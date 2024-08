Sekiz yıl boyunca karavanda yaşayıp dünyayı dolaştılar, yerleşmek için seçtikleri yer herkesi şaşırttı: Çatısı delik, elektriği ve suyu yok ama...

Brittany ve Drew Neumann, 8 yıllık karavan hayatını noktalayacakları evin çok özel olması gerektiği konusunda hemfikirdi.

YouTube'un 2015 yılından beri yollarda yaşayan ünlü çifti, işe Drew'nun ailesine ait eski bir minibüsle Kuzey Amerika'yı boydan boya kat ederek başladı. Bu yolculuğun sonunda evlenen Brittany ve Drew, ardından kendi karavanlarını satın alıp sonraki 2,5 yılı Avrupa ve Afrika'yı dolaşıp balayı keyfi yapmakla geçirdi.

2018 yılında ABD'ye dönen ikili, 2020 ortalarına kadar karavan hayatını sürdürdü.

O noktada artık bir yerlere yerleşme isteği duymaya başladıklarını söyleyen 36 yaşındaki Drew, Business Insider'a yaptığı açıklamada, "Karavanımızı bırakmaya niyetimiz yoktu ama geri döneceğimiz bir yerimiz olmasını da istiyorduk. Amacımız bir ev sahibi olmak ve ailemizi büyütmeye başlamaktı" dedi.

"HİÇBİRİ İÇİMİZE SİNMEDİ"

Çift, denize yakın, sakin ve bol bol açık alanı olan bir yer bulmak istiyordu. Drew, "Hawaii'ye gidip çeşitli arsaları dolaştık. Kuzey California'ya ve Arizona çöllerine de baktık ama hiçbiri tam anlamıyla içimize sinmedi" diye konuştu.

Neumann'lar nihayetinde 2021 yılında pandemi kısıtlamaları kaldırılıp sınırlar açılınca Portekiz'den bir yer bakmaya karar verdi.

36 yaşındaki Brittany, Business Insider'a yaptığı açıklamada, "Balayı seyahatlerimiz sırasında gördüğümüz birçok ülke arasında sadece Portekiz bize 'Buraya yerleşebiliriz' dedirtmişti" ifadelerini kullandı.

Portekiz'de ilk baktıkları yer ülkenin en güneyinde bulunan Algarve bölgesindeki terk edilmiş bir değirmendi. Değirmeni görür görmez vurulduklarını söyleyen Brittany, "Buranın tam bize göre olduğunu iliklerimde hissetmiştim" diye konuştu.

Ancak birkaç yüz yıllık olduğunu tahmin ettikleri bina epey tadilat istiyordu. Değirmenin bir önceki sahibi olan Hollandalı çift, tadilat çalışmalarına başlamış ancak işi tamamlayamamıştı.

Ortalıkta dolanan sıçanlar ve yarım kalmış inşaat malzemeleri haricinde değirmen yedi yıldır boş duruyordu. Drew, "Pinokyo'nun öyküsündeki Gepetto'nun atölyesi gibiydi. İçi inşaat için kullanılacak malzemeler ve araçlarla doluydu. Bu bizim için çok iyi oldu çünkü buraya gelirken hiçbir şeyimiz yoktu" dedi.

İKİ YIL BOYUNCA BAŞKA YERLER ARADILAR AMA...

Neumann'lar değirmene bayılmıştı ancak yapılacak işlerin çokluğu gözlerini korkutuyordu. Bu nedenle sonraki iki yıl boyunca başka yerler aradılar. Brittany, "Bize aynı düzeyde ilham verecek ama biraz daha kolay olabilecek bir yer yer bulabilmek için bütün ülkeyi taradık. Ama o iki yıl boyunca gördüğümüz yerlerden hiçbiri bize uygun değildi" dedi.

Nihayetinde terk edilmiş değirmenin çekiciliği tadilat ihtiyacının ürkütücülüğüne baskın geldi ve Neumann'lar kolları sıvadı.

Bu bağlamda Portekiz son dönemin en popüler ülkelerinden. Yaşam maliyetinin nispeten düşük olması, vize başvuru süreçlerinin sorunsuz işlemesi ve yabancılara mülk satışında kısıtlama uygulanmaması, Portekiz'i başta ABD'liler olmak üzere yurt dışında yaşamak isteyen birçok kişinin favorisi haline getiriyor. Bu trend özellikle pandemi döneminde hızlandı. Uzaktan çalışanlar ve emekli olanlar, Portekiz'e akın etti. Portekiz hükümetinin açıkladığı verilere göre 2017 yılında 720 Amerikalıya geçici oturma izni verilirken, 2022'de bu sayı 4.075'e ulaştı. Ancak bu akın Portekiz'de yaşama maliyetinin artmasına neden oldu. Knight Frank Küresel Konut Fiyatları İndeksi'ne göre, Portekiz'de konut fiyatları 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 6,5 arttı.

Neumann'ların satın aldıkları arazi üç hektarlık bir alana yayılmış durumda. Drew ve Brittany, değirmen ve çevresindeki arsayı satın aldıkları Eylül 2022 döneminde ne kadar ödediklerini açıklamadı.

Drew ve Brittany'nin gayrimenkulü, Portekiz'in güney sahiline 30 dakika mesafede Monchique Dağları'nda bulunuyor. En yakın köy yaklaşık 15 dakika uzakta, en yakın havalimanı ise arabayla 1 saat mesafede yer alıyor.

Drew, "Burası dağların içinde 7.000 kişinin yaşadığı insanların tarım yaptığı çok sayıda kafe bulunan bir köy. Benim anladığım kadarıyla 70'lerde ve 80'lerde hızla büyüyen bir yermiş ama son yıllarda gençlerin çoğu şehirlere göç etmiş" diye konuştu.

ASLINDA HÂLÂ KARAVANDA YAŞIYORLAR

Neumann'lar, bir yılı aşkın süredir aldıkları araziye park ettikleri karavanda yaşayıp değirmende gerekli tadilat işleriyle uğraşıyor.

Brittany, "Arazide ve değirmende çalışmaya başlamadan önce düz bir yer belirledik. Starlink uydu direğimizi oraya diktik. Dereden karavanımızın tankına su pompalamanın yolunu bulduk" dedi.

Karavanlarında güneş enerjisi kullandıklarını ancak önümüzdeki dönemde değirmeni elektrik şebekesine bağlamayı planladıklarını belirten Drew, "Hibrit bir sistem kurmak istiyoruz çünkü özellikle kış ayları için kendimizi garantiye almak istiyoruz. Kış aylarında hava haftalarca kapalı kalabilir ve güneş panellerimiz dolmayabilir" dedi.

Değirmen, resmi kayıtlarda ticari mülk görülüyor ve Neumann'ların burayı konut statüsüne sokmak için çeşitli işlemler yapması gerekiyor. Drew, "Onaylanmış olan şeyleri değiştiremiyoruz. Örneğin evi büyütemiyoruz. Tek yapabileceğimiz şey tamiratı tamamladıktan sonra elektrik hattı ve su borusu çektirmek" dedi.

İŞE ÇATIYLA BAŞLADILAR

Neumann'ların tadilat kapsamında yaptıkları ilk iş çatıyı aktarmak oldu. Drew, "Biz buraya ilk geldiğimizde ne zaman yağmur yağsa çatıdan sular akıyordu. Her yere kovalar koymak zorunda kalıyorduk" dedi.

İnşaat işleriyle birebir uğraştıklarını ancak profesyonellerin de kendilerine yardım ettiğini söyleyen Brittany, "Burada yaşayan birçok yabancı tanıdığımız var. Her cuma günü bu grup bir araya geliyor. O buluşmalarda çatı ustası aradığımızı söyledik ve bu sayede harika profesyonellerle tanıştık" diye konuştu.

Birçok şeyi keyifle yaptıklarını ancak bazı inşaat işlerinin teknik beceriler gerektirdiğini de sözlerine ekleyen Brittany, "Çatıyı bitirdiler, şu anda da tamamlayamadığımız kısımları tamamlamamıza yardım ediyorlar" ifadelerini kullandı. Neumann'lar değirmenin nispeten uzak bir bölgede olmasına karşın inşaat malzemelerini getirtmekte güçlük çekmediklerini de sözlerine ekledi.

Bir yıldır haftada iki gün Portekizce dersi almanın da işlerini kolaylaştırdığını vurgulayan Brittany, "Bu, yerel halka ve kültüre duyduğumuz saygının bir işareti olmanın yanı sıra birlikte çalıştığımız kişilerle dostluk kurmamıza da yardımcı oluyor. Bu sayede herhangi bir yabancı muamelesi görmüyoruz, çevremizde yaşayanlarla ve evimizde çalışanlarla daha iyi bağlantı kurabiliyoruz" dedi.

7,5 METREKARELİK KARAVANDAN SONRA...

Şu ana kadar yaşadıkları en büyük sorunun, geniş bir alanı nasıl kullanacaklarına karar vermek olduğunu söyleyen Drew de "7,5 metrekarelik karavanımız, Brittany ve benim için çok idare edilebilir bir alandı. Ama bu değirmen projesine başka insanları da dahil etmek zorundaydık" dedi.

Drew, değirmen tadilatının, bugüne kadar yaptıkları her şeyden farklı olduğunu çünkü büyük bir ekiple çalışmak, doğru müteahhitleri bulup proje tarihlerini ayarlamak gibi birçok unsur bulunduğunu söyledi.

Brittany de "Değirmenin iç mekânını tasarlamak da karavandan çok farklıydı. Küçücük bir alanda yaşayıp birçok şeyi aynı yerde yapmaya o kadar alıştık ki bu kadar geniş alanda inşaat yapacak olmak zor geliyor" dedi. Drew, değirmenin banyosunun bile karavanla aynı büyüklükte olduğunu vurguladı.

Terk edilmiş bir mülkü tamir etmenin büyük zorlukları olduğunu ancak verecekleri zahmete hazır olduklarını belirten Neumann'lar, bunu ilk kez yapmadıklarını söyledi. Zira Neumann'lar değirmeni satın almadan birkaç ay önce, Drew'nun ailesinin Florida'nın Fort Myers şehrinde bulunan evi Ian Kasırgası nedeniyle yerle bir olunca genç çift ABD'ye dönüp tamirat işlerine yardımcı oldu.

Brittany, "Kasırga bizi değirmen inşaatına hazırlamış oldu. Bazen 'Of hayatımda hiç bu kadar zor bir şey yapmamıştım' diyorum. Drew bana 'Kasırgayı hatırladın mı?' diyor. O zaman 'Doğru söylüyorsun' deyip işime devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

TAVSİYELERİ NE?

Neumann'lar, değirmen tadilatını önümüzdeki yıl Noel'den önce bitirmeyi umduklarını dile getirdi.

Benzer projelere kalkışmayı düşünenlere tavsiyelerde de bulunan Brittany, "Mutlaka yakınlarda bir yerde kalın. Karavan olabilir, köyde ya da yakındaki kasabada kiralık bir yer olabilir. Ama ne olursa olsun 1,5-2 kilometreden fazla uzakta olmasın. Duyduğuma göre diğer türlü çok zorluk yaşayabiliyormuşsunuz" dedi

İnşaat alanının içinde yaşamanın kendileri için büyük kolaylık olduğunu çünkü ustaların genelde sabah 8'de geldiğini ifade eden Britanny, "Kimin gelip gittiğini takip edebiliyoruz, bize projeyle ilgili sorular sorabiliyorlar. İşlerle birebir ilgilenmeyi seviyoruz" dedi.

İşlerin yeterince hızla gitmediği durumlarda kendilerine böyle büyük projelerin zaman aldığını hatırlattıklarını belirten Drew ise sözlerini şöyle noktaladı:

"Bence bir şeyi kafanıza koyup kararlılıkla hareket ettiğiniz zaman odağınız netleşiyor ve kendinize bir amaç edinmiş oluyorsunuz. Bu şeyin haftalar, aylar geçtikçe gözlerimizin önünde dönüşüm geçiriyor olması bizim için inanılmaz."

Business Insider'ın "After 8 years of van life, they were ready to settle down. They bought an abandoned watermill in Portugal to turn into a family home." başlıklı haberinden derlenmiştir.