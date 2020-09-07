İstanbul'un pek fazla bilinmeyen müzeleri

Ateşin ve suyun içinde kaybolacaksınız: İtfaiye Müzesi



İstanbul’da Beşiktaş’ta oldukça ilgi çekici bir müze bulunuyor İtfaiye Müzesi… Çitlembik Yokuşu'nu nefes nefese tırmanırken hemen sağınızda Kılıç Ali Paşa Su Sarnıcı belirecek. Böylesi tarihi bir yerin içinde yer alıyor müze... Eskiden Dolmabahçe ve Çırağan Sarayı su ihtiyacını buradan sağlıyormuş. Müze tek katlı ve üç bölümden oluşuyor. En etkileyici olan bölüm 'Kont Szechenyı' bölümü... 1931 yılında itfaiye çalışanları tarafından açılan müze, 1998 yılında yeniden düzenlenerek 'Kont Szechenyı İtfaiye Müzesi' adını almış. Kont Szechenyi, 29 Temmuz 1873 yılında meydana gelen çağın en büyük felaketlerinden olan 'vagon fabrikası' yangınında bizzat yangına katılmış ve yangın söndürme işlemini başarılı bir şekilde yönetmiş. Bu bölümde Kont'un giydiği kıyafetlerden, kullandığı aletlere kadar her şeyi göreceksiniz. Diğer bölümler oldukça renkli...



1714 yılında Davud-u Hakiki’nin ilk 'Çardaklı Tulumbası'ndan 1800'lü yıllarda kullanılan mahalle tulumbaları ve daha sonraki yıllarda kullanılan buharlı ve arabalı tulumbalarına kadar çok farklı eserler mevcut. Atlı tulumba arabası, Fransız Alman ve Osmanlı itfaiyeci elbiseleri, gaz maskeleri, amir ve er şapkaları gibi itfaiyecilikle alakalı 17'ncı ve 19'uncu yüzyıldan günümüze birçok eser burada. En ilginci ise Beyazıt yangın işaretleri ve yangın işaret sepetleri...









Orhan Kemal’in dünyasına yolculuk: Orhan Kemal Müzesi



Orhan Kemal Müzesi, Cihangir’de Akarsu Yokuşu Sokağında yer alıyor. 2000 yılında yazarın oğlu Işık Öğütçü, üç katlı evi satın alarak müzeye çevirmiş. Yalnız buraya sadece müze dersem yanlış olur. Hem kitapevi hem de kafe... Oldukça Avrupai bir havası var. Müzeye girmeden önce dikkatimi kırmızı kareli örtülü masaları, tahta sandalyeleri ve hoş sohbetli çalışanlarıyla İkbal kahvesi çekmişti. İçeri adım attığımda buram buram kahve kokusu sarıyor dört bir yanı. Cihangir’deki diğer makânlara göre oldukça mütevazı. Müzeyi gezmeden önce ya da sonrasında burada güzel bir kahve molası verebilirsiniz.



Müze, ‘u’ şeklindeki koridordan ve bir çalışma odasından oluşuyor. Duvalarda çoğu Ara Güler tarafından çekilmiş özel yaşamıyla ilgili 70 kare yer alıyor. Orhan Kemal ya Haldun Taner ile bir kafede ya da İstanbul’un sokaklarında gezintide... Fotoğrafların olduğu bölümde ‘Murtaza’, ‘Ekmek Kavgası’, ‘Hanımın Çiftliği’ gibi klasiklerin ilk baskıları ve eşi Nuriye Öğütçü’ye hediye ettiği kitaplar da yer alıyor. Müzenin en güzel bölümü yazarın çalışma masasının ve yatağının olduğu oda... Burada özel mektupları, hakkındaki yazılar, makaleler, doktora tezleri, çalışma odası, kitapları, daktilosu, diş fırçası, özel notları, kıyafetleri, sandığı, gözlüğü, kalemi hatta öldüğünde yüzünden alınan yüz kalıbı bulunuyor.









Çocuklar çok sevecek: Uçurtma Müzesi



Üsküdar’daki ‘Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi’nde Asya’dan Amerika’ya bin bir çeşit uçurtma yer alıyor. Burada çocuğunuzla birlikte uçurtmanın tarihinde yolculuğa çıkacak ve uçurtma yapmanın eğlencesine doyacaksınız. Müzede 30’dan fazla ülkeye özgü 1000’den fazla uçurtma var. İki katlı müzenin ilk salonunda Asya ve Avrupa, ikinci salonunda ise Uzakdoğu ülkelerine ait uçurtmalar sergileniyor. Her biri rengârenk...



Bizim kültürümüzde sadece altıgen olan uçurtmalar, Uzakdoğu ve Asya ülkeleri için kültürlerini yansıttıkları bir sembol. Çin bölümündeki uçurtmaların çoğu hayvan figürlü... Kanatlı kurbağa, yengeç, yusufçuk böceği, yarasa, baykuş ve kartal şeklindeki uçurtmalar çok dikkat çekici... Çocuğunuz burayı gerçekten çok sevecek.









Tarihte yolculuk: Cumhuriyet Eğitim Müzesi

Fatih'te bulunan Cumhuriyet Eğitim Müzesi, bir hafta sonunuzu değerlendirebileceğiniz önemli bir müze. Şu anda Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesindeki Tarihi Kılıçhane binasında bulunuyor. Müzede Atatürk`ün Türk harflerini ilk kez yazdığı kara tahtanın bir benzeri, Cumhuriyet öncesiyle ilgili resimler, okul künye defterleri, çeşitli dönemlere ait diplomalar, karne ve sicil defterleri, öğretmen okulu diplomaları, okullarla ilgili belgeler, gazete kupürleri, madalyalar ve eğitim araçları sergileniyor.

Manzarasıyla büyülüyor: Aşiyan Müzesi



1945 yılında ‘Edebiyat-ı Cedide’ adıyla açılan Aşiyan Müzesi edebiyat âşıkları için adeta biçilmiş kaftan. Ünlü şair Tevfik Fikret’in anı ve eserleri ile dolu bu eşsiz yapı etkileyici boğaz manzarası ve büyüleyen mimarisi ile ziyaretçilerini bekliyor. Evin bahçesine adım attığınız anda Göksu deresi ve iki köprüyü gören Boğaz manzarası sizi etkisi altına alacak.







