŸÄ±nÄ±n simgelerinden biri olan 67 yÄ±llÄ±k GÃ¼l Kebap. Ã–zel hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ tadÄ±na doyamadÄ±ÄŸÄ±m bakÄ±r sahanda sunulan dÃ¶ner kemik suyuyla Ä±slatÄ±lmÄ±ÅŸ ekmek, domates sosu ve ince kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ maydanozla servis ediliyor.

Ev yemeklerini tercih ederim diyorsanÄ±z Ã§arsÄ±nÄ±n en popÃ¼ler ev yemekleri yapan mekanÄ± AbacÄ±oÄŸlu hanÄ±ndaki AyÅŸa BoÅŸnak BÃ¶rekÃ§isiâ€™ni denemenizi tavsiye ederim. Civardaki hemen hemen tÃ¼m esnaf Ã¶ÄŸle yemeÄŸini burada yiyiyor. Ben yaprak sarmasÄ±, etli gÃ¼veÃ§ ve Ã¼stÃ¼ne mutlaka her zaman taze bulunan aÅŸÃ¼reyi denedim. Yaprak sarmasÄ± harikaydÄ±. AyrÄ±ca KÄ±zlaraÄŸasÄ± HanÄ± tarafÄ±ndaki Bizim Lokantaâ€™da, Ã§arÅŸÄ±nÄ±n Ã¶nemli uÄŸrak yerlerinden biri. MenÃ¼sÃ¼nde kaz ve Ã¶rdek etli tavuk Ã§orbasÄ±, nohutlu iÅŸkembe ve zeytinyaÄŸlÄ± yaprak sarmasÄ± olan lokantada balÄ±k Ã§orbasÄ±nÄ± mutlaka denemenizi tavsiye ederim.









SÃ¶ÄŸÃ¼ÅŸ nerede yenir?

TÃ¼rkiyeâ€™nin en gÃ¼zel sÃ¶ÄŸÃ¼ÅŸ dÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼ KemeraltÄ±â€™nda sÃ¶ÄŸÃ¼ÅŸcÃ¼ NiÄŸdeli Muammer ustada yiyebilirsiniz. Muammer ustanÄ±n Ã¼nÃ¼ TÃ¼rkiyeâ€™ye yayÄ±lmÄ±ÅŸ. Ä°nanÄ±lmaz titizlik ve tazelikte hazÄ±rlÄ±yor. Muammer Usta Ã¼Ã§ kiÅŸilik bÃ¼fesinde harikalar yaratÄ±yor. HaÅŸlanmÄ±ÅŸ kellenin etlerini ince ince kÄ±yÄ±lÄ±p, dÃ¼rÃ¼me sarÄ±yor, dÃ¼rÃ¼mÃ¼n iÃ§ine biraz yanak, biraz dil, biraz beyin doÄŸruyor. Bol kekik, kÄ±rmÄ±zÄ±biber, biraz kimyon koyuluyor. Ä°zlerken hayran kaldÄ±m. TadÄ±na ise doyamayÄ±p iki tane yedim. Muammer ustayÄ± bilmeyen yok. UÄŸramdan dÃ¶nmeyin ustayÄ± hazÄ±rlarken izlemek bile bÃ¼yÃ¼k keyif veriyor.

EÄŸer ciÄŸer seviyorsanÄ±z bir daha bÃ¶yle bir tadÄ± hiÃ§bir yerde alamayacaÄŸÄ±nÄ±z meÅŸhur CiÄŸerimsin35â€™e mutlaka uÄŸramanÄ±zÄ± tavsiye ederim. HisarÃ¶nÃ¼â€™ndekiÂ Edirne ciÄŸercisi, ciÄŸeri Ä°zmir'de yiyebileceÄŸiniz en iyi yerlerden biri. TadÄ± damaÄŸÄ±nÄ±zda kalacak olan ciÄŸer piyaz ve gÃ¼veÃ§te yoÄŸurtla servis ediliyor. Ã‡arÅŸÄ±nÄ±n uÄŸramadan geÃ§ilmeyecek yerlerinden biri de Ã–ztat LokmacÄ±sÄ±. HayatÄ±mda bu kadar lezzetli lokma yediÄŸimi hatÄ±rlamÄ±yorum. KullanÄ±lan hamurundan mÄ± yoksa ÅŸerbetinden mi meÃ§hur kardeÅŸlerin piÅŸirdiÄŸi lokma adeta parmak Ä±sÄ±rtÄ±yor. Ã–ztat LokmacÄ±sÄ±â€™na mutlaka uÄŸramanÄ±zÄ± tavsiye ederim.









KemeraltÄ±â€™nÄ±n vazgeÃ§ilmezi esnafÄ±n karnÄ±nÄ± doyurmak iÃ§in tercih ettiÄŸi tadÄ± damaÄŸÄ±nÄ±zda kalacak bir baÅŸka mekan ise Kuyum Pide Salonu. Fuat Kuyum tarafÄ±ndan bundan 60 yÄ±l Ã¶nce aÃ§Ä±lan mekÃ¢n hÃ¢lÃ¢ Ã§ok popÃ¼ler ve Ã§arÅŸÄ±nÄ±n en lezzetli pidesini yapÄ±yor. Pidenin Ã¼zerine sÃ¼rÃ¼len tereyaÄŸÄ± dÃ¢hil bÃ¼tÃ¼n malzemenin Ã¶zel olarak getirildiÄŸini sÃ¶yleyen Ã§alÄ±ÅŸanlar lezzetli pidenin sÄ±rrÄ±nÄ±n hamurunda olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Burada lezzetli bir pide yemenin yanÄ± sÄ±ra Ã§alÄ±ÅŸan elemanlarÄ±n heyecanÄ± veÂ koÅŸuÅŸturmasÄ±nÄ± da seyretmek Ã§ok keyifliydi.









TatlÄ± sevenler tarihi HisarÃ¶nÃ¼ Åžambalicisiâ€™nin Ã¶nÃ¼nde mutlaka kuyruÄŸa katÄ±lmalÄ±. GÃ¼nÃ¼n her saatinde Ã¶nÃ¼nde kuyruk olan 1940 yÄ±lÄ±ndan beri kÃ¼Ã§Ã¼k bir dÃ¼kkanda hizmet veren Åžambalici adeta Ä°zmirâ€™in simgesi olmuÅŸ. TatlÄ±nÄ±n malzemesi irmik, ÅŸeker, fÄ±stÄ±k. BakÄ±r tepside, odun ateÅŸinin Ã¼stÃ¼nde kÄ±zarÄ±yor. KullanÄ±lan irmiÄŸin Ã¶zelliÄŸi ve ÅŸerbetin kÄ±vamÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yleyen iÅŸletme sahibi her isteyene tarifi de veriyor. Ä°nanÄ±lmaz lezzetli tatlÄ± ayrÄ±ca taze kaymakla da servis yapÄ±lÄ±yor, bol tarÃ§Ä±nlÄ±sÄ±nÄ±n tadÄ±na doyum olmuyor.Â









Ã‡ikolata nereden alÄ±nÄ±r?

Ali Galip Åžekerlemeci ve Kemal Kutucular Ã‡ikolatacasÄ± ise tarihi Ã§arÅŸÄ±nÄ±n en eski tatlÄ±cÄ±larÄ±. Ã‡ikolatasÄ± ile meÅŸhur olan Kemal Kutucular 1943 yÄ±lÄ±ndan beri aynÄ± yerinde hizmet veriyor. BabasÄ± Hasan Kutuculardan devraldÄ±ÄŸÄ± iÅŸletmeyi kalitesinden hiÃ§ taviz vermeden devam ettiren Kemal Kutucular bu kadar yÄ±l aynÄ± kalite ile ayakta kalmanÄ±n sÄ±rrÄ±nÄ±n kriz zamanlarÄ±nda fiyatlarÄ± artÄ±rmak yerine aÅŸaÄŸÄ±ya Ã§ekmek ama kaliteli malzeme kullanmaktan Ã¶dÃ¼n vermemekte olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. KemeraltÄ±â€™nÄ±n her kÃ¶ÅŸesinde ayrÄ± bir lezzet saklÄ±. TurÅŸucular sokaÄŸÄ±na mutlaka uÄŸrayÄ±n burada aklÄ±nÄ±za gelebilecek her tÃ¼rlÃ¼ sebzeden turÅŸuyu bulmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n. AyrÄ±ca bu sokakta Ã§ok lezzetli peynirler satan Ä°zmirâ€™in Ã¼nlÃ¼ peynircileri de var. Yine gÃ¶zlerinize bir ÅŸÃ¶len yaÅŸatmak iÃ§in almasanÄ±z bile gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde Ã§eÅŸitliliÄŸe hayran kalacaÄŸÄ±nÄ±z balÄ±kÃ§Ä±lara mutlaka uÄŸramalÄ±sÄ±nÄ±z. SakaoÄŸlu unlu mamullerinden ekmek almadan dÃ¶nmeyin.Â Kuru Kahveci HÃ¼seyin Efendi ise Ã§arsÄ±nÄ±n en taze kahvesini satÄ±yor.

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Bu gezimde Ä°zmirâ€™de tarihi KemeraltÄ±â€™nda lezzet turlarÄ±nÄ±n artÄ±k Ã§ok popÃ¼ler olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendim. Gurmeler eÅŸliÄŸinde yapÄ±lan turlarÄ±n meraklÄ±larÄ± Ã§ok. Bunu hakkÄ±yla yapan birkaÃ§ kiÅŸi arasÄ±nda Ä°zmirâ€™de gastronomide hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir gurme olan Ahmet GÃ¼zelyaÄŸdÃ¶ken ve gazeteci yazar Nurhayat AkÄ±n Talay var. Bir Ã§oÄŸu ikinci kuÅŸak ailelerin iÅŸlettiÄŸi dÃ¼kkÃ¢nlardan oluÅŸan KemeraltÄ± Ã‡arÅŸÄ±sÄ± keÅŸfedilmeyi bekleyen lezzetlerle dolu. Ben harika birkaÃ§ saat geÃ§irdim. En kÄ±sa zamanda Ä°ngiliz gurme arkadaÅŸlarÄ±mla gelmeyi bu kez yeni yerler keÅŸfetmeyi umuyorum.

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