Taşkuyu Mağarası Nerededir? Taşkuyu Mağarası Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Taşkuyu Mağarası 2006 yılında tesadüfen bulunmuş olup, 2012 yılında Tarsus Belediyesi ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından restorasyon edilmiştir. 2014 yılında da ziyarete açılmıştır. Mağaranın içindeki her bir galeriye de Ashab-ı Kehf Mağarasında uyuyan 7 gencin ismi verilmiş.

Taşkuyu Mağarası Nedir?

Taşkuyu Mağarası, Tarsus’un Taşkuyu köyü sınırları içinde bulunan bir damlataş mağarasıdır.

Taşkuyu Mağarası Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Taşkuyu Mağarası, Akdeniz Bölgesinde bulunan İçel (Mersin) ilinin sınırları içinde yer alıyor. İçel’in Tarsus ilçesinin Taşkuyu köyü’nün sınırları içindedir.

Taşkuyu Mağarasına Nasıl Gidilir?

Taşkuyu Mağarasına özel veya ticari araçla gidebilirsiniz. İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara güzergâhından gelecekseniz önce Mersin’e geliyorsunuz. Mersin-Tarsus üzerinden Ashab-Kehf Mağarası tabelasını takip ediyorsunuz. Taşkuyu Mağarası, Ashab-ı Kehf’in yaklaşık 1 kilometre güneybatısındadır.

Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinden geliyorsanız Adana güzergâhını kullanıyorsunuz. Adana-Tarsus otoyolunu kullanıp, Ashab-Kehf Tabelalarını takip ediyorsunuz.

Taşkuyu Mağarası Nasıl Oluşmuştur?

Taşkuyu Mağarası, permo-karbonifer yaşlı mermerler ile bunları örten miyosen yaşlı kireçtaşları dokunağında oluşmuştur. Mağaranın oluşumu, kireçtaşlarının erimesi sonucunda oluşmuştur. Mağaranın içinde bulunan sarkıt, dikit, sütun ve damla taşları da kireçli suların içindeki kirecin çökelmesi sonucunda meydana gelmişlerdir.

Taşkuyu Mağarası Özellikleri

Taşkuyu Mağarası deniz seviyesinden 214 metre yüksekliğindedir. Mağaranın bilinen uzunluğu 470 metredir. Yüzeye çok yakın olmasından dolayı mağarada sıcaklık 19.5 ile -24 C derece arasında ve nispi nem %77 - %89 arasındadır.

Mağaranın ana girişi ilk keşfedildiğinde 1 metre çapındaydı. Çalışmalar sonucunda, iki insanın rahat girebileceği şekilde genişletildi. Kapıdan içeri girip 15 m. gittiğinizde 8 m. derinliğinde 6 m. çapında dairesel bir çukur ile karşılaşıyorsunuz. Çukurdan aşağıya indiğinizde de 300 m2 lik sarkıt, dikit ve travertenlerle süslü bir galeri karşınıza çıkıyor.

Taşkuyu Mağarası birbirine bağlı galerilerden oluşuyor. Galerinin yüksekliği yer yer 10 metreye kadar çıkıyor. Her bir galeride sarkıt, dikit, sütun, duvar, perde ve örtü damla taşları, havuzlar yer alıyor. Ayrıca Türkiye’deki mağaralarda nadir rastlanan eksantrik (aykırı oluşum) ve mağara incileri bulunuyor.

Mağaranın büyük bir kesimi, yoğun damlataşı oluşumları ile kaplıdır. Mağara duvarlarında perde ve duvar damlataşları, tabanda ise örtü damlataşları ile damlataş havuzları bulunuyor. Mağara havuzlarında havuza damlayan suyun karbondioksit kaybedip kalsiti çökeltmesi sonucu oluşan mağara incileri bulunuyor. Beyaz ve gri görünümündeki bu oluşumlar, mağaraya ayrı bir görünüm sergiliyorlar.

Taşkuyu Mağarası, doğal bir oluşum olduğu için herhangi bir canlıya rastlanılmamıştır. Mağaranın jeopolitik yapısından dolayı, mağaraya ışık tuttuğunuzda her yerin fosfor gibi parladığını görebilirsiniz.

Taşkuyu Mağarası Tarihi Eser veya Milli Park mıdır?

Taşkuyu Mağarası, tarihi eser veya milli park olarak ilan edilmemiştir. Doğal varlık statüsünde bulunan mağara Tarsus Belediyesi ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından ışıklandırma, yürüyüş yolu, korkuluklar, kamera sistemi yapılarak turizme kazandırılmıştır.

Taşkuyu Mağarası Giriş Ücreti (2020)

Taşkuyu Mağarasına giriş ücretsizdir. Ayrıca Mağaranın yanındaki otoparktan da ücret alınmıyor. Fakat mağara içinden sarkıtlardan koparmanın cezası bulunuyor.

Taşkuyu Mağarası Ziyaret Saatleri

Taşkuyu Mağarası, haftanın her günü ziyarete açıktır. Haftanın her günü sabah 08.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Taşkuyu Mağarasının Efsanesi veya Hikâyesi Var mıdır?

Taşkuyu Mağarasının efsanesi bulunmamasına rağmen, keşfedilme hikâyesi vardır. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol yapım çalışmaları sonucunda keşfedildiği açıklanmıştır. Fakat buranın bir çoban tarafından tesadüfen bulunup, yetkililere haber vermesiyle keşfedildiği hikayesi de bulunuyor.