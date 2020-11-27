Hala kar yağmayan Uludağ'da, suni kar sürprizi

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da, henüz kayak sezonunu başlatacak seviyede kar yağmadı. Bunun üzerine özel bir işletme, suni kar makinesiyle kar yağdırdı. Hava sıcaklıklarının eksinin altına düşmesiyle birlikte kar makinelerini çalıştıran işletme, bir hafta sürecek çalışmaların ardından Uludağ’ın ilk kayak pistini kuracak. Günübirlik ziyaretçilere sürpriz olan pistin ilk misafirleri ise çocuklar oldu. Anneleriyle birlikte Uludağ’a çıkan Emir Ali ve Enes Gölpınarlı karın keyfini çıkarırken, diğer vatandaşlar ise pisti ziyaret edip hatıra fotoğrafı çekildi.





"Bugün kar görmeyi beklemiyorduk"



Uludağ’a günübirlik çıkan Nurçin Gölpınarlı, pistin yapıldığı bölgenin güvenli olduğuna da değindi. Gölpınarlı kar makinesiyle yağdırılan kardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocuklarla tesadüfen bugün Uludağ’a geldik. Karı görünce hemen kaymak istediler. Kızakları yanındaydı zaten. Aslında bugün kar beklemiyorduk. Çok güzel bir uygulama, biraz önce suni kar yağdırdılar çok mutlu olduk. Burası çok güvenli bir bölge, ben burayı önceden biliyorum. Teleferiğin iç tarafında kalıyor. Çocuklarınızı bıraksanız bile buradan bir yere kaybolma ihtimalleri yok. Burada kızak yapılmasının yasaklandığını duyduk bu gerçekten çok üzücü bir haber. Umarım yasak bir an önce kalkar çünkü hem eğimi hem de güvenilirliği açısından çocuklar için çok uygun” dedi.





"Hava sıcaklıkları düşünce suni kar yağdırmaya başladık"



Suni kar makinesi tarafından yağdırılan karla yapılacak pistle ilgili bilgi veren Bursa Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul, “Dün akşam hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağdırmaya başladık. Tahmin ediyorum ki aralık ayının ilk haftası hem kayakçılar için hem de izin alınabilirse kızakçılar için pistimiz hazır olacak. Pistimizde yürüyen bir bant sistemimiz var. Acemi kayakçılar için oldukça uygun olacak. Pist aynı zamanda güneye baktığı için de güneş alıyor ve hem kayıp hem güneşlenebilecekler. Fiyatlar da kendi kızağını getirenler buradan ücretsiz faydalanabilecek kaymak isteyenler de 5-10 lira gibi cüzi fiyatlarla kayabilecek. Şuanda Uludağ'da kızak kayma işi yasak. Daha doğrusu kızak kayılacak yerlerde kar yok. Kızak konusunda bir tekel oluştu. Yetkililerden bazı taleplerimiz var. İnşallah izin verilecek” ifadelerini kullandı.