Nysa Antik Kenti Nerede? Nysa Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Türkiye'de yer alan ve önemli tarihi yapısı ile bilinen Nysa Antik Kenti dünyaca bilinen önemli yapılardan birisidir. Yıl içerisinde pek çok yerli ve yabancı turist ağırlayan Nysa Antik Kenti ülkemiz içerisinde mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerin başında yer almaktadır.

Nysa Antik Kenti Hakkında Bilgi

Aydın ilinin Sultanhisar ilçe sınırlarında yer alan Nysa Antik Kenti M.Ö. üçüncü yüzyılda I. Antıochos Soter tarafından kurulmuştur. Bu antik kenti eli Nysa adına kurmuştur. Nysa Antik Kenti 40 bin kişilik büyük bir şehir ve antik çağda en önemli kenti Karia'dır. Çok büyük bir yapıya sahip olan Nysa Antik Kenti büyük bir alana inşa edilmiştir. Ayrıca içerisinde bir de nehir geçmektedir. Bu nehir kışın kururken, yazın akmaya devam etmektedir. Bu nehir kenti ortadan ikiye böler iken üzerinde bulunan köprüler de birbirine bağlamaktadır.

Nysa Antik Kenti Nerede ve Nasıl Gidilir?

Nysa Antik Kenti ülkemiz sınırları içerisinde Aydın ilinde yer almaktadır. Aydın ilinin Sultanhisar ilçesinin merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklığında bulunmaktadır. Nysa Antik Kenti Aydın'ın merkezine 33 kilometre uzaklığında, Denizli ilinin merkezine ise toplamda 100 kilometre uzaklığında bulunur.

Nysa Antik Kentine gitmeyen kişilerin en merak ettikleri konulardan birisi de ulaşımın nasıl sağlanacağıdır. Nysa Antik Kentine ulaşım şahsi araçlar ile veya toplu taşıma ile sağlanabilir. Toplu taşıma kullanmak isteyen yolcuların Aydın otogardan kalkan ve Sultanhisar ilçesine giden otobüsleri kullanmaları gerekmektedir.

Şahsi özel araçları ile ulaşım sağlayacak vatandaşlar ise Denizli-Aydın kara yolu üzerinden gitmeleri gerekir. Bu yol üzerinde tabelalar yardımı ile Nysa Antik Kentine ulaşım sağlanabilir.

Nysa Antik Kentine ulaşım sağlanması dışında ziyaret saatlerinin de iyi bilinmesi gerekir. Bu antik kente haftanın her günü gitmek mümkündür. Yaz sezonunda saat 09:00 ile 19:00 saatleri arasında ziyaretinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kış sezonunda ise saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında Nysa Antik Kentini ziyaret edebilirsiniz.

Nysa Antik Kenti Tarihi

Nysa Antik Kenti tarihi M.Ö. 3. yüzuıla dayanmaktadır. I. Antıochos Soter tarafında inşa edilmiş ve eşi Nysa adına kurulmuştur. Çok büyük bir alanda yer alan Nysa Antik Kenti büyük bir hayranlık uyandırmaktadır.

Nysa Antik Kenti içerisinde ayrıca M.S. 2. yüzyılda üç kartlı bir kütüphane inşa edilmiştir. Günümüzde en iyi korunan ikinci kütüphane olarak bilinmektedir. Ayrıca o dönemde kurulmuş olan Roma Tiyatrosu ve tünel günümüze kadar sağlam kalmıştır.

Nysa Antik Kenti Özellikleri

Aydın'da bulunan Nysa Antik Kenti çok büyük bir yapıya sahiptir. En önemli özelliği ise içerisine yapılmış olan kütüphanenin ülkemizde en iyi korunan ikinci kütüphane olmasıdır. Nysa Antik Kenti bir nehir içerisinden geçer ve kenti ikiye böler. Nehir üzerinde ise köprüler yer almaktadır.

Ayrıca nehrin üzerinde su sporlarının yapıldığı stadyum çok güzel bir görüntü kazandırmaktadır. Günümüze kadar ulaşmış olan bu büyük antik kent mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasındadır.

Nysa Antik Kenti Mimarı Kimdir? Kim Yaptırmıştır?

Nysa Antik Kenti yapımı çok eski yıllara dayanmaktadır. M.Ö üçüncü yüzyılda I. Antıochos tarafından kurulmuştur. Bu yapı eşi Nysaa adına yapılmıştır.