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Hürriyet
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Japonya tatile gideceklere para verecek
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 22.07.2020 - 10:44,Son Güncelleme:

Japonya tatile gideceklere para verecek

Japonya’da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında yerel turizm piyasasını canlandıracak turizm teşviki “Seyahate Çık“ kampanyası başladı.

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Japonya Başbakanı Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, salgına karşı alınan ekonomik tedbir paketi kapsamında yer alan iç turizm desteğine start verdiğini açıkladı. Hem sürdürülebilir ekonomi hem de salgına karşı kapsamlı önlemler politikasının sürdürüldüğüne dikkati çeken Abe, ülkede artış eğilimi gösteren Covid-19 vakalarına değindi.

Başkent Tokyo'da yükselişe geçen vaka sayıları sebebiyle Tokyo'nun teşvik kapsamı dışında yer aldığını belirten, Abe, “Tam olarak anti-enfeksiyon önlemleri uygulayacağız ve halkımızın sağlık koşullarının kötüleşmesini engelleyeceğiz“ dedi. Mecliste kabul edilen mali pakette yer alan destek, 1,35 trilyon yen (12,5 milyar dolar) hacmindeki yerel piyasaya yönelik alışveriş teşviklerini kapsıyor.

Teşvik, yüzde 35’i konaklama ve ulaşım indirimleri, yüzde 15’i alışveriş, gıda kuponları olmak üzere toplam masrafların yüzde 50’ye kadar karşılanmasını öngörüyor. Covid-19 vaka sayısının 27 bin 188’e yükseldiği Japonya’da vakaların 3’te 1’i Tokyo’da yer alıyor. Vakalar Tokyo’da 9 bin 816, Osaka’da 2 bin 541, Kanagawa’da 2 bin 37, Saitama’da 1827, Çiba’da 1324 oldu.

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