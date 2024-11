Türkiye’nin en iyi 10 SPA oteli: Şifalı bir tatil için öneriler

1- İSTANBUL’A YAKIN

NG Sapanca Wellness ve SPA, Sakarya





Saffet Emre Tonguç “İstanbul’un yanı başında, doğanın içinde. Gölün dinginliği ve otelin hemen arkasına uzanan korusuyla burada tazelendiğinizi hissedecekseniz” derken Serda Büyükkoyuncu çocuklu ailelerin de rahat edeceğini söylüyor. NG Otelleri jürilerimizin gözdesi. Gülay Barbaros Altan ve Nurgül Büyükkalay da NG Antalya’yı öneriyor. (0264) 242 56 00

2- TARİHTEN İLHAM ALIYOR

The Peninsula, İstanbul





Serda Büyükkoyuncu “Roma banyoları ve Osmanlı hamamlarından ilham alarak tasarlanmış” diye öneriyor. Saffet Emre Tonguç da “Bakım odaları, Türk hamamı, yüzme havuzu, sualtı müzik sistemi, macera duşu, buz çeşmesi var. Dünyanın en iyi SPA’larından birini yapmışlar” diyor. Gülay Barbaros Altan’ın tavsiyesi de beslenme danışmanlığını da kapsayan paketlerini incelemeniz. (0212) 931 28 88

3- ZİNCİRİN TÜMÜ FAVORİ

Swissôtel Resort and SPA, Çeşme, İzmir





Melis Yılmaz “Çeşme’deki otel bu sene yenilendi. Yıl boyu açık ve sadece SPA tatili için gitmeye değer” diyor. Serena Karamızrak ve Gülay Barbaros Altan da Bursa Uludağ’daki Swissôtel’i muhteşem dağ havası için listelerine alıyor. Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu ise yıllardır aynı kaliteyle hizmet veren Swissôtel The Bosphorus’u öneriyor. (0232) 750 00 00

4- AYURVEDİK BİR DENEYİM

Cornelia Diamond Golf Resort& SPA, Belek, Antalya





Canan Demiray “Ayurveda süiti de hidroterapi süiti de etkileyici” diyor. Gülay Barbaros Altan’ın 1 numarası: “Bir otel SPA’sından öte, detoks ve antiaging merkezi. Dr. Buğra Öktem kişiye özel ayurvedik program hazırlıyor. Anne karnında hissettiren kabinler, dinlendirici yağmur ormanı gibi son teknoloji, rahatlama mekânları var.” (0242) 710 16 00

5- ÜÇ ETKİLİ DETOKS

Four Seasons Hotel at the Bosphorus, İstanbul

Serena Karamızrak “Ünlü markaların kişiye özel bakım uygulamaları yapılıyor. Farklı masaj çeşitleri ve üç etkili detoks terapisi cihazı gibi son teknolojiden de faydalanıyorlar” diyor. Otel Başak Dizdar, Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu’nun da listesinde. (0212) 381 40 00

6- IŞIK TERAPİSİ

Six Senses Kaplankaya, Bodrum, Muğla

Canan Demiray “10 bin metrekarelik SPA’da yok yok. Beyin dalgalarının düzenlenmesiyle zihni dinginleştiren ışık terapisi yaz yorgunluğunu atmak isteyenler için ideal. Her sonbahar rejuvanation (gençleştirme) programları var; takip edin” diyor. Melis Yılmaz ve Nurgül Büyükkalay da tavsiye ediyor. (0252) 511 00 30

7- TERMAL SUYU İYİLEŞTİRİYOR

Richmond Pamukkale Thermal Otel, Denizli

Başak Dizdar “Karaçayır’ı ziyaret edenler güzelleşerek, yenilenip şifa bularak dönmüş. Mucize gerçekleştiren sular kaynıyor topraktan. Richmond da yaz-kış davetkâr” diyor. Nurgül Büyükkalay’ın da favorilerinden. Ebru Erke, Canan Demiray ve Serena Karamızrak ise Richmond Sapanca’yı öneriyor. (0258) 271 42 94

8- KEYİF ÇATMALIK

Radisson Blu Hotel&SPA, Tuzla, İstanbul

Sermet Severöz seçimini “4 bin metrekarelik Elysia SPA tam keyif çatmalık. SPA’da kapalı ve açık havuz, sauna, girdaplı küvet, büyük bir spor salonu ve pek çok masaj seçeneği var” diye açıklıyor. Ebru Erke’nin de önerisi. Melis Yılmaz’ın listesinde de Radisson Blu Resort&SPA Çeşme var. (0216) 560 00 00

9- ULUSLARARASI SERTİFİKAYA SAHİP

Regnum Carya Golf&SPA Resort, Belek, Antalya

Nurgül Büyükkalay “SPA ritüellerinin yanı sıra güzellik bakımlarında da iddialı. Organik sertifikalı ürünler kullanıyorlar. Ayrıca teknolojik sistemleri uluslararası sertifikaya sahip. Bali evlerinde yapılan Bali masajıyla kendinizi şımartın” diyor. Canan Demiray ve Melis Yılmaz’ın da önerilerinden. (0242) 710 34 34

10- ÇOCUK SPA’SI BİLE VAR

Almira Hotel Thermal Resort, Bursa

Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu öneriyor: “Önceki yıl yenilenen otel, her yaştan misafir için harika. Splash Kids SPA’da çocuklar eğlenceli vakit geçirirken ebeveyni de Bursa’nın şifalı sularından faydalanıyor.” Otelin SPA’sı Gülay Barbaros Altan ve Melis Yılmaz’ın da listesinde. (0224) 250 20 20 m