Şeyh Edebali Türbesi Nerede Ve Hangi İldedir? Şeyh Edebali Türbesi Ziyaret Günleri Ve Saatleri

Şeyh Edebali Türbesi bulunduğu şehrin tarihi mirasları arasında önemli bir değere sahiptir. Türbe inşa edildiği dönemden izler taşımaktadır. Hem yerli hem de yabancı turistler tarafından ziyaret edilen bir türbedir.

Şeyh Edebali Türbesi Nedir?

Şeyh Edebali Türbesi, Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Gazi’nin hem hocası hem de kayınpederidir. Osman Gazi’ye akıl hocalığı yaptığı için Osmanlı Devletinin manevi kurucusu olarak da nitelendirilmektedir. Şeyh Edebali Türbesi hem İslam din bilgini olan Şeyh Edebali’nin hem de değerli farklı isimlerin mezarlarının yer aldığı bir türbedir.

Şeyh Edebali Türbesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Şeyh Edebali Türbesi ülkemizde Marmara Bölgesindeki Bilecik ilinde yer almaktadır. Şehir merkezinde yer alan türbeye kolayca ulaşım sağlanmaktadır. Şeyh Edebali Türbesi şehirdeki Orhan Gazi Camisine de yakın konumdadır.

Türbenin çevresinde yer alan diğer mekanlar; Tarihi Hamam, Zincirlikaya ve Bala Hatun Türbesi'dir.

Şeyh Edebali Türbesi Nasıl Gidilir?

Şeyh Edebali Türbesi’ne Bilecik şehir merkezinde bulunduğu için kısa sürede gidilebilmektedir. Bilecik şehirlerarası otobüs terminalinin karşısındaki yoldan türbeye doğru yola çıkılabilmektedir. Türbe yolu olarak adlandırılan bu yoldan yaklaşık 3 km gidilir. Orhan Gazi Camisi’ne varıldıktan sonra sol taraftan devam edilir. Bu kısımdaki merdivenler kullanılarak Şeyh Edebali Türbesi’ne ulaşılmış olur.

Şeyh Edebali Türbesi Nasıl Oluşmuştur?

İslam mutasavvıfı olarak bilinen Şeyh Edebali‘nin 1326 yılında Bilecik’te vefat etmesinden sonra oluşturulmuştur. Türbenin yapılış tarihi net olarak bilinmemektedir. Ancak türbenin inşasının Orhan Gazi döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir. Türbe Bilecik ilinin kurulduğu vadideki tepelerden birinin üzerine yaptırılmıştır.

Şeyh Edebali Türbesi Özellikleri

Şeyh Edebali Türbesi içerisinde 10 farklı mezar daha bulunmaktadır. Bu mezarların Şeyh Edebali’nin soyundan gelen kişilere ait olduğu düşünülmektedir. Bu mezarların 4’ü küçük 6’sı büyüktür. Türbe içinde 3 farklı oda bulunmaktadır. Odalardan biri mihraplı mescit diğerleri ise misafir ve sohbethane mekanıdır. Türbenin yanındaki yapıda Osman Gazi’nin eşi olan Bala Hatun’un ve de annesinin mezarı yer almaktadır. Şeyh Edebali'nin mezarının bulunduğu kısımdaki tavan kubbelidir ve dikdörtgen şeklindedir. Türbenin çatısı kiremitle döşenmiştir.

Türbenin bulunduğu alanda ziyaretçiler için yiyecek ve içecek mekanları, tuvalet ve süs eşyaları satan yerler mevcuttur. Bunlara ilave olarak Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Osmanlı padişahlarının yer aldığı tarih şeridi bulunmaktadır. Gösteri salonunda Bilecik’in fethi üç boyutlu olarak anlatılmaktadır. Açık hava müzesinde ise Osmanlı’ya yöneticilik yapmış padişahların eserleri ve hayatları anlatılmaktadır.

Şeyh Edebali Türbesi Tarihi Eser ya da Milli Parkı mıdır?

Şeyh Edebali Türbesi bir tarihi eserdir. Ancak bulunduğu bölge milli park alanı olarak kabul edilmemektedir.

Şeyh Edebali Türbesi Giriş ücreti (2020)

Şeyh Edebali Türbesi’ne ziyarete giden kişiler bir giriş ücreti talep edilmemektedir. Türbe herkes tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilmektedir.

Şeyh Edebali Türbesi Ziyaret Saatleri (2020)

Şeyh Edebali Türbesi haftanın her günü ve 24 saat ziyarete açıktır. Böylelikle ziyaretçiler istedikleri zaman türbeye giriş yapabilmektedirler.

Şeyh Edebali Türbesi Hikayesi ya da Efsanesi Var mıdır?

Şeyh Edebali’nin İslam dini tarihinde ve Osmanlı tarihinde önemli bir kişilik olmasıyla türbede onun hayat hikayesiyle efsaneleşmiştir. Dönemin diğer mutasavvıf ve İslam hukukçularıyla birçok kez sohbet etmiştir. Bilecik şehrinde bir dergah yaptırarak halkı bilgilendirmiş ve öğrenciler yetiştirmiştir.