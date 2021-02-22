Vanilya Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Vanilya Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Göz kamaştıran plajları, eşsiz doğası ile turistlerin tercihi olan bir yerdir. Ayrıca balayı çiftleri arasında da oldukça rağbet görmektedir.

Vanilya Adası Nerede ve Nasıl Gidilir?

Vanilya Adası Madagaskar’ın güneyinde yer almaktadır. Bir Fransız Adası olan Vanilya Adası, Fransa’nın himayesi altında bulunmaktadır. Mauritius adasına, Türk Hava Yolları ile gidebilirsiniz. Direk uçuş ile yaklaşık 10 saat yolculuk sonrası Vanilya Adasına ulaşabilirsiniz. Ada Madagaskar’ın doğusunda ve Hint Okyanusu’nun güneyinde yer almaktadır. Mauritus’a ise 210 km uzaklıkta bulunur. St. Denis ve kuzeyde St. Pierre olmak üzere iki farklı havaalanı bulunmaktadır.

Vanilya Adası’nın Tarihi

Vanilya Adası Madagaskar’ın doğusunda yer alan bir adadır. Adanın tarihine baktığımız zaman ise 12. YY dünya haritasında yer aldığını görmek mümkün olmaktadır. O zaman farklı bir isimle anılan adaya Dina Mograbin denmektedir. Buraya ilk yerleşenler ise Avrupalılar olmuştur. Burası farklı doğası ve gizemli haliyle bambaşka bir coğrafya sunmaktadır.

Vanilya Adası Gezilecek Yerler

Vanilya Adası’nda gezilecek yerler arasında birkaç yeri saymak mümkündür. Bu yerler ise şunlardır;

l Doğa Tarihi Müzesi

l Büyük Pazar

l Bellecombe

l Harika köyler

l Notre Domme Kilisesi

l Aktif volkan Piton la Fournoise

l Pisse en L’air Şelalesi

l Natural History Museum

Bu güzelliklerin yanı sıra ada harika bir tatil bölgesidir. Oldukça güzel plajlara ev sahipliği yapmaktadır. Adanın kuzeybatı bölümünde keyifli plajlar tatilcileri beklemektedir. Fakat köpekbalığı olduğu için dikkatli olmak gerekir. Suların güzelliğinin dikkatinizi dağıtmasına izin vermemeniz gerekmektedir. Burada bazı uyarılar bulunur, bu uyarılara dikkat etmek gerekir.

Vanilya Adası Özellikleri Hakkında Bilgi

Vanilya Adası, sönmüş yanardağları ile ünlü bir adadır. Adada şeker kamışı ve adanın ismini veren vanilya satışı ticari olarak yapılmaktadır. Fakat bu ticaret ülkenin geçimi için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle de Fransa’nın desteği vardır. Adaya baktığınızda kayalık değil göz alabildiğine tepe ve tepecikler görürsünüz.

Bu tepe ve tepecikler ise yanardağ lavları ile meydana gelmiştir. Adanın resmi dili Fransızcadır. Ama bunun dışında Reunion Creolece’si da konuşulmaktadır. Fransa’nın kültürüne yakın bir kültüre sahiptir. Fakat yemek kültürü daha çok tropikal ada kültürünü yansıtmaktadır. Burada zengin ve farklı bir yemek kültürü ile karşılaşırsınız. Aslında adanın tamamı sanki başka bir gezegeni andırmaktadır.

Adanın volkanik yapısı, kum rengine de yansımıştır. Bu nedenle kumsalın rengi siyahtır. Ada nemli ve sıcak bir iklime sahiptir. Burada iki tür vanilya bulunuyor ve yetiştirilme süreci hiç kolay değil. Adada 12 ay boyunca yaz mevsimi yaşanmaktadır. Buranın tabiat örtüsü güzel ve tabiat kuralları da oldukça sıkı uygulanıyor.

Vanilya Adası’nda büyüleyici kumsallar, turkuaz renkte bir deniz ve tropik ağaçlar bulunmaktadır. Bu ağaçlardan bir tanesi de Hindistan cevizi ağacıdır ve adada oldukça fazla vardır. Şehri dolaşmak için havaalanında bulunan turizm danışma bölümünden haritaları, otobüs sefer saat listesini alabilirsiniz. Adada yerleşime bakıldığında ise batı bölümünde Fransızların yaşadığı görülür. Doğu bölümünde ise Hintliler ve Afrikalıların yerleşimi daha fazladır.

Adanın evleri oldukça şık ve göz alıcı bir mimariye sahiptir. Bunun nedeni de adada çok fazla zenginin yaşıyor olmasıdır. Adada bulunan Notre Dome Kilisesi oldukça ünlü bir kilisedir. Adaya gelen herkesin burayı mutlaka görmesi gerekir. Kilisenin ilginç bir özelliği bulunmaktadır. Vanilya Adası volkanik bir bölgede olduğu için volkanların patlaması sık yaşanan bir olaymış. Bir seferinde ise lavlar akarak, kilisenin içine kadar gelmiş. Kilisenin içi lavlardan arındırılmış ama etrafında lavlar hala durmaktadır.

Burada harika botanik bahçesi ise mutlaka görülmesi gereken yerler arasındadır. Tropik iklime özgü çok farklı çiçekleri burada görmek mümkün olacaktır. Adanı yapısı gereği, yaşanan volkanik patlamalarda, lavlar Hint Okyanusuna kadar uzanmıştır.

Vanilya Adası Konaklama

Vanilya Adası’nda konaklama için çok fazla alternatif vardır. Her bütçeye uygun olacak oteller bulmak mümkündür. Adanın Grand Baie bölgesi konaklama için daha uygundur. Restoran ve eğlence yerleri bu bölgede yoğunlaşmıştır.