Sakin şehir Akyaka ördeklere kaldı

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi’nce, 2011’in Haziran ayında ‘Sakin Şehir’ ilan edilen Ula ilçesinin eskiden belde olan Akyaka Mahallesi’nde, ‘Evde kal’ çağrılarına uyuluyor.









4 bin olan yerleşik nüfusu, tatilde 25 kat artıp, 100 bin kişiye ulaşan Akyaka’nın halk plajı, cadde ve sokaklarında sakinlik oluştu. Gökova Körfezi’ne akan doğal akvaryum görüntüsü oluşturan Kadın Azmağı bölgesindeki yol ise ördeklere kaldı. Çevre halkı ve balıkçılar tarafından azmağa bırakılarak çoğalan yaklaşık 50 ördek ise yavruları ile birlikte yolda yürüdü.







