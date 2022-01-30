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Sömestirin yıldızı kültür turları
Seyahat
Haber Giriş: 30.01.2022 - 05:00 | Son Güncelleme:

Sömestirin yıldızı kültür turları

Jolly, aileler ve gençlerin keşif tatilleri yapmaları için kış dönemine özel kültür turları hazırladı.

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Kapadokya, günübirlik ve konaklamalı seçenekleriyle Kartepe ve Uludağ kayak turları, Eskişehir ve Odunpazarı, Doğu Ekspresi ile Kars&Erzurum, konaklamalı Bolu- Abant-Kartepe rotaları ilgi gören yerler. En çok tercih edilen turlarda ortalama fiyatlar günübirliklerde 149 lira, 1 gece konaklamalıda 449 lira, 2 geceliklerde 599 lira. Fiyatlara ulaşım, rehberlik, konaklama dahil.

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