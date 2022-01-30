Sömestirin yıldızı kültür turları
Jolly, aileler ve gençlerin keşif tatilleri yapmaları için kış dönemine özel kültür turları hazırladı.
Kapadokya, günübirlik ve konaklamalı seçenekleriyle Kartepe ve Uludağ kayak turları, Eskişehir ve Odunpazarı, Doğu Ekspresi ile Kars&Erzurum, konaklamalı Bolu- Abant-Kartepe rotaları ilgi gören yerler. En çok tercih edilen turlarda ortalama fiyatlar günübirliklerde 149 lira, 1 gece konaklamalıda 449 lira, 2 geceliklerde 599 lira. Fiyatlara ulaşım, rehberlik, konaklama dahil.