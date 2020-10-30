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Tarihi şehirleri ve savaşları yaptığı diorama çalışmalarıyla canlandırıyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 30.10.2020 - 11:15 | Son Güncelleme:

Tarihi şehirleri ve savaşları yaptığı diorama çalışmalarıyla canlandırıyor

Edirne'de yaşayan Hüseyin Ülker'in "diorama" adı verilen üç boyutlu modelleme çalışmaları tarihe ışık tutuyor.

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Edirne'de yaşayan Hüseyin Ülker, "diorama" adı verilen üç boyutlu modelleme çalışmalarında tarihi yeniden canlandırıyor. Müzeler için modellemeler hazırlayan Ülker (52), gününün büyük çoğunluğunu Edirne sanayisindeki atölyesinde geçiriyor. Hazırladığı kompozisyon için günlerce emek veren Ülker, bitirdiği her projede tarihi bir anı canlandırmanın gururunu yaşıyor. Binlerce parçayı tek tek işleyen Ülker, son olarak Belgrad şehrinin geçmişteki görünüşünü diorama ile canlandırdı. İstanbul'un fethini canlandıran bir modelleme çalışmasını sürdüren Ülker, daha sonra Balkan ve Sırpsındığı muharebelerini anlatan çalışmayı planlıyor.

Tarihi şehirleri ve savaşları yaptığı diorama çalışmalarıyla canlandırıyor


Her şey bir doğum günü hediyesiyle başladı

Ülker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diorama hobisinin 11. yaş gününde ablasının hediye olarak aldığı gemi ile başladığını söyledi. Hobisini yıllardır devam ettirdiğini anlatan Ülker, "Uzun yıllardan beri hayal ettiğim projelerimi hayata geçiriyorum. Müzeler için modelleme çalışmaları yapıyorum. Şu anda açılacak olan bir müze için çalışmaktayım. Dramatik bir olay 1917 Akabe'nin modellemesini yaptım. 1453 İstanbul'un Fethi'ni bitirmek üzereyim. 1700'lü yıllardaki Balkanlar'ı yapıyorum." diye konuştu.

Tarihin unutulmaması gerektiğini aktaran Ülker, şunları kaydetti: "İnsanlarımız çok fazla okumayı veya araştırmayı sevmiyor. Tarihi görsellerin ses getireceğini ve bu vesileyle insanlarımızın araştıracağını düşünüyorum. Çocuklarımıza ve geleceğe güzel hatıralar bırakmak istiyorum. Çocukluğumdan bu yana hayal ettim bunları ve bu yaşımda gerçekleştiriyorum. Çocuklarla ilgili çalışma yapmak istiyorum. Geçen yıl Brüksel'deydim Şirinler Müzesi'ne gittim, hoşuma gitmedi daha iyisini yapmak istiyorum. Tarihimizden Dede Korkut hikayelerinden sahneleri modellemeyi istiyorum. Onun gibi daha birçok konu var."

Tarihi şehirleri ve savaşları yaptığı diorama çalışmalarıyla canlandırıyor


"Çocuklarımız gerçek tarihi öğrenmeli"

Kazım Karabekir ve Fahrettin Altay'ı anlatan eserler yapmayı da planladığını dile getiren Ülker, "Şu konuya da dikkat çekmek isterim insanlarımıza James Bond'u sorun herkesin bir fikri vardır ya da bilinir ve bizim tarihimizle hiçbir alakası yok. Bende bizim Kuşçubaşı Eşref'imizi anlatan bir dioramayı planlıyorum. Çocuklarımız gerçek tarihi öğrenmeli." dedi. Türk tarihinin gerçek kahramanlarla dolu olduğunu, bunların her alanda tek tek anlatılması gerektiğini dile getiren Ülker, günümüzde de Türk askerinin Afrin'e getirdiği huzuru ve güvenliği anlatan bir maket yaptığını da kaydetti.

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