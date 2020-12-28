Kısıtlamadan muaf olan turistler Pamukkale’ye doyamadı

Yurt genelinde artan vaka sayıları nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta içi saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında hafta onu ise 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olan yabancı turistler ise yurt genelindeki tarihi ve kültürel alanları ziyaret ediyor. Hafta sonu kısıtlamasının uygulandığı Denizli’de ise turistlerin uğrak noktası ise Pamukkale travertenleri oldu. UNESCO Dünya Miras Listesine yer alan ve Beyaz Cennet olarak bilenen travertenler yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.







Yabancı turistler, güzelliği ile görenleri cezbeden travertenlerin yanı sıra Antik havuzu ve Hierapolis Antik Kentinde doyasıya geziyor. Her yıl binlerce turist ağırlayan Pamukkale travertenlerinde geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında ki düşüş ise dikkatlerden kaçmadı.









Kısıtlama günlerinde Pamukkale travertenlerinin tadını çıkartan turistler, “Çok büyük bir yer. Pamukkale'ye ilk defa geliyorum, gerçekten inanılmaz. Doğa ve tarih iç içe. Bu yeri çok sevdim, korona virüs salgınından sonra yeniden geleceğim” dedi.







