Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz’dir! İleri!..

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Çünkü bu muhteşem direktif, sadece müstevlileri denize dökmeyi amaçlayan askeri bir direktifi değil, aynı zamanda bir uygarlık projesi ile kendini aşmayı ifade etmektedir.

O deniz uygarlıkların, bilimin, tarihin, sanatın, edebiyatın, iktisadiyatın, dünya nimetlerinin, dünyada insandan yana ne kadar güzellik ve zenginlik varsa, o eşsiz güzelliklerin ve zenginliklerin denizidir.

Tıpkı, Amerikalıların, Birleşik Krallığa meydan okuyarak ilan ettikleri bağımsızlıkları, Fransızların Bastille’in işgali ile başlattıkları devrimin kutlu temmuzu gibi ağustos ayı da Türk ulusu için kutlu bir ay...

Küllerinden doğan bir ulusun müstevlileri denize dökmesini ve mazlum ulusların umutlarının yeşermesini sağlayan, emperyalistleri ‘geldikleri gibi gitmek’ zorunda bırakan, ülkeye, tüm dünyada onur ve saygınlık kazandıran şanlı zaferin ayı...

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Ama “Aman kutlanacak neyi kaldı” demeyin... Küllerinden doğmaya alışıktır bu millet...

Ülkemize, tüm dünyada büyük onur kazandıran ve özellikle tüm sömürge ülkeler için eşsiz bir örnek oluşturan bağımsızlık ve ulusal kurtuluş savaşımız ulusumuza kutlu dünyaya şan olsun...

Noyan UMRUK

GÜNÜN SÖZÜ



“Türk milletinin birliğine karşı ihanet ön plandadır. Atatürk’ün ‘Gençliğe Hitabesi’ ile ‘Bursa Nutku’nu tekrar tekrar okumamız gereken günlerden geçiyoruz ve gereğini yapmak zorundayız; görev hepimizin. Bu duygularla Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.” Suay KAHRAMAN

MESAJ PANOSU

TÜRK-İŞ SAHAYA ÇIKIYOR



Emekçiler sahaya indiler dün Çerkezköy’de. 3 Eylül’de Zonguldak’ta meydana çıkacaklar. Ankara için de çalışmaları sürüyor. Meclis’in açılmasını bekliyorlar. Türkiye’nin en büyük mitingini yapacaklar. Türk-İş’in 1 milyon 400 bin üyesi var. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay “Toplumun üretenleriyiz. Ailelerimizle birlikte büyük bir kesimiz. Sıkıntılarımızı dile getirmeyi sürdüreceğiz” diyor.

CHP TÜZÜĞÜ DEMOKRATİK ZEMİNDE İNŞA EDİLMELİDİR



SOSYAL Demokrasi Derneği, kuruluş amaçlarına uygun olarak sosyal demokrasi ve evrensel sol değerlerin, toplum yaşamında düzenleyici bir rol edinmesi konusunda çalışmalarını sürdüklerini açıkladı. CHP’nin delege ve delege seçimi konusunda da şu açıklamayı yaptı:

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* ‘Aktif-Pasif Üyelik’ sistemine geçilerek aktif üyeliği seçen bir yurttaşın, kimsenin iki dudağı arasında kalmadan parti organlarında ilerlemesine olanak tanıyan bir model kurgulanmalı, aktif üyeler için bir Çalışma Sistematiği Yönetmeliği oluşturulmalı ve performansa dayalı örgütlenme yöntemi geliştirilmeli.

* Bu üyelik sistemine geçildiğine mevcut üyelere 6 aylık bir süre verilerek üye tipi tercihlerini yapmaları istenmeli, aktif üye tipini seçenler için il ve ilçe başkanlıklarından ‘ortak referans onayı’ alma koşulu getirilmeli. İtirazlar, genel merkezde kurulacak bir komisyonda (önceden belirlenerek ilan edilecek kriterler ölçeğinde) 1 ay içerisinde sonuçlanmalı.

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* Yeniliklerin sağlıklı hale getirilmesinden sonra parti içi delege/temsilci seçim süreçleri yeniden tanımlanmalı.

* Mahallelerde, ‘İlçe Kongre Delegeleri’nin hâkim denetiminde seçilmiyor olması ve seçim kurullarının ‘iç işiniz’ diyerek itirazlara bakmaması nedeniyle, bu ‘iç işimizi’ halletmek üzere, Parti Seçim Kurulları (PSK) kurulmalı.

* Bu kurullar (PSK); ilçede 3, ilde 5, genel merkezde 7 kişiden oluşmalı. Kurulların belirlenmesinde, taraflı yapılar oluşmaması için, herkesin ulaşabileceği şeffaf duyuruların yapılmasından sonra, ilgili yönetim birimine başvuran parti üyesi avukatlar arasından, bir üst birimin gerçekleştireceği şekilde, ‘kurayla seçim’ yöntemi kullanılmalı. Bu kurullar, gerçek bir seçim kurulu gibi çalışmalılar ve itirazları, benzer seçimler için SPY’de tanımlanan süreler içerisinde sonuçlandırılmalılar.



BİLİYOR MUSUNUZ?



* TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in “Deprem bölgesinde mücbir sebep uzatılmalıdır. Ticari hayat zaman kaybedilmeden canlandırılmalıdır. Depremzedelerin illerine geri dönmeleri sağlanmalıdır” açıklamasını yaptığını...

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* SİVAS Milletvekili Ulaş Karasu’nun Bakan Abdulkadir Uraloğlu’na “Vatandaşların salgından kendilerini koruyabilmeleri için gerekli önlemleri alabilmeleri adına kara, hava, deniz ve demiryollarındaki ulaşım ve taşımacılık alanlarında Bakanlığın aldığı önlemlerin ne olduğunu” sorduğunu...

* İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlanacağını...

* TÜRK turizm sektörünün en uzun soluklu yayını olan GM Turizm ve Yönetim Dergisi’nin 165. sayısının çıktığını...

BESİCİLER VE PATATESÇİLER

m CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’in dinlediği Turgutlulu besici Hüseyin Soyarslan, kesim fiyatlarının yine yükselmeye başladığını ve hayvanları kesime göndermekten başka çarelerinin kalmadığını söyledi.

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m CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çiftlik-Divarlı’da patates üreticileriyle bir araya geldi ve ürün hasadından önce yapılması gerekenler konusunda iktidara uyarılarda bulundu.



BAYRAKTAR’IN UYARISI



ESKİ bakanlardan Erdoğan Bayraktar’ın “Bir ülkenin köy nüfusunu yüzde 30-35 civarında tutamazsanız, şehirde ne varsa köye getiremezseniz, hele hele fiilen köy olan yerleşim birimlerine mahalle ismini koyarsanız ne yazık ki kalkınmaya devam edemezseniz” dediğini.