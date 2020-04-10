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Sakin şehir Akyaka ördeklere kaldı
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 14:31,Son Güncelleme:

Sakin şehir Akyaka ördeklere kaldı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde, corona virüsü salgını nedeniyle insanlar eve kapanırken, cadde ve sokaklarda sürü halinde ördeklerin yürüdüğü görüldü.

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Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi’nce, 2011’in Haziran ayında ‘Sakin Şehir’ ilan edilen Ula ilçesinin eskiden belde olan Akyaka Mahallesi’nde, ‘Evde kal’ çağrılarına uyuluyor.

Sakin şehir Akyaka ördeklere kaldı


4 bin olan yerleşik nüfusu, tatilde 25 kat artıp, 100 bin kişiye ulaşan Akyaka’nın halk plajı, cadde ve sokaklarında sakinlik oluştu. Gökova Körfezi’ne akan doğal akvaryum görüntüsü oluşturan Kadın Azmağı bölgesindeki yol ise ördeklere kaldı. Çevre halkı ve balıkçılar tarafından azmağa bırakılarak çoğalan yaklaşık 50 ördek ise yavruları ile birlikte yolda yürüdü.

Sakin şehir Akyaka ördeklere kaldı


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