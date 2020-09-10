Kanuni Sultan Süleyman Türbesi Nerede Ve Hangi İldedir? Kanuni Sultan Süleyman Türbesi Ziyaret Günleri Ve Saatleri

İlk olarak 1566 yılında inşa edilmeye başlanmış olan Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, muhteşem padişahın ölümünden sonrada anılabilmesi ve mezarının etkileyici olması amacı ile yapılmıştır. Yıllar boyu özel olarak korunmakta olan Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, yerli ve yabancı turistin uğrak mekânlarının başında yer almaktadır.

Kanuni Sultan Süleyman Türbesi Nerede ve Hangi İldedir?

İstanbul’da yer alan Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, İstanbul’un Eminönü ilçesinde bulunmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman ve diğer aile fertlerinin de yatmış olduğu Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, aynı zamanda meşhur Süleymaniye Caminin olduğu yerde bulunuyor.

Kanuni Sultan Süleyman Türbesi Ziyaret Günleri ve Ziyaret Saatleri

Tarihi Süleymaniye Caminin olduğu bölgede yer alan Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, bu sebeple haftanın her günü ziyaret edilebilmektedir. Kanuni Sultan Süleyman Türbesinin ziyaret saatleri ise Süleymaniye Camiye göre belirlenmiştir. Kanuni Sultan Süleyman Türbesinin ziyaret saatleri 09.00 ile 18.00 arası açıktır.

Kanuni Sultan Süleyman Türbesi Hakkında Bilgi

Kanuni Sultan Süleyman’ın ölüm yılı olan 1566 yılında, ölümünün hemen ardından yapımına başlanan türbe, özel çalışmalar sonucunda sekizgen tasarıma sahip hale getirilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman Türbesinin iç kısmında 16. Yüzyılda kullanılan özel çinilerin kullanılmasına özen gösterilmiş ve dış kısmında ise mermer ve ayna malzemeleri kullanılmıştır. Maddi açıdan daha çok manevi açıdan oldukça değerli eşyaların yer almış olduğu Kanuni Sultan Süleyman Türbesinin giriş kısmında ise ziyaretçileri oldukça değerli bir taş karşılıyor.

Hacer- ül Esved Taşı olarak bilinen bu değerli taş, Kanuni Sultan Süleyman Türbesini ziyarete geçen çoğu kişi tarafından ya gözden kaçıyor, ya da değeri bilinmediği için pek ilgi görmüyor. Ancak bu taşın diğer ve tek parçası Kâbe’de bulunmaktadır. Özel olarak koruma altına alınan bu taş, herhangi bir kişi ya da ziyaretçinin dokunulmasına izin verilmemekte ve yalnızca uzaktan bakılması sağlanmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman için oğlu tarafından özel şekilde Mimar Sinan’a yaptırılmış olan türbede Sultan Süleyman’ın yanı sıra 7 kişi yatmakta ve o isimler şu şekilde sıralanmaktadır:

- II. Süleyman

- II. Ahmet

- Mihrimah Sultan

- Saliha Dilaşüp

- Valide Sultan

- Asiye Sultan

- Rabia Sultan

Kanuni Sultan Süleyman Türbesi Kim Tarafından Yapıldı ve Yaptırıldı?

Osmanlı Devleti’nin en şahlandığı dönemin adamı olarak ifade edilen Kanuni Sultan Süleyman, yaklaşık olarak 40 yıldan fazla görev almış ve padişahlığını sürdürmüştür. 1566 Yılında hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman, 73 yaşında gözlerini yummuş ve ardından oğlu 2. Selim babasının yerine göreve gelmiştir. Oğlu 2. Selimin göreve gelmesinin ardından hayatını kaybeden babası için Kanuni Sultan Süleyman Türbesi yaptırma emrini bizzat II. Selim vermiştir.

1.Selim tarafından yaptırılmış olan Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, dönemin en büyük ve en zeki mimarı olarak bilinen Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Süleymaniye Caminin içinde yer almış olması sebebi ile oldukça geniş alanı bulunan Kanuni Sultan Süleyman Türbesi etrafında farklı türbelerde yer almaktadır. Kanuni Sultan Süleyman Türbesini ziyaret ettiğinizde orada bulunan Hürrem Sultan Türbesi’ni ziyaret edebilirsiniz. Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan bu türbenin yanında aynı zamanda Mimar Sinan Türbesi de yer almakta ve bu türbe oldukça sade görünüme sahip olmaktadır.