Turizmin yeni gözdesi: Narman Peri Bacaları

Erzurum'da UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nca Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan ve oluşumunun yanı sıra yapısı bakımından da Amerika'nın Colorado Vadisi'ndeki Büyük Kanyon ile benzerlik taşıyan Narman Peri Bacaları'nda yapımı devam eden turizm tesisi, çevre duyarlılığı gözetilerek doğaya uygun şekilde inşa ediliyor.







Oluşum süreci 300 milyon yıl öncesine dayanan ve halk arasında "kırmızı periler diyarı" olarak da adlandırılan Narman ilçesindeki Narman peribacaları, Erzurum Valiliği, Büyükşehir ve Narman belediyelerince yürütülen çalışma sonucu yapılan turizm tesisiyle ziyaretçilerini ağırlayacak. Yılda milyonlarca turisti ağırlayacak potansiyele sahip olmanın yanı sıra film ekiplerinin de incelemelerine ev sahipliği yapan peribacaları, yeni yatırımla ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.

Bu eşsiz doğal manzarayı görmeye gelen turistler, çevre duyarlılığı gözetilerek yapılan tesiste at, ATV ve bisiklet safarisi ile trekking ve yürüyüş yapmanın yanı sıra balon turlarıyla da peribacalarını gökyüzünden görme fırsatı yakalayacak. Bölgeyi ziyaret ederek tesiste inceleme yapan Vali Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, peribacalarının muazzam bir doğal alan olduğunu söyledi.







Tur otobüslerinin rahatça turist getirebileceği bir tesis yaptıklarını belirten Memiş, "Burada iki katlı bir tesis yapıyoruz. En az 5-6 otobüsün aynı anda gelip yemek ve diğer ihtiyaçlarını giderecekleri tesis olacak" dedi. Memiş, tesisin bitmesiyle binlerce turisti ağırlayabileceklerini ifade ederek, "Bu tesiste ATV, at ve bisiklet safarileri ile trekking yapılacak. Aynı zamanda balon safari turları da planlayacağız. İlk etapta 200-300 bin turisti bekliyoruz ama asıl hedefimiz 500 bin turist. Allah nasip ederse Uzundere, Narman ve Oltu buralar adeta ring olacak ve İspir'e kadar gideceğiz. Burası doğal parkur ve görülmeye değer eşsiz bir yer" diye konuştu.









"DOĞASEVERLER BİZE TEŞEKKÜR EDECEK"



Tesisin kısa süre içinde bitirilmesini planladıklarını ve tesisle ilgili sosyal medyada yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Memiş, "Allah nasip ederse Kurban Bayramı'na yetiştirmeyi planlıyoruz. Çok ümitliyiz çünkü burası çok bakir bir yer. Sosyal medyada yaptığımız tesis sit alanındaymış gibi değerlendiriliyor, hayır katiyen sit alanında değil.

Biz çevre duyarlılığına çok önem veriyoruz. Çok önemli bir ihtiyaç ama bu mekanda elinizi yıkayacağız lavabo bile yok. Yani insanların en temel ihtiyaçlarını giderecekleri yer yok. Bunu yapmayalım mı, yapacağız hem de doğaya uygun şekilde. İnşaat bitince bütün çevreci kardeşlerimiz bütün doğa severler teşekkür edecek. Biz bütün Türkiye'yi buraya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.