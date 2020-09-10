Yahya Efendi Türbesi Nerede Ve Hangi İldedir? Yahya Efendi Türbesi Ziyaret Günleri Ve Saatleri

Trabzon da aldığı eğitimin ardından ilim tahsilinin devamı için İstanbul’a gelen Yahya efendi; zamanın meşhur şeyhülislamı olan Zenbilli Ali Efendi’ye talebe olur. Hocasının iki yıl sonra vefat etmesinin ardından tüm ömrünü ilim ve ibadete adayan Yahya Efendi, Kurban bayramı gecesi 1570’de vefat etmiştir.

Yahya Efendi Türbesi Nerede ve Hangi İldedir?

Gemicilerin boğazın manevi bekçileri olduğuna inandıkları türbelerden bir tanesi olan Yahya efendi hazretlerinin türbesi Beşiktaş’ta yer almaktadır. Diğer ikisi ise Üsküdar’da Aziz Mahmut Hüdayi hazretleri, Beykoz’da ise Hz Yuşa (aleyhisselam)’dır. Gemiciler bu üç bölgede dua etmeden yolculuğa çıkmazlardı.

Beşiktaş üzerinden Ortaköy mevkiine giden cadde üzerinden yürüyerek Yahya efendi türbesine 15 ila 20 dakikalık bir zaman zarfından ulaşmak mümkündür. Şayet Beşiktaş üzerinden Ortaköy yönüne giden otobüse binerseniz bir dakika gibi kısa bir sürede ulaşacağınız yol üzerinde Yahya efendi çıkmazı tabelasını takip etmek suretiyle yokuşa çıkarak sağ kolda Yahya efendi türbesi girişini görebilirsiniz.

Yahya Efendi Türbesi Ziyaret Günleri ve Saatleri?

İstanbul ilimizin sayısız türbeleri arasında yer alan ve manevi bekçiler arasında yer almış olan Yahya efendi türbesi ziyaretleri haftanın her günü 06:35 ile 21:45 arasında açık olmak kaydıyla saatler değişiklik gösterebilmektedir.

Yahya Efendi Türbesi Hakkında Bilgi

Yahya efendinin 4 Mayıs 1571 tarihinde vefatının ardından dergahının bulunduğu yere defni gerçekleşmiştir. II. Selim tarafından büyük saygı ve sevgi beslediği Yahya efendi kabri üzerine türbe yapılmasını ayrıca dervişlere özel hücre ve türbedarlar için ise küçük hücreler inşa edilmesi isteği üzerine Mimar Sinan tarafından yapıldığı bilinmektedir. II. Mahmut ve II. Abdulhamid tarafından onarımı gerçekleştirilmiştir. Son olarak da vakıflar genel müdürlüğünce 2013 yılında restore edilmiştir.

Tekke kapısında dörtgen planlı kütüphane tekke mensubu olan Hacı Mahmut efendi tarafından inşa ettirildi. Yine aynı kişi yokuş üzerinde bulunan çeşmeyi yeniledi. Kadın erkek pek çok hanedan üyesinin de burada bulunan şehzadeler türbesine defnedildiği bilinmektedir. Özel kalem işleri ile bezenmiş türbede Yahya efendinin yanı sıra on bir kişinin daha sandukası bulunmaktadır. Yahya efendinin ölümünün ardından kısa bir süre geçtikten sonra türbe ve tekke etrafına komşu olmak isteyen pek çok seveni tarafından mezar yerleri dolmuştur.

Türbenin girişi ve çıkışında saray ve hanedan mensupları, devrin önde gelenleri, türbedarlar, müritler ve Yahya efendinin torunlarına ait olan mezarlar bulunmaktadır. Numara sayısı olarak bakılırsa 2141 adet kabristan bulunur. Yahya efendi türbesi günümüzde İstanbul türbeler müze müdürlüğü yönetimi altında bulunmaktadır. Ziyarete açıktır. Külliye özelliğinde olsa da tekke mescidi, medresesi, tevhidhanesi, hamamı ve mezarlığı da bulunmaktadır.

Yahya Efendi Türbesi Kim Tarafından Yapıldı ve Yaptırıldı?

Cenaze namazını Şeyhülislam Ebussuud Efendi Süleymaniye Camisi’nde kıldırdıktan sonra türbenin bulunduğu yere defnedilen Yahya efendi üveysi olsa da sonraki yıllarda Kadirilik ve nakşibendiyye tarikatlarına intikal etmiştir. Kimi zamanlarda iki tarikata birden hizmet veren ve boğazın manevi bekçilerinden bir tanesi olan Yahya Efendi türbesi, vefatının ardından kısa bir süre sonra Sultan II. Selim’in talimat vermesi ile Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.