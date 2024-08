Komşunun turkuvaz sularından davet var

Arkadaşınızı, sevgilinizi, ailenizi, canınız kimi isterse yanınıza alın. Vizeniz, mütevazı bir bütçeniz varsa ve ev ödevinizi birazcık çalıştıysanız sadece uygun bir tarih seçin. Ne yapacağınız konusunda bir fikriniz yoksa da biz ne güne duruyoruz? Size alışverişten yemeğe, plajlardan cazibe merkezlerine, konaklamadan nasıl vize alacağınıza kadar geniş menzilli bir Yunan adaları kapı vizesi rehberi hazırladık.

7 günlük macera

Tam olarak istediğimiz gibi olmasa da 7 günlük uygulama işimizi kolaylaştırdı. Kapıda vize denince feribota binmeden önce kapıda para ödeyip alabileceğiniz bir vize düşünmeyin. Bileti aldığınız feribot şirketi veya aracı firmalar üzerinden vize için başvuru yapacaksınız. Evrakın seyahat tarihinden 7 gün önce ve elden ofislere ulaştırılması gerekiyor. Bu uygulamanın detaylarından biraz bahsedelim...

◊ Türk vatandaşları ve Türkiye’de oturum izni olan yabancı uyruklular 60 euro vize, 40 euro hizmet ücreti ödeyerek 7 günlük, tek girişli vize alabiliyorlar. Ayrıca bu uygulama sadece 10 ada için, sezonda geçerli. Bu adalar da Kalimnos (Kelemez), Kos (İstanköy), Leros (İleryoz), Meis (Kastellorizo), Midilli (Lesvos), Patmos (Batnoz), Rodos, Sakız (Chios), Simi (Sömbeki) ve Sisam (Samos).

◊ Aldığınız kapı vizesiyle anakaraya giriş yapmanız mümkün değil. Örneğin Atina’ya gitmek isterseniz hâlâ Schengen vizesi gerekiyor. Resmi pasaportlara vize yok tabii ki. Size küçük bir tüyo da vermek isterim: Kapıda vize uygulaması yapılan bu 10 ada dışında Lipsi gibi içinde gümrük olmayan, küçük adaları da herhangi bir yerel tekneyle ziyaret edebilirsiniz. Lipsi Adası’nın adını bu listede görmemenizin sebebi oraya ulaşmak için önce Kos’a gitmenizin gerekmesi. Biletinizi temin ettiğiniz şirkete 10 ada üzerinden aldığınız kapı vizesiyle başka hangi adaları ziyaret edebileceğinizi de sorabilirsiniz.

◊ Vize başvurusu için en az 6 ay geçerli pasaport, gidiş-dönüş feribot bileti, otel rezervasyonu, seyahat sigortası, vize başvuru formu ve üç aylık banka hesap dökümü gerekiyor. Ayrıca pasaportunda KKTC damgası olanlara Yunanistan sınır polisi ülkeye giriş izni vermiyor. Aklınızda olsun.

◊ Yunan adalarını aynı sepete koymamanızı tavsiye ederim çünkü hepsinin farklı özellikleri var. Tam olarak ne yapmak ve ne görmek istediğinize bağlı olarak destinasyonunuzu seçebilirsiniz. Adalar rehberimize bakarak hangisinin size daha uygun olduğuna karar verebilirsiniz. Kalimnos dağları tırmanışa uygun.

Hediyelik eşya cenneti

KALİMNOS

◊ ‘On İki Ada’ ismiyle anılan adalar topluluğunun kuzeyindeki Kalimnos Türk kıyılarına oldukça yakın. Kos ve Rodos’tan sonra adaların en turistiği ve popüleri diyebiliriz. Halk genellikle süngercilikle uğraşıyor. Dolayısıyla Kalimnos’a gittiğinizde deniz ürünlerinden yapılmış muhteşem hediyelik eşya bulabilirsiniz. Eğer deniz sporlarını seviyorsanız kano kiralayıp etrafı keşfedebilirsiniz. Ayrıca dağcılar dünyanın dört bir yanından Kalimnos dağlarına tırmanmaya geliyor.

◊ Adanın en büyük merkezi Pothia ve sahili çok güzel. Tahta sandalyelerin denize baktığı, klasik Yunan kafeleri çok nostaljik. Ayrıca Pothia’daki Agios Savvas Manastırı’nı görmenizi tavsiye ederim. Yüzmek isterseniz Vlychadia Plajı en iyi adres. Günbatımını izlemek için Panormos Köyü’nü öneririm. Vaktiniz varsa Vathi Köyü’ne de uğrayabilirsiniz.

◊ Konaklama için irili ufaklı birçok pansiyon var, fiyatları uygun. Ben turistik bir bölge olan Masouri’de kaldım. Dağın eteğindeki manzaraya doyamadım. Ayrıca adada Carian ve Blue Dawn’ı önerebilirim.

◊ Bölge mutfağını deneyimlemek için Mamouzelos, Paradisio, Tsopanakos, Miltos, Stukas Taverna ve Aegean listenizde olsun. Zia Tepesi’ne çıkıp günbatımını izleyin.

Kanuni’nin istediği köy

KOS

◊ Yunan adalarının en gözdelerinden biri olan Kos’un Türkçe adı İstanköy. Bu ismin kökeni Osmanlı’ya dayanıyor. Kanuni Sultan Süleyman Bodrum’dayken gece ışıklarını görüp adanın sabaha kadar fethedilmesini emrediyor. Böylece adı ‘istenen köy’ manasında İstanköy oluyor. Adanın en gözde yerleri tıbbın babası Hipokrat’ın eğitim aldığı Asklepion, Casa Romana ve Neratzia Kalesi.

◊ Zia Tepesi’ne çıkıp günbatımını izlemeyi mutlaka listenize ekleyin. Virajlı bir yolu var fakat dünyanın dört bir yanından gelen binlerce kişi orada güneşin batışını izliyor.

◊ Zia Tepesi’ndeki Oromedon bence açık ara Avrupa’daki en iyi manzaralı restoran. Deniz mahsulleri, güveçte nohut ve fırında keçi deneyebilirsiniz. Adanın en güzel balık lokantası da Barbouni. ARAP, Broadway ve Nikolas Psaras’ı da tavsiye ederim.

◊ Kos’taki favori konaklama adresim Albergo Gelsomino. Sahibi George Koutsos tam bir beyefendi. Aynı zamanda adanın en lüks diğer üç otelinin (Aqua Blu Boutique Hotel, Epic Hotel ve Pelagos Suites) ve Michelin yıldızlı restoranlarının da sahibi.

◊ Adadaki favori plajlarım: Plaria Marmari, Golden, Lambi ve Mylos. Agia Marina’nın panoramik manzarası.

Rengârenk çiçek bahçeleri

LEROS

◊ Ege Denizi’nin en güzel manzaralarına ev sahipliği yapan Leros’un merdivenleri, dar sokakları ve çiçek bahçeleri görülmeye değer. Adanın eski şehri Platanos’tan 300 basamak çıkarak Leros Kalesi’ni görebilirsiniz. Leros’un ana limanı Lakki güvenli ve güzel bir yer. Daha güneydeki Xerokampos ve kuzeyindeki Agia Marina da öyle. Bölgeyi bisiklet kiralayarak veya yürüyerek keşfedebilirsiniz.

◊ Adanın doğu kısmında Bizans kalesinin hemen altında, balıkçı limanı olan Panteli var. Oradaki meşhur restoran Mylos’un en beğenilen yemeklerinden ‘kataifi cheese’i tadabilirsiniz. Restoranın yemeklerini yapan şef, mekânın da sahibi. Sebzeleri kendi bahçesinde organik yetiştiriyor. Baharat çeşitlerini bile kendisinin hazırladığını söylüyor. Keçi peyniri ve kekik balıyla hazırlanmış bir sosla servis ediliyor. Kılıçbalığı pastırma, ahtapot carpaccio (tütsülenmiş), ıstakoz ve karides pilavının tadına doyum olmuyor. Ayrıca Ouzeri O Sotos, El Greco ve Artemis yöre lezzetlerini tadabileceğiniz diğer mekânlar.

◊ Adada Türk müşteriler çoğunlukta ama İtalyan ve Fransızlar da yoğun ilgi gösteriyor. Konaklama içinse Villa Clara, Archontiko Angelou, Atlazia ve Castello’yu öneririm. Meis’te tek yerleşim yeri Kastellorizo Köyü.

En küçüğü ama manzara nefis

MEİS

◊ Ülkemizde Kızılhisar Adası olarak da bilinen Meis Adası Antalya ve Kaş kıyılarına sadece 2,1 km uzaklıkta. Yunanistan’ın en küçük adası. Az miktarda zeytin ve üzüm yetiştiriciliğinin yapıldığı adada halkın asıl uğraşı sünger avcılığı. Tek yerleşim yeri Kastellorizo Köyü. Orada bütçenize uygun konaklama tesisi bulabilirsiniz.

◊ Meis mutfağından kızartılmış peynir saganaki, güneşte kurutulan ahtapot, kalamar dolma ve Greek salata mutlaka tatmanız gerekenler arasında. Adanın merkezindeki Lazarakis Restaurant’ı güzel bir akşam yemeği için tavsiye ederim.

◊ St. John Kalesi’nin zirvesine çıkıp harika Kaş manzarasını seyredebilirsiniz. Kalenin üstünden bakınca yakınlardaki Mandra Koyu da eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Bence adanın en özel yeri Mavi Mağara. Gezi tekneleriyle ulaşabilirsiniz. Saint George (Aya Yorgi) Plajı günbatımında muhteşem oluyor. Midilli’nin Molivos kasabası popüler duraklardan biri.

Şifalı suları ve peyniriyle meşhur

MİDİLLİ

◊ Barbaros Hayrettin Paşa’nın doğduğu yer. Molivos, Petra, Plomari, Sigri gibi kasabaları popüler. Doğal ve kültürel güzellikleriyle önemli bir tatil destinasyonu olan Midilli şifalı sularıyla sağlık turizminde de iddialı. Genellikle kasımda, Agiasos kasabasında düzenlenen Kestane Festivali de görülmeye değer.

◊ Midilli’ye Ayvalık’tan 1,5 saat süren feribot yolculuğuyla geçiliyor. Nisan-eylül ayları arasında her gün feribotla ulaşım var.

◊ Ermou Caddesi üzerindeki Agios Therapon Kilisesi, Metropolitan Kilisesi, Eski Çarşı, Yeni Cami, Çarşı Hamamı ve Sarlıca Palas’ı görmenizi öneririm. Mandamados Köyü’ndeki Taksiyarhis Kilisesi de listenizde olsun.

◊ Konaklama için Molivos’taki Olive Press Hotel, Molyvos Hotel veya Stone House’u tercih edebilirsiniz.

◊ Yerel lezzetlerden ünlü kalloni sardalyasını tatmanızı öneririm. Ayrıca ada zeytinyağı, keçi ve koyun sütünden üretilen peynirleriyle meşhur. Tavsiye edebileceğim lezzet durakları Koutsomitis, Antonis, Lygaria, Liota ve Paloukos. Patmos gastronomi açısından çok zengin.

Mistik bir havası var

PATMOS

◊ Kuvvetli bir çekim merkezi olma özelliğini mimari güzelliğinden, plajlarından ve Hıristiyan âlemi için öneminden alan bir ada. İnsanı büyüleyen mistik bir havası var. İncil yazarlarından Aziz Yuhanna’nın

(St. John) ‘Vahiy’ kitabını Patmos Adası’ndaki bir mağarada yazdığına inanılıyor. Bu nedenle de Chora’daki (Hora) Aziz Yuhanna Manastırı Hıristiyanlar için önemli bir hac merkezi.

◊ Konaklama için Patmos Aktis güzel bir otel. Ayrıca 9 Muses Exclusive Apartments’ı da öneririm. Ada gastronomi açısından oldukça zengin. Benetos, Lampi Taverna ve To Melói tercih edilebilir. To Kyma şüphesiz Patmos’un en güzel manzaralı, denize sıfır mekânı.

◊ Adanın plajları da Psili Ammos, Agriolivadi, Kampos, Grikos ve Lampi. Lipsi ‘Âşıklar Adası’ olarak da biliniyor.

Sessiz, sempatik ve ekolojik

LİPSİ

◊ En başta da bahsettiğim gibi Kos’a vize aldığınızda ziyaret edebileceğiniz gizli bir cennet Lipsi. Kos’a gittikten sonra ayrıca Lipsi feribotuna binmeniz gerekiyor. Yelkencilerin ve ne istediğini bilen seyyahların favorisi olan ada bu yüzden bizim de listemize giriyor.

◊ Öncelikle kitle turizmiyle bozulmamış, sessiz, sempatik, ekolojik ve sadece 600 kişinin yaşadığı bir adacık. İtalyan ve İngiliz kadınlar oraya turist olarak gidip bir daha geri dönmemişler. Tanıştıkları adalı gençlere âşık olup buraya yerleşmişler. O yüzden bu doğa harikası ‘Âşıklar Adası’ olarak da biliniyor.

◊ Sokaklarında dolaşırken keçi sürülerine, eşekler üzerinde seyahat eden yöre halkına rastlamanız mümkün. Büyük inşaat projeleri yasak olduğu için sadece küçük butik otellere izin verilmiş. Böylece silüet bozulmamış.

◊ Yemek için tek adresim Manolis Tastes. Nicoletta köyün en tepesinde ve organik keçi peyniri yapıyor. Konaklama için Hellios’u tercih edebilirsiniz.

◊ Lipsi’ye giderseniz şunları yapmadan dönmeyin: Katsadia Koyu’nda yüzün. Tekne turlarıyla çevredeki diğer adaları gezin. Natasha Panopoulou ve Anna Rizos’un mağazasından alışveriş yapın. Ve dönerken feta peyniri almak için adanın tek marketi Theologos Maggos’a uğramayı unutmayın. Rodos’un Eski Şehri UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde.

Neon ışıklarla eğlence

RODOS

◊ Ege Denizi üzerindeki stratejik konumu nedeniyle önemli bir ticaret ve ulaşım merkezi olan Rodos, On İki Ada’nın en büyüğü. Bodrum, Marmaris ve Fethiye’den geçebiliyorsunuz.

◊ Rodos’un Eski Şehri UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde. Avrupa’nın hem en geniş hem de en iyi korunan bölgelerinden biri ve turistlerin ilk durağı. Lindos Akropolisi de görülmesi gereken alanlardan. Hipokrat Meydanı ise adanın en ikonik yerlerinden. Tsambika Manastırı’nın denize kucak açan manzarası muhteşem. Mandraki Limanı, St. Nicholas Kalesi, Tapınak Şövalyeleri tarafından inşa edilen Rodos Şövalyeleri Büyük Efendi Sarayı, Anthony Quinn Koyu, Kelebekler Vadisi diğer uğrak yerleri.

◊ Ada merkezindeki Elli Plajı’nın hemen çevresinde çok sayıda restoran ve tavernayla karşılaşabilirsiniz. Falirakı Plajı neon ışıklar altında eğlenmek için harika bir destinasyon.

◊ Tavsiye edebileceğim restoranlar: Marco Polo, Pizanias, Anatolitikes Nostimies, To Steno ve Ta Marasia. Konaklama için de Kokkini Porta Rossa, Avalon ve In Camera’yı önerebilirim. Pirgi Köyü’nün süslemeli evleri meşhur.

Güler yüzlü insanların adası

SAKIZ

◊ Zengin mutfağı ve misafirperver halkıyla her zaman bizi kucaklamaya hazır. Çeşme’den Sakız’a yazın yüksek sezonda haftanın her günü direkt sefer var. Mesta Köyü adanın merkezinden 35 kilometre uzaklıkta. İyi korunmuş sağlam taş evleri ve çoğunun üzeri kemerlerle kapatılmış labirent gibi sokaklarıyla açık bir müzeyi andırıyor. Korsan saldırılarından korunmak için kale köy olarak inşa edilmiş.Pirgi Köyü’ndeyse sakız üretiliyor. Çevredeki yapıların siyah-beyaz geometrik tasarımlarla süslü, benzersiz bir mimarisi var. Dışarıdan bakınca süslemelerin hepsi birbirine benzese de aslında hiçbiri aynı değil. Vessa da şirin evleriyle gezmeye değer, sempatik bir köy.

◊ Sakız’ın mutfağı deniz mahsulleri ve ot ağırlıklı. Önereceğim lezzet durakları: Hotzas, Pyrgos, Paşa, Kechimpari (Kehribar),

Roussiko ve Makelos.

◊ Agia bölgesinde konaklama için harika manzarası olan Katerina’s Place’i tavsiye edebilirim. Ayrıca Aegean Dream, Archontiko Riziko, Emporios Bay, Erytha, Spitakia Cottages, Perleas Mansion ve Golden Sand tercih edilebilecek oteller. Samos son dönemde Türk turistlerin ilgi odağı

Gürültü patırtı yok

SAMOS

◊ Kuşadası ve Seferihisar’dan (Sığacık) feribotla 1,5 saatte gidebileceğiniz Samos, son dönemde Türk turistlerin ilgi odağı haline geldi. ‘Sayıların babası’ olarak bilinen ünlü düşünür Pisagor (Pythagóras) bu adada yaşamış. Pythagorion Antik Kenti ve Sisam Heraionu bugün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde.

◊ Enfes sahilleri, tavernaları ve tarihi mekânlarıyla ünlü Samos’taki lokantalarda oldukça uygun fiyata deniz mahsulleri yiyebilirsiniz. Yerel tatlar için Stella, Philia ve Orizontas’ı önerebilirim.

◊ Samos’taki otellerin fiyatları uygun. En iyi alternatifler Doryssa Seaside Resort ve Iro’s Residence. Gürültü patırtı ve yüksek müzikli eğlencenin olmadığı bir ada, dolayısıyla rahatça uyuyabilirsiniz.

◊ Adanın kuzeyindeki Lemonakia ve Tsamadou en ünlü plajlar. Tavsiye edebileceğim kumlu sahiller arasında Kokkari, Pythagorio, Lemonakia, Tsamadou, Psili Ammos, Livadaki, Agia Paraskevi ve

Balos var. Doğa gezisi listenize Manolates Köyü’nü de ekleyebilirsiniz. Çünkü dağın zirvesinde şirin, ufacık ‘yavaş yaşayan’ bir köy. Başmelek Mikail Kilisesi Yunan denizcilerce kutsal sayılıyor.

Pastel renkli masal diyarı

SİMİ

◊ Adını deniz tanrısı Poseidon’un eşinden alan ada, Osmanlılar zamanında Sömbeki olarak anılmış. 1948 yılında Yunanistan’a geçen Simi bugün neoklasik evleriyle bir masal kasabasını andırıyor. Adaya Datça ve Bodrum’dan kalkan feribotlarla ulaşabilirsiniz. Simi’nin en sevdiğim tarafı haziran ve eylül arasında yoğun bir festival dönemi-

nin olması. Tiyatro, dans, müzik gibi sanatsal faaliyet hiç bitmiyor.

4 Haziran’da başlayan Agios Panteleimonas Festivali ve 6 Ağustos’ta düzenlenen Sotiros Festivali çok eğlenceli oluyor.

◊ Pedi kasabasındaki Agia Marina ve Agios Nikolaos plajları çok popüler. En uzak plajlarsa Panormitis Koyu’nda. Orada Moni Taksiharki Mikhail Kilisesi’ni de görebilirsiniz. Simi’yi doğal afetlerden koruduğuna inanılan Başmelek Mikail Kilisesi Yunan denizcilerce kutsal sayılıyor.

◊ Konaklama için Pedi Beach Hotel, Symi Nautilus ve Hotel Aliki’yi tercih edebilirsiniz. Ayrıca gittiğinizde Nikolas Pastanesi’nde bizim Laz böreğine benzeyen galaktoboureko’yu tatmayı unutmayın.