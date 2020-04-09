Milano Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Yurt dışında ülkemizi temsil eden pek çok başkonsolosluk bulunmaktadır. Bu Başkonsolosluklar Cumhurbaşkanı tarafından özel olarak atanan kişilerdir. Başkonsolosluğa atanan kişilere Büyükelçi de denilmektedir. Büyükelçiler bulunduğu ülkede kendi ülkesini başarılı bir şekilde temsil eden kişilerdir. Milano Türk Başkonsolosluğu da ülkemizi temsil eden önemli Başkonsolosluklardan biridir. Peki, Milano Türk Başkonsolosluğu nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatlerini sizler için hazırladık.
Milano Türk Başkonsolosluğu ülkemizin Avrupa'da ki konsolosluklarından biridir. Çalışma saatleri ve telefon numarası diğer Türk konsolosluklarına göre farklıdır.
Milano Türk Başkonsolosluğu Nerededir?
Milano Türk Başkonsolosluğu İtalya'nın Milano şehrinde bulunur. Milano Türk Başkonsolosluğu yıllardan beridir İtalya'nın Milano şehrinde yer alan bir Türk Başkonsolosluğudur.
Milano Türk Başkonsolosluğu İletişim Bilgileri
E-posta: consolato.milano@mfa.gov.tr
Faks Numarası: 00 39 02 3183 68 50
Milano Türk Başkonsolosluğu Adres
Adres: 36, Via Antonio Canova, 20145 Milano, İtalya
Milano Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası
Telefon Numarası: 00 39 02 318 368 00
Milano Türk Başkonsolosluğu Çalışma Saatleri
Pazartesi: 19:00 - 17:00
Cuma: 19:00 - 17:00
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