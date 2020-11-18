Kapadokya'nın simgelerinden 'Üç Güzeller' turist akınına uğruyor

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle konuklarına masalsı manzaralar sunan Kapadokya'nın simgelerinden "Üç Güzeller" mevkisi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, baba, anne ve çocuk olarak tanımlanan birbirine bitişik üç peribacasından oluşan "Üç Güzeller" yılın her döneminde turistlerin ilgisini çekiyor. Corona virüse (Covid-19) rağmen yurt içi ve yurt dışından gelen turistlerin uğrak mekanı haline gelen alanda ziyaretçi yoğunluğu gün boyu sürüyor. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, yaptığı açıklamada, son dönemde çevre düzenlemesi yapılan alanın özellikle sosyal medyada fotoğraf paylaşmak isteyenlerce ziyaret edildiğini belirtti.









"Üç Güzeller" olarak adlandırılan peribacalarının bulunduğu alanın çevresine fotoğraf tutkunları için çeşitli dekorlar oluşturduklarını anlatan Aktürk, "Bölgemizin simgelerinden biri olan Üç Güzeller, pandemi öncesi daha yoğun ziyaretçi alan bir bölgeydi. Bölgeye gelenlerin istisnasız uğradığı yerdir. Biz de güzel atlar diyarı isminden esinlenerek buraya atlar yerleştirdik. Bize ait olan 'Masal kent Ürgüp' sloganıyla yeni bir fotoğraf çekim alanı oluşturuldu. Her geçen gün yoğunluğun artması bizi çok mutlu ediyor." dedi.

'ÜÇ GÜZELLER' TURİSTLERİ BÜYÜLÜYOR



Arkadaşı ile gezinti yapan Arjantinli turist Julian Del Rosario, rehberlerinin tavsiyesi üzerine geldiği alanda, peribacalarının fotoğrafını çekip manzarayı doyasıya seyrettiğini ifade etti.

Kapadokya'nın görsel zenginliklerinin fotoğraflarda gördüklerinden çok daha etkileyici olduğunu dile getiren Rosario, "Kapadokya'ya gelirken aslında bu kadar cömert bir coğrafya beklemiyorduk. Seyir tepeleri, doğanın güzelliği ve insanların misafirperverliğinden çok etkilendik. Burası bizim için heyecan yarattı. Daha önceki seyahatlerimden farklı ilginç ve güzel bir deneyim oldu" diye konuştu. Bölgeyi gezmek için arkadaşlarıyla Antalya'dan gelen Nesrin Gök ise ilk defa geldiği Kapadokya’yı çok beğendiğini, gelecek yıl yaz aylarında yeniden ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

Gök, sosyal medyada karşılaştığı "Üç Güzeller"i görmek için geldiği alanda hayal kırıklığı yaşamadığını, umduğu doğal güzelliği bulduğunu dile getirdi. Peribacalarının çevresinde turistlere eşlik eden profesyonel turist rehberi Gökhan Dinç de son yıllarda sosyal medya kullanımının artışına paralel olarak "Üç Güzeller" mevkisindeki ziyaretçi yoğunluğunun yükselişe geçtiğini aktardı.

Yerli ve yabancı konukların bölgede çektiği fotoğrafların internet ortamında paylaşılmasının turizme olumlu katkı sunduğunu gözlemlediğini belirten Dinç, şunları kaydetti: "Kapadokya, doğal güzelliklerin yanı sıra kültürel mirasın merkezidir. Türkiye'de, İstanbul'dan sonra en çok ziyaret edilen kültür turizminin gerçekleştirildiği bölgemiz, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki dünyanın ender noktalarından biri. Üç Güzeller, peribacası şeklinde volkanik oluşumların ortaya çıkardığı baba, anne ve çocuk olarak tasvir edilen görsel ağırlıklı bir yer. Bugün sosyal medyada paylaşılan video ve fotoğraflar, bölgeye daha çok turistin gelmesini sağlıyor"