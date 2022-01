Pistlerin çağrısına kulak verin: Zirvenin en güzel 10 kayak oteli

1.

Sezon boyunca kesintisiz kayak

Sway Hotels, PALANDÖKEN



Tesis, 60 dönüm üzerinde 181 odayla hizmet veriyor. Merkezi konumu özellikle hafta sonları ve kısa tatiller için ideal. Pistlerin yüzde 80’lik kısmında yapay kar kullandıkları için sezon boyunca kar kalınlığıyla ilgili sorun yaşanmıyor. Teraslı ve ısıtmalı kapalı havuz, SPA, çocuklara özel eğlence alanı ve zengin mutfak otelin ayrıcalıkları arasında. Ebru Erke’nin tavsiyesi. (0442) 230 30 30



2.

Okulu da var

Kaya Palazzo, KARTALKAYA



Butik bir dağ oteli olan Kaya Palazzo, tam pansiyon plus konseptiyle hizmet veriyor. Standart odadan kral dairesine kadar farklı kategorilerde 139 odası var. Ayrıca iki katlı lüks şalelerinde ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi sunuyor. Nurgül Büyükkalay “Kayakseverler için farklı zorluk derecelerinde 11 pisti var. Kayak okulunda kayak ve snowboard dersleri mevcut. Kayak sonrası SPA&Wellness Merkezi’nde hamam, sauna ve masaj keyfi yapabilir, chill out barının şömine başında yorgunluğunuzu atabilirsiniz” diyor. (0374) 234 51 00



3.

Yöresel lezzetler

Magna, ERCİYES



Erciyes Dağı’nın görkemini, adrenalinini, Kapadokya’nın masalsı güzelliğini ve Kayseri’nin yöresel lezzetlerini konforla buluşturan bir adres... Misafirlerini 2.200 metre yükseklikteki Magna Chalet ve Magna Pivot otellerinde ağırlayan otel, eğlencesi bol bir tatil isteyenleri Pivot’a, lüks detayların sıcacık bir dağ evi atmosferiyle buluştuğu bir yer arayanlarıysa Chalet’ye yönlendiriyor. Her iki otel de 110 kilometre uzunluğa sahip pistlere birkaç adım uzaklıkta. Savaş Özbey tavsiye ediyor. (0352) 333 30 14



4.

Nefes kesen manzara

Golden Key, KARTALKAYA



Şale stili butik otelin ülkemizdeki ilk temsilcilerinden. Üç farklı ortak alanında şömine var. İsviçre Alpleri’ndeki şaleleri aratmayan otel karlı Köroğlu Dağı manzarasına hâkim. Otel, karda sıcak jakuzi keyfi gibi fantastik olanaklar da sunuyor. Saffet Emre Tonguç “Her zaman favorim. Yemekleri, dekorasyonu, hizmeti şahane” diyor. (0530) 970 20 35



5.

Şömine keyfi

Monte Baia, ULUDAĞ



186 odalı otelin önündeki telesiyejle ikinci gelişim bölgesindeki pistlere rahatlıkla ulaşılabiliyor. Burcu Gürtürk Kadak “Monte Baia’da gün içinde snack servisler, sucuk ekmek-sıcak şarap ikilisi servis ediliyor ve aktiviteler gece olduğunda da bitmiyor. Chill Lounge’ta şömine karşısında müzik dinleyebilir, sinema salonunda film izleyebilirsiniz” diye anlatıyor. (0850) 850 22 42



6.

Kolay ulaşım

Das 3917, ERCİYES



Bu yıl yenilenen DAS Après alanı ve zenginleşen menüsüyle de oldukça iddialı olan otel, spor, gastronomi, sanat, müzik ve eğlencenin kış turizmindeki en iddialı adreslerinden. Tesiste farklı beğenilere hitap eden toplam 72 oda var. Bahar Akıncı “Kayseri şehir merkezine 25, havaalanına 30 kilometre mesafedeki tesis yeni dönemin en gözde kayak otellerinden” diyor. (0352) 342 39 12



7.

Yemekte iddialı

Polat Erzurum Resort Hotel, PALANDÖKEN



Palandöken Dağı’nın eteğinde, bölgenin en eski ve en iyi otellerinden biri. Farklı konseptlerde 223 odası var ve tam pansiyon hizmet veriyor. Çok çeşitli yeme-içme seçenekleriyle gastronomi konusunda iddialı. Otele ait telesiyej sistemi dağ üzerindeki toplam uzunluğu 50 kilometre olan kayak noktalarına kolayca ulaşımı sağlıyor. Serda Büyükkoyuncu’nun tavsiyesi. (0442) 232 00 10



8.

Sezonun yenisi

Radısson Blu Mount Otel, ERCİYES



16’sı süit olmak üzere 60 oda ve 170 yatak kapasitesine sahip. İki ayrı restoranı, SPA’sı ve yüzme havuzlarıyla misafirlerine hizmet veriyor. Kayak ve snowboard mağazasında olimpik kalitede ekipman kiralamak mümkün. Erdal İpekeşen “Şık ve modern tasarımıyla bu yıl hizmete sokulan otel oldukça güzel” diyor. (0352) 315 15 15



9.

Alpler kalitesinde

Kayı Snow Hotel, SARIKAMIŞ



Sarıkamış, Alpler kalitesindeki karıyla kayak için çocuklu ailelerin de tercih edebileceğiniz bir merkez. Canan Demiray “Sarıçam ormanlarının enfes manzarasına karşı konaklamak için tercih edebileceğiniz Kayı Snow Hotel zengin büfesi, kayak pistlerine direkt ulaşımı ve SPA merkeziyle ve aileler için uygun odalarıyla tercih nedenim. Skipass ise otel konaklamanıza dahil oluyor” diyor. (0474) 413 60 00



10.

Bir klasik

Kartal Otel, KARTALKAYA



Tesisin toplam uzunluğu 20 kilometre olan 23 adet piste direkt çıkışı var. En önemli avantajlarından biri hem Ankara hem de İstanbul’a yakın olması. Otelin kayak akademisi deneyimli hocalardan oluşuyor. Burak Özberk “Kartalkaya’nın ilk oteli ahşap ağırlıklı dekorasyonuyla beraber muhteşem bir dağ manzarası sunuyor” diyor. (0374) 234 50 05