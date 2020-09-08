Karain Mağarası Nerededir? Karain Mağarası Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Karain Mağarası'na; 1946 senesinden beri kazı yapılmaktadır. Bu kazılar sonucunda, bölgede yaklaşık 500 bin sene önce yerleşim merkezi kurulduğu kanısına varılmıştır. Türkiye çapında içerisinde insan yaşayan en büyük mağara olarak tanımlanmaktadır.

Karain Mağarası Nedir?

Karain mağarası; ülkemiz çapında en önemli ve en büyük doğal mağaraların içerisinde yer almaktadır. Mağarada; 1946 senesinden beri sürekli kazılar gerçekleştirilmektedir. Deniz yüksekliği 430 metre olarak belirlenen mağarada yapılan kazılardan ortaya çıkan her şey Antalya ve Karain Müzesinde sergileniyor.

Kazı sırasında bulunan eserlerden anlaşıldığı üzere mağara yaklaşık 500 bin senedir aynı biçimde kendini koruyor. Bununla beraber Karain Mağarası içinde o zamanlarda insanların yaşamış olduğuna dair türlü kanıtlar, arkeologlar tarafından bulunmuştur. Aynı zamanda mağara içerisinde insan yaşayan en büyük mağara özelliğine sahiptir.

Karain Mağarası Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Karain Mağarası; Antalya- Burdur karayoluna 6 kilometre uzaklıktaki Yağca Köyünde yer almaktadır. Antalya iline uzaklığı ise yaklaşık 27 kilometredir.

Karain Mağarası; Yakın Doğu ve Anadolu bölgelerinde tarihi bakımdan oldukça değer taşımaktadır. Mağara içerisinde pek çok çağlardaki insanların yaşadığı kanıtlanmıştır. Bu çağlar arasında; neololitik, paleolitik, protohistorik, kalkolitik çağları yer almaktadır. Mağaraya yapılan kazılar, hala devam etmektedir.

Karain Mağarası Nasıl Gidilir?

Antalya şehrine 27 kilometre uzaklıkta yer alan Yağca köyündeki mağaraya gidebilmek için; Antalya- Burdur karayolundan ulaşmak mümkündür. 13 kilometre ilerlendikten sonra kişinin karşısına Karain tabelası çıkacaktır. Bu tabelaların takip edilmesi ile mağaraya kolay bir şekilde ulaşmak kesin olacaktır.

Karain Mağarası Nasıl Oluşmuştur? Oluşumu Hakkında Bilgi

Karain Mağarası; doğal karstik oluşumlar sonucu meydana gelmiştir. 1946 yılında mağara, Kılıç Kökten tarafından keşfedilmiştir. Mağaranın oluşumu; ince dehlizlerle üç kayanın birleşimi sonucunda ortaya çıkmıştır.

Karain Mağarası Özellikleri

- Karain Mağarasında yapılan kazı çalışmaları neticesinde pek çok çağa ait kalıntılar bulunmuştur. Bu çağlar; Orta, Yeni, Bakır Taş ve Tunç devri şeklinde sıralanabilir. Bu durum ise mağarada 500.000 yıl öncesinde insanların yaşadığına işaret etmektedir.

- Mağara etrafından çıkarılan tüm eserler, Anadolu sanatının hakkında bilgi sahibi olmak konusunda çok önemli bir durumdur.

- Karain Mağarasından; su aygırı, aslan, zürafa, fil, sırtlan gibi pek çok hayvana dair izler bulunmuştur.

- Karain ve etrafında yer alan başka mağaralar, kültürel ve doğal özellikler sayesinde Dünya Miras Listesi’ne aday gösterilmektedir.

- Kalkolitik Çağ'ın en mühim özelliği olan boyalı seramikler, mağaradan çıkarılmış olup müzelerde sergileniyor. Bunun sayesinde Kalkolitik Çağ'da yaşamış olan insanların, mağara yakınlarında nasıl bir hayat sürdürdüklerini anlamak mümkün olacaktır.

Karain Mağarası Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Karain Mağarası tarihi eser veya milli park değildir. Karain Mağarası, bir doğal güzellik olarak tanımlanabilir.

Karain Mağarası Giriş Ücreti (2020)

Karain Mağarası giriş ücreti 6 Lira şeklinde belirlenmiştir. Müzekart+ ile bir sene boyunca mağaraya, sınırsız giriş şansı bulunuyor.

Karain Mağarası Ziyaret Saatleri (2020)

- Karain Mağarasının Nisan- Ekim ayları arasında ziyaret saatleri 08.00- 19.00 arasında açıktır.

- Karain Mağarasının Kasım- Mart ayları arasında ziyaret saatleri 08.00- 17.00 arasında açıktır.

Karain Mağarasının Hikayesi ya da Efsanesi Var mıdır?

Karain Mağarasının hikayesi bulunmamaktadır. Karain Mağarası hakkında bilinen herhangi bir efsane yoktur.