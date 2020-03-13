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Karlıova'da üç aylık beyaz örtü kalkıyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 13.03.2020 - 09:31,Son Güncelleme:/

Karlıova'da üç aylık beyaz örtü kalkıyor

Adını karla kaplı bir ova olmasından alan Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da mevsimin son karı kamyonlarla ilçe dışına taşınırken çocuklar kar keyfini sürdürüyor.

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Bingöl'ün adını karla kaplı bir ova olmasından alan 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da üç aylık beyaz örtü kalkıyor. Türkiye genelinde çetin kış koşullarının etkisini sürdürdüğü yerleşim yerleri arasında yer alan 12 bin nüfuslu Karlıova'da hava sıcaklığının artması ile mevsimin son karı da temizleniyor. Biriken kar kamyonlarla ilçe dışına taşınırken, çocuklar ise kar keyfini sürdürüyor.

Karlıovada üç aylık beyaz örtü kalkıyor

Mevsimin son karı çocuklar için oyun pistine dönüştü

Karın erimeye başladığı ilçede mevsimin son karı çocuklar için oyun pistine dönüştü. İlçede bir araya gelen çocuklar okuldan arta kalan zamanlarda karda kayarak güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Karlıovada üç aylık beyaz örtü kalkıyor

Çocuklardan Üveys Temiz, bu yıl kış mevsiminin çok soğuk geçtiğini, havaların ısınmasıyla son kar da erimeden karda kaymanın tadını çıkardıklarını söyledi. Karlıova Belediyesinde kar küreme ekibi sorumlusu Hüseyin Doğan, cemrenin düşmesiyle ısınan havada kalan son karı da ilçe dışına çıkarmak için çalışma yürüttüklerini aktardı.

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