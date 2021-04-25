Karadeniz’in yıldızı Artvin’de 10 adım

1- KAMP KURUN PİKNİK YAPIN

Borçka, Karagöl

Borçka Tabiat Parkı’nın içindeki Borçka Gölü, merkeze bir saat uzaklıkta. Göl kenarına çadır kurmak serbest. Burcu Gürtürk Kadak “Günübirlik ziyaretlerde göl kenarına sandalyenizi atıp manzaranın seyrine dalmak da ayrı bir keyif. Göl çevresinde belediyenin işlettiği bir restoran var. İsteyen piknik yapabilir” diyor.



2- FOTOĞRAFÇILARIN GÖZDESİ

Şavşat, Karagöl



Artvin’in ‘Sakin Şehir’ unvanına sahip ilçesi Şavşat’a 25 kilometre mesafedeki göl, Sahara Karagöl Milli Parkı’nın içinde... Artvin’in en çok ziyaret edilen noktalarından biri. Göl ve çevresi, fotoğraf tutkunlarının, kamp ve karavan tatilini sevenlerin vazgeçilmezlerinden.



3- ŞEHRİN SİMGELERİNDEN

Cehennem Deresi Kanyonu

Türkiye’nin en büyük kanyonlarından olan Artvin’in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu’nun derinliği 200, genişliği de 70 metre. Muhammet Kaçar “Ardanuç’a 7 kilometre uzaklıktaki kanyon taşlı ve dik patikalarının yanı sıra tek kişinin zor sığacağı kayaların arasındaki yollardan geçilerek gezilebiliyor” diyor.



4- DOĞA HARİKASI

Mençuna Şelalesi

Şelale Arhavi’ye 17 kilometre uzaklıkta, Küçükköy Kamilet Mezrası mevkisinde... Mençuna’ya, araç yolundan ayrılıp 1 saatlik patika yolla ulaşabilirsiniz. Ekrem Aydın’ın önerisi: “Şelalenin suyu çok yüksekten akıyor. Adeta doğa içinde saklı bir cennet. Görüntüsüyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.”



5- YÜRÜYÜŞ İÇİN UYGUN

Arsiyan Yaylası

Türkiye-Gürcistan sınırındaki yayla, yürüyüş veya dağ tırmanışı yapmak isteyenler için oldukça avantajlı. Bölgedeki yürüyüş rotaları üzerinde göllerin olması, etkinlikleri daha da zevkli hale getiriyor. Şener Kalemci “Bölgenin en büyüğü Arsiyan, günümüzde yaylacılık kültürüne devam eden nadir yaylalardan” diyor.



6- TÜRKİYE’DE TEK

Maral Şelalesi

Macahel Deresi’nin bir kolu olan Maral Deresi’nin üzerindeki şelale, 65 metre yükseklikten akıyor. 2005’te UNESCO’nun ‘İnsan ve Biyoküre Programı’ çerçevesinde Türkiye’nin ilk biyosfer rezervi ilan edilen Maral Şelalesi, tek kıvrımdan dökülen en tazyikli suya sahip. Yazın şelalenin döküldüğü gölde yüzmek de mümkün.



7- TARİHE TANIKLIK ETMİŞ

Artvin Kalesi

Çoruh Nehri kıyısında, tabandan 70 metre yükseklikte büyük bir ana kaya kütlesi üzerinde inşa edilmiş... Uzun yıllar askeri bölgede kaldığı için iyi korunabilmiş. İçinde sarnıç ve şapel var. Erdoğan Gümüş’ün önerisi: “Restorasyon ve ışıklandırma projesiyle turizme kazandırılan kale, tarihe meraklı olanlar için mutlaka görülmesi gereken tarihi eserlerden biri.”

8- YEŞİLİN HER TONU

Macahel (Camili)

Borçka’ya bağlı Macahel, Karçal Dağları eteklerinde bir vadi. 1921’de Rusya - Türkiye arasında yapılan sınır anlaşmasıyla vadideki 18 köyün 12’si Gürcistan, 6’sı Türkiye sınırlarında kalmış...Yıldırım Güngör öneriyor: “Kültürü, biyolojik çeşitliliği ve doğasıyla bir dünya mirası olan Macahel’e gidenler kısa sürede yeşil körü oluyor.”

9- KARADENİZ’İN İKİNCİ SÜMELA’SI

Bakirler Kilisesi

11 asırlık kilise, Artvin’in iki büyük dağından biri olan Karçal’ın eteklerinde. Muhammet Kaçkar “Kiliseye ulaşmak için tehlikeli bir patikayı göze almak gerekiyor” diyor. Bakirler’de küçük şapel, gözetleme kuleleri, biri tamamen yıkılmış, birininse beden duvarları ayakta olan kiliseyle bağlantılı iki yapı, kemer köprü, soğuk hava depoları, mahzenler ve yeraltı mağaraları var.

10- DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Atatürk heykeli

22 metre ve 60 ton ağırlığındaki Artvin Atatürk heykeli, Sıtkı Kahvecioğlu Vakfı tarafından yaptırılmış. Heykel, Atatürk’ün Dumlupınar’da kayaların üzerinde yürüdüğü anı canlandırıyor. Aynı zamanda dünyanın en büyük Atatürk heykeli. Yanında 60 metre direk uzunluğuna sahip, 216 metrekarelik bir Türk bayrağı dalgalanıyor.