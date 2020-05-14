Katedral mağaralarının büyüleyici atmosferi

Ülkenin güneyinde bulunan 15 kilometre uzunluğundaki Waipati Plajında bulunan mağaralar bölgenin en popüler turistik mekanlarından. Bu ilginç doğal oluşum, biri 30 metre tavan yüksekliğindeki birbirine bağlı mağaralardan meydana geliyor.







Yaklaşık 160 milyon yaşında olduğu tahmin edilen Jurassic kumtaşı formundaki arazi içinde yer alan mağaralar 199 metre uzunluğa sahip. Ziyaretçiler hem deniz hem de karayolundan Katedral Mağaralarına ulaşabiliyor.







