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Katedral mağaralarının büyüleyici atmosferi
Seyahat
Kaynak ve fotoğraflar: Depophotos
Haber Giriş: 14.05.2020 - 15:13,Son Güncelleme:

Katedral mağaralarının büyüleyici atmosferi

Dünyanın en uzun deniz mağaralarından biri olan Yeni Zelanda'daki Katedral Mağaraları, ziyaretçilerine unutamayacakları bir deneyim yaşatıyor.

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Ülkenin güneyinde bulunan 15 kilometre uzunluğundaki Waipati Plajında bulunan mağaralar bölgenin en popüler turistik mekanlarından. Bu ilginç doğal oluşum, biri 30 metre tavan yüksekliğindeki birbirine bağlı mağaralardan meydana geliyor.

Katedral mağaralarının büyüleyici atmosferi


Yaklaşık 160 milyon yaşında olduğu tahmin edilen Jurassic kumtaşı formundaki arazi içinde yer alan mağaralar 199 metre uzunluğa sahip. Ziyaretçiler hem deniz hem de karayolundan Katedral Mağaralarına ulaşabiliyor.

Katedral mağaralarının büyüleyici atmosferi


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